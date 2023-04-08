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Нетребко сообщила, что ее муж возглавил театр оперы и балета в Азербайджане - РИА Новости, 08.04.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:11 08.04.2023
https://ria.ru/20230408/eyvazov-1863947581.html
Нетребко сообщила, что ее муж возглавил театр оперы и балета в Азербайджане
Нетребко сообщила, что ее муж возглавил театр оперы и балета в Азербайджане - РИА Новости, 08.04.2023
Нетребко сообщила, что ее муж возглавил театр оперы и балета в Азербайджане
Оперная певица Анна Нетребко сообщила в своей соцсети о том, что ее супруг Юсиф Эйвазов стал директором Азербайджанского государственного академического театра... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T12:11
2023-04-08T12:11
культура
анна нетребко
опера
юсиф эйвазов
азербайджан
новости культуры
театр
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Оперная певица Анна Нетребко сообщила в своей соцсети о том, что ее супруг Юсиф Эйвазов стал директором Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. В комментариях под постом поклонники поздравили оперного певца с новой должностью. "Поздравляем, гордимся и ждем шикарных обновлений программы", "Очень точное и уместное назначение", "Наконец-то молодежь встанет у руля нашего любимого Оперного театра. Успехов", — написали пользователи. Сам Юсиф Эйвазов новость пока не прокомментировал. Но репостнул в своей соцсети десятки постов с теплыми словами от друзей и коллег. В ряде азербайджанских СМИ сообщается, что распоряжение о назначении Эйвазова подписал Адиль Керимли, первый заместитель министра культуры, исполняющий обязанности министра. До супруга Анны Нетребко директором театра был Акиф Меликов, который занимал эту должность с 1989 года.
https://radiosputnik.ria.ru/20230318/netrebko-1858761800.html
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анна нетребко, опера, юсиф эйвазов, азербайджан, новости культуры, театр
Культура, Анна Нетребко, Опера, Юсиф Эйвазов, Азербайджан, Новости культуры, Театр
Нетребко сообщила, что ее муж возглавил театр оперы и балета в Азербайджане

Анна Нетребко сообщила, что Юсиф Эйвазов возглавил театр оперы и балета в Азербайджане

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкОперные певцы Юсиф Эйвазов (тенор) и Анна Нетребко (сопрано) после выступления на гала-концерте звезд классической сцены в Государственном Кремлевском дворце
Оперные певцы Юсиф Эйвазов (тенор) и Анна Нетребко (сопрано) после выступления на гала-концерте звезд классической сцены в Государственном Кремлевском дворце - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Оперная певица Анна Нетребко сообщила в своей соцсети о том, что ее супруг Юсиф Эйвазов стал директором Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.
«
"Новый директор Азербайджанского академического театра оперы и балета! Ты можешь все! Удачи и вдохновения в новом деле. Верных соратников и единомышленников. Люблю и горжусь безмерно", — подписала публикацию Нетребко.
В комментариях под постом поклонники поздравили оперного певца с новой должностью.
"Поздравляем, гордимся и ждем шикарных обновлений программы", "Очень точное и уместное назначение", "Наконец-то молодежь встанет у руля нашего любимого Оперного театра. Успехов", — написали пользователи.
Сам Юсиф Эйвазов новость пока не прокомментировал. Но репостнул в своей соцсети десятки постов с теплыми словами от друзей и коллег.
В ряде азербайджанских СМИ сообщается, что распоряжение о назначении Эйвазова подписал Адиль Керимли, первый заместитель министра культуры, исполняющий обязанности министра.
До супруга Анны Нетребко директором театра был Акиф Меликов, который занимал эту должность с 1989 года.
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КультураАнна НетребкоОпераЮсиф ЭйвазовАзербайджанНовости культурыТеатр
 
 
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