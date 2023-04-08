https://ria.ru/20230408/khokkeisty-1863976264.html
В Красноярске недовольные отцы юных хоккеистов избили тренера после турнира
В Красноярске недовольные отцы юных хоккеистов избили тренера после турнира - РИА Новости, 08.04.2023
В Красноярске недовольные отцы юных хоккеистов избили тренера после турнира
Полиция в Красноярске разбирается в инциденте между тренером детской хоккейной команды и двумя отцами юных спортсменов, которые будучи недовольными работой... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T16:14
2023-04-08T16:14
2023-04-08T16:14
происшествия
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 8 апр - РИА Новости. Полиция в Красноярске разбирается в инциденте между тренером детской хоккейной команды и двумя отцами юных спортсменов, которые будучи недовольными работой наставника избили его, сообщает краевой главк ГУМВД. По данным пресс-службы, в пятницу в дежурную часть полиции были доставлены двое мужчин 1977 и 1981 годов рождения. Предварительно установлено, что вечером в ледовой арене "Енисей" проходил турнир по хоккею с мячом среди игроков 2008-2009 годов рождения. Согласно информации правоохранителей, тренер обратился в медицинское учреждение, после окончания лечения ему проведут экспертизу, "по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством". Сейчас полиция проводит проверку.
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происшествия, красноярск
В Красноярске недовольные отцы юных хоккеистов избили тренера после турнира
В Красноярске двое недовольных отцов юных хоккеистов избили тренера после турнира
КРАСНОЯРСК, 8 апр - РИА Новости.
Полиция в Красноярске разбирается в инциденте между тренером детской хоккейной команды и двумя отцами юных спортсменов, которые будучи недовольными работой наставника избили его, сообщает
краевой главк ГУМВД.
По данным пресс-службы, в пятницу в дежурную часть полиции были доставлены двое мужчин 1977 и 1981 годов рождения. Предварительно установлено, что вечером в ледовой арене "Енисей" проходил турнир по хоккею с мячом среди игроков 2008-2009 годов рождения.
«
"После завершения матча у тренера с двумя мужчинами, чьи дети занимаются в команде, возник конфликт на почве того, что родители не довольны тренерской работой и предвзятым отношением к их детям...", - говорится в сообщении.
Согласно информации правоохранителей, тренер обратился в медицинское учреждение, после окончания лечения ему проведут экспертизу, "по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством".
Сейчас полиция проводит проверку.
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