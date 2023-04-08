Украинские войска еще раз обстреляли Ясиноватую
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Ясиноватой 16 натовских снарядов
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазбитое окно жилого дома в городе Ясиноватая, пострадавшего в результате обстрела
Разбитое окно жилого дома в городе Ясиноватая, пострадавшего в результате обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко ранее сообщал, что в результате обстрелов города со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров и ракеты из РСЗО, семь мирных жителей получили ранения.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 19.20 – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 19.00 – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра