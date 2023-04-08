https://ria.ru/20230408/finlyandiya-1863955968.html
В Финляндии предложили закрыть российское консульство
В Финляндии предложили закрыть российское консульство - РИА Новости, 08.04.2023
В Финляндии предложили закрыть российское консульство
Гражданская инициатива о закрытии консульства России на принадлежащих Финляндии Аландских островах в Балтийском море появилась на сайте гражданских инициатив... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T13:06
2023-04-08T13:06
2023-04-08T14:45
в мире
финляндия
аландские острова
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ХЕЛЬСИНКИ, 8 апр — РИА Новости. Гражданская инициатива о закрытии консульства России на принадлежащих Финляндии Аландских островах в Балтийском море появилась на сайте гражданских инициатив страны (kansalaisaloite). Инициативу запустили еще в начале недели, но ее освещение в местных СМИ увеличило динамику сбора подписей: на 12:00 мск заявку поддерживали 5050 граждан Финляндии, а спустя чуть более получаса их число превысило 5700. Финляндия стала членом НАТО 4 апреля. Парламент обязан принять инициативу граждан на рассмотрение при достижении отметки в 50 тысяч подписей. Как напоминают финские СМИ, консульство СССР появилось на Аландских островах в 1940 году, после заключения Московского мирного договора для наблюдения за демилитаризацией этой территории. Как говорится в описании сервиса по сбору подписей в поддержку инициатив, сайт — это онлайн-служба Министерства юстиции Финляндии для запуска инициатив граждан и сбора заявлений о поддержке этих инициатив. Служба предоставляет гражданам возможность рассмотреть инициативу парламентом страны. Сервис доступен на финском и шведском языках.
https://ria.ru/20230228/zabor-1854875386.html
https://ria.ru/20230404/finlyandiya-1862973944.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, аландские острова, россия, нато
В мире, Финляндия, Аландские острова, Россия, НАТО
В Финляндии предложили закрыть российское консульство
В Финляндии собирают подписи за закрытие российского консульства на Аландских островах
ХЕЛЬСИНКИ, 8 апр — РИА Новости.
Гражданская инициатива о закрытии консульства России на принадлежащих Финляндии Аландских островах в Балтийском море появилась на сайте
гражданских инициатив страны (kansalaisaloite).
«
"Поскольку Финляндия теперь является членом НАТО
, это консульство ограничивает и ставит под угрозу безопасность Финляндии", — говорится в описании предложения.
Инициативу запустили еще в начале недели, но ее освещение в местных СМИ увеличило динамику сбора подписей: на 12:00 мск заявку поддерживали 5050 граждан Финляндии, а спустя чуть более получаса их число превысило 5700.
Финляндия стала членом НАТО 4 апреля. Парламент обязан принять инициативу граждан на рассмотрение при достижении отметки в 50 тысяч подписей.
Финляндия приступила к строительству забора на границе с Россией
Как напоминают финские СМИ, консульство СССР
появилось на Аландских островах в 1940 году, после заключения Московского мирного договора для наблюдения за демилитаризацией этой территории.
Как говорится в описании сервиса по сбору подписей в поддержку инициатив, сайт — это онлайн-служба Министерства юстиции Финляндии для запуска инициатив граждан и сбора заявлений о поддержке этих инициатив. Служба предоставляет гражданам возможность рассмотреть инициативу парламентом страны. Сервис доступен на финском и шведском языках.
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