https://ria.ru/20230408/finlyandiya-1863955968.html

В Финляндии предложили закрыть российское консульство

В Финляндии предложили закрыть российское консульство - РИА Новости, 08.04.2023

В Финляндии предложили закрыть российское консульство

Гражданская инициатива о закрытии консульства России на принадлежащих Финляндии Аландских островах в Балтийском море появилась на сайте гражданских инициатив... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T13:06

2023-04-08T13:06

2023-04-08T14:45

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ХЕЛЬСИНКИ, 8 апр — РИА Новости. Гражданская инициатива о закрытии консульства России на принадлежащих Финляндии Аландских островах в Балтийском море появилась на сайте гражданских инициатив страны (kansalaisaloite). Инициативу запустили еще в начале недели, но ее освещение в местных СМИ увеличило динамику сбора подписей: на 12:00 мск заявку поддерживали 5050 граждан Финляндии, а спустя чуть более получаса их число превысило 5700. Финляндия стала членом НАТО 4 апреля. Парламент обязан принять инициативу граждан на рассмотрение при достижении отметки в 50 тысяч подписей. Как напоминают финские СМИ, консульство СССР появилось на Аландских островах в 1940 году, после заключения Московского мирного договора для наблюдения за демилитаризацией этой территории. Как говорится в описании сервиса по сбору подписей в поддержку инициатив, сайт — это онлайн-служба Министерства юстиции Финляндии для запуска инициатив граждан и сбора заявлений о поддержке этих инициатив. Служба предоставляет гражданам возможность рассмотреть инициативу парламентом страны. Сервис доступен на финском и шведском языках.

https://ria.ru/20230228/zabor-1854875386.html

https://ria.ru/20230404/finlyandiya-1862973944.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, финляндия, аландские острова, россия, нато