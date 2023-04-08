https://ria.ru/20230408/koordinatory-1863987844.html

В Якутии в фонде "Защитники отечества" будут работать сто координаторов

В Якутии в фонде "Защитники отечества" будут работать сто координаторов - РИА Новости, 08.04.2023

В Якутии в фонде "Защитники отечества" будут работать сто координаторов

Более ста координаторов будут работать в региональном филиале госфонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники отечества", сообщает... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T18:22

2023-04-08T18:22

2023-04-08T18:22

республика саха (якутия)

нерюнгри

айсен николаев

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ЯКУТСК, 8 апр - РИА Новости. Более ста координаторов будут работать в региональном филиале госфонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники отечества", сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Организационное совещание главы Якутии Айсена Николаева и председателя государственного фонда "Защитники Отечества" Анны Цивилевой состоялось в городе Нерюнгри. "Сейчас меры поддержки военнослужащих и их семей мы оказываем в формате одного окна через портал госуслуг, все муниципалитеты вовлечены, помогают волонтеры, общественные организации. Безусловно, мы готовы обеспечить всестороннюю поддержку работе фонда, предоставить помещение для отделения фонда в республике", – приводятся слова Николаева. Цивилева поблагодарила главу республики за оперативное взаимодействие. "Ключевые принципы работы фонда - это максимальная открытость и решение широкого спектра вопросов, дополняющих меры государственной поддержки. Важно создать такие условия, чтобы люди могли прийти в отделение фонда и получить всю необходимую помощь, начиная с решения бытовых вопросов и заканчивая содействием в трудоустройстве. Для этого в структуре каждого регионального отделения начнут работать персональные социальные координаторы, которые будут сопровождать каждого ветерана", - пояснила она. Обучение координаторов в ближайшее время начнется на базе региональных отделений РАНГХиГС. "По информации Минтруда России, в Якутии в общей сложности будут работать более ста координаторов. На текущий моменты подобраны 24 кандидатуры. Вице-премьером Георгием Степановым принято решение об организации временного Центра компетенций на базе Высшей школы инновационного менеджмента при главе РС (Я), там координаторы будут проходить психологическое тестирование и профоценку", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230404/fond-1863021425.html

https://ria.ru/20230403/zaschitniki_otechestva-1862692088.html

нерюнгри

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нерюнгри, айсен николаев