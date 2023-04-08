https://ria.ru/20230408/ochistka-1863924129.html
Ефимов: город выделил землю под заводы по экологической очистке сточных вод
Ефимов: город выделил землю под заводы по экологической очистке сточных вод - РИА Новости, 08.04.2023
Ефимов: город выделил землю под заводы по экологической очистке сточных вод
Столичные власти передали инвесторам в аренду земли общей площадью 90 тысяч квадратных метров под строительство трех предприятий по экологической утилизации... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T09:15
2023-04-08T09:15
2023-04-08T09:15
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Столичные власти передали инвесторам в аренду земли общей площадью 90 тысяч квадратных метров под строительство трех предприятий по экологической утилизации илового осадка и очистке сточных вод, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Так, компания "Гринтех" построит на территории Люберецких и Курьяновских очистных сооружений производственные комплексы для экологической обработки илового осадка сточных вод. Поученный в результате сушки осадка продукт будет использоваться на цементных заводах в качестве биотоплива. Ежегодно каждый из комплексов будет перерабатывать до 500 тысяч тонн обезвоженного осадка.В свою очередь, компания "Биос" создаст на территории Люберецких очистных сооружений предприятие по удалению из сточных вод азота и фосфора с одновременным получением фосфатного удобрения.Концессия является одним из видов государственно-частного партнерства (ГЧП). Концессионные соглашения в равной степени учитывают как интересы города, так и интересы инвесторов. В результате реализации проекта город получает в собственность функционирующий объект, рабочие места, а также привлекает новые технологические решения и практики. Инвестор же получает доход от эксплуатации объекта на время действия соглашения, при этом земля под проект ему предоставляется столицей без проведения торгов.
https://ria.ru/20230407/moskva-1863695300.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: город выделил землю под заводы по экологической очистке сточных вод
Заммэра Москвы Ефимов: город выделил землю под заводы по экологической очистке сточных вод
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Столичные власти передали инвесторам в аренду земли общей площадью 90 тысяч квадратных метров под строительство трех предприятий по экологической утилизации илового осадка и очистке сточных вод, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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"Земля предоставлена в рамках реализации концессионных соглашений с инвесторами, совокупные вложения которых превышают 35 миллиардов рублей. По условиям соглашений, концессионеры должны создать предприятия по экологической сушке илового осадка и удалению соединений азота и фосфора из сточных вод после обезвоживания осадка", – пояснил вице-мэр, добавив, что соглашения заключены на 25-летний срок.
Так, компания "Гринтех" построит на территории Люберецких и Курьяновских очистных сооружений производственные комплексы для экологической обработки илового осадка сточных вод. Поученный в результате сушки осадка продукт будет использоваться на цементных заводах в качестве биотоплива. Ежегодно каждый из комплексов будет перерабатывать до 500 тысяч тонн обезвоженного осадка.
В свою очередь, компания "Биос" создаст на территории Люберецких очистных сооружений предприятие по удалению из сточных вод азота и фосфора с одновременным получением фосфатного удобрения.
Концессия является одним из видов государственно-частного партнерства (ГЧП). Концессионные соглашения в равной степени учитывают как интересы города, так и интересы инвесторов. В результате реализации проекта город получает в собственность функционирующий объект, рабочие места, а также привлекает новые технологические решения и практики. Инвестор же получает доход от эксплуатации объекта на время действия соглашения, при этом земля под проект ему предоставляется столицей без проведения торгов.
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