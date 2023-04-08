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В Москве дороги и тротуары промоют специальным шампунем - РИА Новости, 08.04.2023
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10:11 08.04.2023 (обновлено: 10:29 08.04.2023)
https://ria.ru/20230408/moskva-1863932299.html
В Москве дороги и тротуары промоют специальным шампунем
В Москве дороги и тротуары промоют специальным шампунем - РИА Новости, 08.04.2023
В Москве дороги и тротуары промоют специальным шампунем
Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в субботу первую промывку дорог и тротуаров в столице специальным шампунем, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T10:11
2023-04-08T10:29
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в субботу первую промывку дорог и тротуаров в столице специальным шампунем, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Традиционно весной и осенью проводим промывки дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. Сегодня в соответствии с утвержденным графиком пройдет промывка всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог, парковок, тротуаров, дворов и общественных пространств", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что в недоступных для техники местах промывка выполняется вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб. "Вначале проводится промывка со специальным средством, затем - обычная мойка водой. Применяемое моющее средство совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что всего в апреле запланировано четыре таких мероприятия, будет задействовано необходимое количество рабочих и техники.
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве дороги и тротуары промоют специальным шампунем

В Москве в субботу первый раз промоют дороги и тротуары специальным шампунем

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПромывка дорог с шампунем в Москве
Промывка дорог с шампунем в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Промывка дорог с шампунем в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в субботу первую промывку дорог и тротуаров в столице специальным шампунем, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Традиционно весной и осенью проводим промывки дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. Сегодня в соответствии с утвержденным графиком пройдет промывка всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог, парковок, тротуаров, дворов и общественных пространств", - рассказал Бирюков.
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Заммэра подчеркнул, что в недоступных для техники местах промывка выполняется вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб.
"Вначале проводится промывка со специальным средством, затем - обычная мойка водой. Применяемое моющее средство совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что всего в апреле запланировано четыре таких мероприятия, будет задействовано необходимое количество рабочих и техники.
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