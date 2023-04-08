https://ria.ru/20230408/eyvazov-1863947581.html

Нетребко сообщила, что ее муж возглавил театр оперы и балета в Азербайджане

Нетребко сообщила, что ее муж возглавил театр оперы и балета в Азербайджане - РИА Новости, 08.04.2023

Нетребко сообщила, что ее муж возглавил театр оперы и балета в Азербайджане

Оперная певица Анна Нетребко сообщила в своей соцсети о том, что ее супруг Юсиф Эйвазов стал директором Азербайджанского государственного академического театра... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T12:11

2023-04-08T12:11

2023-04-08T12:11

культура

анна нетребко

опера

юсиф эйвазов

азербайджан

новости культуры

театр

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Оперная певица Анна Нетребко сообщила в своей соцсети о том, что ее супруг Юсиф Эйвазов стал директором Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. В комментариях под постом поклонники поздравили оперного певца с новой должностью. "Поздравляем, гордимся и ждем шикарных обновлений программы", "Очень точное и уместное назначение", "Наконец-то молодежь встанет у руля нашего любимого Оперного театра. Успехов", — написали пользователи. Сам Юсиф Эйвазов новость пока не прокомментировал. Но репостнул в своей соцсети десятки постов с теплыми словами от друзей и коллег. В ряде азербайджанских СМИ сообщается, что распоряжение о назначении Эйвазова подписал Адиль Керимли, первый заместитель министра культуры, исполняющий обязанности министра. До супруга Анны Нетребко директором театра был Акиф Меликов, который занимал эту должность с 1989 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20230318/netrebko-1858761800.html

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

анна нетребко, опера, юсиф эйвазов, азербайджан, новости культуры, театр