https://ria.ru/20230408/obstrel-1864000959.html

Украинские войска еще раз обстреляли Ясиноватую

Украинские войска еще раз обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 08.04.2023

Украинские войска еще раз обстреляли Ясиноватую

Украинские войска выпустили еще 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T19:59

2023-04-08T19:59

2023-04-08T19:59

ясиноватая

украина

донецкая народная республика

нато

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко ранее сообщал, что в результате обстрелов города со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров и ракеты из РСЗО, семь мирных жителей получили ранения. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 19.20 – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 19.00 – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра

https://ria.ru/20230407/obstrel-1863868246.html

https://ria.ru/20230408/ranenye-1863982273.html

ясиноватая

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ясиноватая, украина, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия