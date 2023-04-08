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В Финляндии предложили закрыть российское консульство - РИА Новости, 08.04.2023
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13:06 08.04.2023 (обновлено: 14:45 08.04.2023)
https://ria.ru/20230408/finlyandiya-1863955968.html
В Финляндии предложили закрыть российское консульство
В Финляндии предложили закрыть российское консульство - РИА Новости, 08.04.2023
В Финляндии предложили закрыть российское консульство
Гражданская инициатива о закрытии консульства России на принадлежащих Финляндии Аландских островах в Балтийском море появилась на сайте гражданских инициатив... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T13:06
2023-04-08T14:45
в мире
финляндия
аландские острова
россия
нато
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ХЕЛЬСИНКИ, 8 апр — РИА Новости. Гражданская инициатива о закрытии консульства России на принадлежащих Финляндии Аландских островах в Балтийском море появилась на сайте гражданских инициатив страны (kansalaisaloite). Инициативу запустили еще в начале недели, но ее освещение в местных СМИ увеличило динамику сбора подписей: на 12:00 мск заявку поддерживали 5050 граждан Финляндии, а спустя чуть более получаса их число превысило 5700. Финляндия стала членом НАТО 4 апреля. Парламент обязан принять инициативу граждан на рассмотрение при достижении отметки в 50 тысяч подписей. Как напоминают финские СМИ, консульство СССР появилось на Аландских островах в 1940 году, после заключения Московского мирного договора для наблюдения за демилитаризацией этой территории. Как говорится в описании сервиса по сбору подписей в поддержку инициатив, сайт — это онлайн-служба Министерства юстиции Финляндии для запуска инициатив граждан и сбора заявлений о поддержке этих инициатив. Служба предоставляет гражданам возможность рассмотреть инициативу парламентом страны. Сервис доступен на финском и шведском языках.
https://ria.ru/20230228/zabor-1854875386.html
https://ria.ru/20230404/finlyandiya-1862973944.html
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в мире, финляндия, аландские острова, россия, нато
В мире, Финляндия, Аландские острова, Россия, НАТО
В Финляндии предложили закрыть российское консульство

В Финляндии собирают подписи за закрытие российского консульства на Аландских островах

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПамятник императору Александру II на площади у Кафедрального собора в Хельсинки
Памятник императору Александру II на площади у Кафедрального собора в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Памятник императору Александру II на площади у Кафедрального собора в Хельсинки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 8 апр — РИА Новости. Гражданская инициатива о закрытии консульства России на принадлежащих Финляндии Аландских островах в Балтийском море появилась на сайте гражданских инициатив страны (kansalaisaloite).
«
"Поскольку Финляндия теперь является членом НАТО, это консульство ограничивает и ставит под угрозу безопасность Финляндии", — говорится в описании предложения.
Инициативу запустили еще в начале недели, но ее освещение в местных СМИ увеличило динамику сбора подписей: на 12:00 мск заявку поддерживали 5050 граждан Финляндии, а спустя чуть более получаса их число превысило 5700.
Финляндия стала членом НАТО 4 апреля. Парламент обязан принять инициативу граждан на рассмотрение при достижении отметки в 50 тысяч подписей.
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Как напоминают финские СМИ, консульство СССР появилось на Аландских островах в 1940 году, после заключения Московского мирного договора для наблюдения за демилитаризацией этой территории.
Как говорится в описании сервиса по сбору подписей в поддержку инициатив, сайт — это онлайн-служба Министерства юстиции Финляндии для запуска инициатив граждан и сбора заявлений о поддержке этих инициатив. Служба предоставляет гражданам возможность рассмотреть инициативу парламентом страны. Сервис доступен на финском и шведском языках.
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