Рейтинг@Mail.ru
В Красноярске недовольные отцы юных хоккеистов избили тренера после турнира - РИА Новости, 08.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:14 08.04.2023
https://ria.ru/20230408/khokkeisty-1863976264.html
В Красноярске недовольные отцы юных хоккеистов избили тренера после турнира
В Красноярске недовольные отцы юных хоккеистов избили тренера после турнира - РИА Новости, 08.04.2023
В Красноярске недовольные отцы юных хоккеистов избили тренера после турнира
Полиция в Красноярске разбирается в инциденте между тренером детской хоккейной команды и двумя отцами юных спортсменов, которые будучи недовольными работой... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T16:14
2023-04-08T16:14
происшествия
красноярск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798219674_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_905d1a1ba8e23ca526b25dba88254f96.jpg
КРАСНОЯРСК, 8 апр - РИА Новости. Полиция в Красноярске разбирается в инциденте между тренером детской хоккейной команды и двумя отцами юных спортсменов, которые будучи недовольными работой наставника избили его, сообщает краевой главк ГУМВД. По данным пресс-службы, в пятницу в дежурную часть полиции были доставлены двое мужчин 1977 и 1981 годов рождения. Предварительно установлено, что вечером в ледовой арене "Енисей" проходил турнир по хоккею с мячом среди игроков 2008-2009 годов рождения. Согласно информации правоохранителей, тренер обратился в медицинское учреждение, после окончания лечения ему проведут экспертизу, "по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством". Сейчас полиция проводит проверку.
https://ria.ru/20230404/draka-1863006001.html
красноярск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798219674_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_22e5937cf9e5713c483b16efed9542a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярск
Происшествия, Красноярск
В Красноярске недовольные отцы юных хоккеистов избили тренера после турнира

В Красноярске двое недовольных отцов юных хоккеистов избили тренера после турнира

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 8 апр - РИА Новости. Полиция в Красноярске разбирается в инциденте между тренером детской хоккейной команды и двумя отцами юных спортсменов, которые будучи недовольными работой наставника избили его, сообщает краевой главк ГУМВД.
По данным пресс-службы, в пятницу в дежурную часть полиции были доставлены двое мужчин 1977 и 1981 годов рождения. Предварительно установлено, что вечером в ледовой арене "Енисей" проходил турнир по хоккею с мячом среди игроков 2008-2009 годов рождения.
«
"После завершения матча у тренера с двумя мужчинами, чьи дети занимаются в команде, возник конфликт на почве того, что родители не довольны тренерской работой и предвзятым отношением к их детям...", - говорится в сообщении.
Согласно информации правоохранителей, тренер обратился в медицинское учреждение, после окончания лечения ему проведут экспертизу, "по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством".
Сейчас полиция проводит проверку.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
В Нижнем Новгороде пьяный мужчина избил сотрудников скорой помощи
4 апреля, 18:48
 
ПроисшествияКрасноярск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала