https://ria.ru/20230408/ingusheniya-1863937226.html

Оперштаб подтвердил задержание второго участника бандгруппы в Ингушетии

Оперштаб подтвердил задержание второго участника бандгруппы в Ингушетии - РИА Новости, 08.04.2023

Оперштаб подтвердил задержание второго участника бандгруппы в Ингушетии

Еще один из разыскиваемых за нападения на силовиков в Ингушетии участник бандгруппы задержан, сообщил оперативный штаб региона. РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T10:49

2023-04-08T10:49

2023-04-08T11:02

происшествия

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 8 апр – РИА Новости. Еще один из разыскиваемых за нападения на силовиков в Ингушетии участник бандгруппы задержан, сообщил оперативный штаб региона.Вечером в среду в селении Зязиков-Юрт в Малгобекском районе в ходе проведения контртеррористической операции (КТО) силовики обнаружили группу боевиков. При попытке задержания они оказали сопротивление и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Три сотрудника полиции погибли, еще восемь получили ранения, боевикам удалось скрыться. МВД Ингушетии объявило о вознаграждении в размере 3 миллионов рублей за информацию о четырех разыскиваемых, в пятницу один из них – Амир Боков - был задержан. В субботу источник сообщил о задержании второго разыскиваемого – Микаила Мошхоева."Оперативным штабом в Республике Ингушетия в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в рамках контртеррористической операции задержан житель селения Кантышево Мошхоев М.А.1998 года рождения", - говорится в сообщении.По информации ведомства, задержанный является членом бандгруппы, причастной к нападению на сотрудников правоохранительных органов."В настоящее время в отношении Мошхоева проводятся необходимые процессуальные действия", - отмечает оперштаб.Неизвестные из автоматического оружия 27 марта обстреляли пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии. В результате два сотрудника полиции получили огнестрельные ранения. На следующий день в городе Карабулак было обнаружено тело одного из предполагаемых участников нападения с огнестрельными ранениями.Вскоре после этого региональное УФСБ сообщило о розыске пяти жителей республики, которых подозревают в планировании совершения преступлений террористической направленности.Днем 3 апреля в Малгобекском районе произошла перестрелка между группой неизвестных и сотрудниками полиции, в результате один из силовиков получил легкое ранение. С 20.00 мск понедельника на территории Малгобекского района был введен режим КТО. В среду в одном из сел района обнаружено тело одного из разыскиваемых за нападение на сотрудников полиции. При нем нашли автомат, подствольный гранатомет и четыре гранаты.

https://ria.ru/20230407/deboshir-1863827441.html

https://ria.ru/20230328/dagestan-1861258712.html

республика ингушетия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, республика ингушетия