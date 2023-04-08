https://ria.ru/20230408/fotoarkhiv-1863178108.html

Уникальные кадры: истории фотографий из хранилища РИА Новости

Уникальные кадры: истории фотографий из хранилища РИА Новости - РИА Новости, 08.04.2023

Уникальные кадры: истории фотографий из хранилища РИА Новости

Мы начинаем серию материалов об уникальной коллекции оцифрованных атрибутированных фотоизображений из хранилища информационного агентства РИА Новости. В нем... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T05:33

2023-04-08T05:33

2023-04-08T05:33

культура

фотография

риа новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863325483_0:84:1401:872_1920x0_80_0_0_c9e8715e1f8c8f137931fef84ce1254c.jpg

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Мы начинаем серию материалов об уникальной коллекции оцифрованных атрибутированных фотоизображений из хранилища информационного агентства РИА Новости. В нем более трех миллионов кадров. Самые ранние датируются серединой XIX века. Сотрудники Службы визуальных проектов ведут научную работу по поиску достоверной информации к историческим снимкам разных лет.Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Битва за Донбасс. Корреспондент Ольга Ландер запечатлела взвод первых легких бронеавтомобилей БА-64 на Юго-Западном фронте во время наступления на Красноармейск Украинской ССР, 1943 год.Красная армия была снабжена единственным легким бронеавтомобилем БА-20, но он устарел и не отвечал требованиям военных. Советское руководство поставило задачу в кротчайшие сроки разработать полноприводный броневик. За ее реализацию в июле 1941 года взялись конструкторы Горьковского автомобильного завода (ГАЗ) под руководством Григория Вассермана. Они создали первый отечественный серийный бронеавтомобиль БА-64 со всеми ведущими колесами. Уже в марте 1942 года было принято постановление Государственного комитета обороны СССР о принятии новой техники на вооружение.Интересно, что вермахт планировал на своем легком бронеавтомобиле Sd.Kfz.222 добраться до Москвы и Ленинграда. Однако победный май 1945 года в столице Германии – Берлине встретил первый советский полноприводный бронеавтомобиль БА-64.Советский хореограф, балетмейстер-постановщик Александр Радунский и артист балета Владимир Преображенский в образе Грея (справа налево) на репетиции балета "Алые паруса" на сцене Дворца культуры города Куйбышев.Довольно сложно представить весь состав ГАБТа не в Москве, а в каком-либо другом городе, да еще и на несколько лет. Но война непредсказуема. Осенью 1941 года многочисленный коллектив театра был вынужден эвакуироваться в Куйбышев (ныне Самара), который на время стал культурной столицей страны. Именно там, за два года работы, был восстановлен почти весь московский репертуар и создан новый балет "Алые паруса". Его репетицию удалось запечатлеть известному фотокорреспонденту Анатолию Гаранину. Премьера спектакля состоялась 30 декабря 1942 года, постановка была показана на сцене куйбышевского театра еще 15 раз. Экипаж военных летчиц (слева направо): штурман-радист, лейтенант Марина Раскова, командир, старший лейтенант Полина Осипенко и второй пилот, старший лейтенант Вера Ломако 2 июля 1938 года совершили рекордный беспосадочный перелет по маршруту Севастополь-Архангельск. Они стали первыми женщинами-орденоносцами.Фотографии из хранилища информационного агентства РИА Новости позволяют увидеть различные исторические события. Этот уникальный кадр запечатлел советский мастер фотоискусства Анатолий Гаранин в июле 1938 года, после награждения военных летчиц орденом Ленина за рекордный беспосадочный перелет Севастополь-Архангельск, который длился почти 11 часов. Корреспонденту было поручено снять героинь не в привычной для них военной форме, а в новом образе. Для этого он обратился к сотрудникам Государственного универсального магазина (ГУМ), чтобы те подобрали для девушек платья.Счастливые летчицы прогуливаются в новом образе в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Светлана Вовк

Светлана Вовк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

фотография, риа новости