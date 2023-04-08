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Украинские войска еще раз обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 08.04.2023
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19:59 08.04.2023
https://ria.ru/20230408/obstrel-1864000959.html
Украинские войска еще раз обстреляли Ясиноватую
Украинские войска еще раз обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 08.04.2023
Украинские войска еще раз обстреляли Ясиноватую
Украинские войска выпустили еще 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T19:59
2023-04-08T19:59
ясиноватая
украина
донецкая народная республика
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко ранее сообщал, что в результате обстрелов города со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров и ракеты из РСЗО, семь мирных жителей получили ранения. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 19.20 – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 19.00 – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра
https://ria.ru/20230407/obstrel-1863868246.html
https://ria.ru/20230408/ranenye-1863982273.html
ясиноватая
украина
донецкая народная республика
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ясиноватая, украина, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия
Ясиноватая, Украина, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК, Происшествия
Украинские войска еще раз обстреляли Ясиноватую

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Ясиноватой 16 натовских снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазбитое окно жилого дома в городе Ясиноватая, пострадавшего в результате обстрела
Разбитое окно жилого дома в городе Ясиноватая, пострадавшего в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разбитое окно жилого дома в городе Ясиноватая, пострадавшего в результате обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко ранее сообщал, что в результате обстрелов города со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров и ракеты из РСЗО, семь мирных жителей получили ранения.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
Украинские военные обстреляли Донецк
7 апреля, 18:56
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 19.20 – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 19.00 – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра
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Число раненных при обстреле ВСУ Ясиноватой выросло до семи
Вчера, 17:16
 
ЯсиноватаяУкраинаДонецкая Народная РеспубликаНАТОСЦККПроисшествия
 
 
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