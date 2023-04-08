https://ria.ru/20230408/khokkeisty-1863976264.html

В Красноярске недовольные отцы юных хоккеистов избили тренера после турнира

В Красноярске недовольные отцы юных хоккеистов избили тренера после турнира - РИА Новости, 08.04.2023

В Красноярске недовольные отцы юных хоккеистов избили тренера после турнира

Полиция в Красноярске разбирается в инциденте между тренером детской хоккейной команды и двумя отцами юных спортсменов, которые будучи недовольными работой... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T16:14

2023-04-08T16:14

2023-04-08T16:14

происшествия

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 8 апр - РИА Новости. Полиция в Красноярске разбирается в инциденте между тренером детской хоккейной команды и двумя отцами юных спортсменов, которые будучи недовольными работой наставника избили его, сообщает краевой главк ГУМВД. По данным пресс-службы, в пятницу в дежурную часть полиции были доставлены двое мужчин 1977 и 1981 годов рождения. Предварительно установлено, что вечером в ледовой арене "Енисей" проходил турнир по хоккею с мячом среди игроков 2008-2009 годов рождения. Согласно информации правоохранителей, тренер обратился в медицинское учреждение, после окончания лечения ему проведут экспертизу, "по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством". Сейчас полиция проводит проверку.

https://ria.ru/20230404/draka-1863006001.html

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, красноярск