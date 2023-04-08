https://ria.ru/20230408/ochistka-1863924129.html

Ефимов: город выделил землю под заводы по экологической очистке сточных вод

Ефимов: город выделил землю под заводы по экологической очистке сточных вод - РИА Новости, 08.04.2023

Ефимов: город выделил землю под заводы по экологической очистке сточных вод

Столичные власти передали инвесторам в аренду земли общей площадью 90 тысяч квадратных метров под строительство трех предприятий по экологической утилизации... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T09:15

2023-04-08T09:15

2023-04-08T09:15

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Столичные власти передали инвесторам в аренду земли общей площадью 90 тысяч квадратных метров под строительство трех предприятий по экологической утилизации илового осадка и очистке сточных вод, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Так, компания "Гринтех" построит на территории Люберецких и Курьяновских очистных сооружений производственные комплексы для экологической обработки илового осадка сточных вод. Поученный в результате сушки осадка продукт будет использоваться на цементных заводах в качестве биотоплива. Ежегодно каждый из комплексов будет перерабатывать до 500 тысяч тонн обезвоженного осадка.В свою очередь, компания "Биос" создаст на территории Люберецких очистных сооружений предприятие по удалению из сточных вод азота и фосфора с одновременным получением фосфатного удобрения.Концессия является одним из видов государственно-частного партнерства (ГЧП). Концессионные соглашения в равной степени учитывают как интересы города, так и интересы инвесторов. В результате реализации проекта город получает в собственность функционирующий объект, рабочие места, а также привлекает новые технологические решения и практики. Инвестор же получает доход от эксплуатации объекта на время действия соглашения, при этом земля под проект ему предоставляется столицей без проведения торгов.

https://ria.ru/20230407/moskva-1863695300.html

москва

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, владимир ефимов (правительство москвы)