https://ria.ru/20230408/konferentsiya-1863919323.html

Британцев возмутила отмена конференции из-за "бунта" против Зеленского

Британцев возмутила отмена конференции из-за "бунта" против Зеленского - РИА Новости, 08.04.2023

Британцев возмутила отмена конференции из-за "бунта" против Зеленского

Читатели британской газеты Financial Times раскритиковали решение организаторов онлайн-конференции Банка Америки прервать мероприятие из-за "пророссийской... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T08:05

2023-04-08T08:05

2023-04-08T08:05

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Читатели британской газеты Financial Times раскритиковали решение организаторов онлайн-конференции Банка Америки прервать мероприятие из-за "пророссийской риторики" и критики Владимира Зеленского, которую высказали некоторые участники мероприятия.Ранее издание со ссылкой на три неназванных участника конференции сообщило, что ряд клиентов банка пожаловался на якобы "пророссийскую" риторику и критику Владимира Зеленского, которую высказали некоторые ораторы. Конференция должна была идти два дня, но организаторы отменили три сессии, посвященные санкциям США в отношении России и отношениям между Москвой и Вашингтоном."Какая ограниченность! Зачем вообще посещать мероприятие, где могут прозвучать точки зрения, отличные от твоей собственной? Будь открыт ко всему. Просто выслушай, соглашаться вовсе не обязательно", - заявил пользователь Pantagruelian encephalus."Ровно это мы и наблюдали в пандемию. Всем трезвым и здравомыслящим людям, кто сомневался в повсеместной пропаганде, затыкали рот. И снова голосам разума не дают высказаться. Этому пора положить конец. Люди имеют право на собственное мнение", - указал Whatdoiknowanyway."Очень тревожно, что любое заявление, где не звучит безоговорочной поддержки Украины, вызывает такое возмущение", - высказал свое мнение JB12."Свободу слова следует защищать лишь пока не звучат альтернативные взгляды, опровергающие американскую риторику. Все выступающие обязаны представлять некую "сбалансированную" точку зрения — то есть так или иначе придерживаться американской версии, даже если она полностью отрицает реальность", - отметил пользователь SJ.

https://ria.ru/20230407/meropriyatie-1863635068.html

https://ria.ru/20230216/prizyv-1852438815.html

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в мире, сша, россия, москва, владимир зеленский