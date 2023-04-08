https://ria.ru/20230408/moskva-1863932299.html

В Москве дороги и тротуары промоют специальным шампунем

В Москве дороги и тротуары промоют специальным шампунем - РИА Новости, 08.04.2023

В Москве дороги и тротуары промоют специальным шампунем

Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в субботу первую промывку дорог и тротуаров в столице специальным шампунем, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T10:11

2023-04-08T10:11

2023-04-08T10:29

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в субботу первую промывку дорог и тротуаров в столице специальным шампунем, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Традиционно весной и осенью проводим промывки дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. Сегодня в соответствии с утвержденным графиком пройдет промывка всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог, парковок, тротуаров, дворов и общественных пространств", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что в недоступных для техники местах промывка выполняется вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб. "Вначале проводится промывка со специальным средством, затем - обычная мойка водой. Применяемое моющее средство совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что всего в апреле запланировано четыре таких мероприятия, будет задействовано необходимое количество рабочих и техники.

https://ria.ru/20230407/moskva-1863717985.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков