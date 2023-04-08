https://ria.ru/20230408/konferentsiya-1863919323.html
Британцев возмутила отмена конференции из-за "бунта" против Зеленского
Британцев возмутила отмена конференции из-за "бунта" против Зеленского - РИА Новости, 08.04.2023
Британцев возмутила отмена конференции из-за "бунта" против Зеленского
Читатели британской газеты Financial Times раскритиковали решение организаторов онлайн-конференции Банка Америки прервать мероприятие из-за "пророссийской... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T08:05
2023-04-08T08:05
2023-04-08T08:05
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Читатели британской газеты Financial Times раскритиковали решение организаторов онлайн-конференции Банка Америки прервать мероприятие из-за "пророссийской риторики" и критики Владимира Зеленского, которую высказали некоторые участники мероприятия.Ранее издание со ссылкой на три неназванных участника конференции сообщило, что ряд клиентов банка пожаловался на якобы "пророссийскую" риторику и критику Владимира Зеленского, которую высказали некоторые ораторы. Конференция должна была идти два дня, но организаторы отменили три сессии, посвященные санкциям США в отношении России и отношениям между Москвой и Вашингтоном."Какая ограниченность! Зачем вообще посещать мероприятие, где могут прозвучать точки зрения, отличные от твоей собственной? Будь открыт ко всему. Просто выслушай, соглашаться вовсе не обязательно", - заявил пользователь Pantagruelian encephalus."Ровно это мы и наблюдали в пандемию. Всем трезвым и здравомыслящим людям, кто сомневался в повсеместной пропаганде, затыкали рот. И снова голосам разума не дают высказаться. Этому пора положить конец. Люди имеют право на собственное мнение", - указал Whatdoiknowanyway."Очень тревожно, что любое заявление, где не звучит безоговорочной поддержки Украины, вызывает такое возмущение", - высказал свое мнение JB12."Свободу слова следует защищать лишь пока не звучат альтернативные взгляды, опровергающие американскую риторику. Все выступающие обязаны представлять некую "сбалансированную" точку зрения — то есть так или иначе придерживаться американской версии, даже если она полностью отрицает реальность", - отметил пользователь SJ.
https://ria.ru/20230407/meropriyatie-1863635068.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, москва, владимир зеленский
В мире, США, Россия, Москва, Владимир Зеленский
Британцев возмутила отмена конференции из-за "бунта" против Зеленского
Читатели FT осудили отмену конференции Bank of Americа из-за "бунта" против Зеленского
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости.
Читатели британской газеты Financial Times
раскритиковали решение организаторов онлайн-конференции Банка Америки прервать мероприятие из-за "пророссийской риторики" и критики Владимира Зеленского, которую высказали некоторые участники мероприятия.
Ранее издание со ссылкой на три неназванных участника конференции сообщило, что ряд клиентов банка пожаловался на якобы "пророссийскую" риторику и критику Владимира Зеленского, которую высказали некоторые ораторы. Конференция должна была идти два дня, но организаторы отменили три сессии, посвященные санкциям США
в отношении России
и отношениям между Москвой
и Вашингтоном.
FT: Bank of Americа отменил конференцию из-за "бунта" против Зеленского
"Какая ограниченность! Зачем вообще посещать мероприятие, где могут прозвучать точки зрения, отличные от твоей собственной? Будь открыт ко всему. Просто выслушай, соглашаться вовсе не обязательно", - заявил пользователь Pantagruelian encephalus.
"Ровно это мы и наблюдали в пандемию. Всем трезвым и здравомыслящим людям, кто сомневался в повсеместной пропаганде, затыкали рот. И снова голосам разума не дают высказаться. Этому пора положить конец. Люди имеют право на собственное мнение", - указал Whatdoiknowanyway.
"Очень тревожно, что любое заявление, где не звучит безоговорочной поддержки Украины
, вызывает такое возмущение", - высказал свое мнение JB12.
"Свободу слова следует защищать лишь пока не звучат альтернативные взгляды, опровергающие американскую риторику. Все выступающие обязаны представлять некую "сбалансированную" точку зрения — то есть так или иначе придерживаться американской версии, даже если она полностью отрицает реальность", - отметил пользователь SJ.
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