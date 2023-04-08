https://ria.ru/20230408/eyvazov-1863947581.html
Нетребко сообщила, что ее муж возглавил театр оперы и балета в Азербайджане
Нетребко сообщила, что ее муж возглавил театр оперы и балета в Азербайджане - РИА Новости, 08.04.2023
Нетребко сообщила, что ее муж возглавил театр оперы и балета в Азербайджане
Оперная певица Анна Нетребко сообщила в своей соцсети о том, что ее супруг Юсиф Эйвазов стал директором Азербайджанского государственного академического театра... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T12:11
2023-04-08T12:11
2023-04-08T12:11
культура
анна нетребко
опера
юсиф эйвазов
азербайджан
новости культуры
театр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749908724_0:0:2926:1646_1920x0_80_0_0_76d6d9f04bfb828a1c867b00c7469e41.jpg
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Оперная певица Анна Нетребко сообщила в своей соцсети о том, что ее супруг Юсиф Эйвазов стал директором Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. В комментариях под постом поклонники поздравили оперного певца с новой должностью. "Поздравляем, гордимся и ждем шикарных обновлений программы", "Очень точное и уместное назначение", "Наконец-то молодежь встанет у руля нашего любимого Оперного театра. Успехов", — написали пользователи. Сам Юсиф Эйвазов новость пока не прокомментировал. Но репостнул в своей соцсети десятки постов с теплыми словами от друзей и коллег. В ряде азербайджанских СМИ сообщается, что распоряжение о назначении Эйвазова подписал Адиль Керимли, первый заместитель министра культуры, исполняющий обязанности министра. До супруга Анны Нетребко директором театра был Акиф Меликов, который занимал эту должность с 1989 года.
https://radiosputnik.ria.ru/20230318/netrebko-1858761800.html
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749908724_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_dfa01acaef311c1b4502aa9010f3c5b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анна нетребко, опера, юсиф эйвазов, азербайджан, новости культуры, театр
Культура, Анна Нетребко, Опера, Юсиф Эйвазов, Азербайджан, Новости культуры, Театр
Нетребко сообщила, что ее муж возглавил театр оперы и балета в Азербайджане
Анна Нетребко сообщила, что Юсиф Эйвазов возглавил театр оперы и балета в Азербайджане
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Оперная певица Анна Нетребко сообщила в своей соцсети о том, что ее супруг Юсиф Эйвазов стал директором Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.
«
"Новый директор Азербайджанского академического театра оперы и балета! Ты можешь все! Удачи и вдохновения в новом деле. Верных соратников и единомышленников. Люблю и горжусь безмерно", — подписала публикацию Нетребко.
В комментариях под постом поклонники поздравили оперного певца с новой должностью.
"Поздравляем, гордимся и ждем шикарных обновлений программы", "Очень точное и уместное назначение", "Наконец-то молодежь встанет у руля нашего любимого Оперного театра. Успехов", — написали пользователи.
Сам Юсиф Эйвазов новость пока не прокомментировал. Но репостнул в своей соцсети десятки постов с теплыми словами от друзей и коллег.
В ряде азербайджанских СМИ сообщается
, что распоряжение о назначении Эйвазова подписал Адиль Керимли, первый заместитель министра культуры, исполняющий обязанности министра.
До супруга Анны Нетребко директором театра был Акиф Меликов, который занимал эту должность с 1989 года.
СМИ: суд обязал "Метрополитен-оперу" выплатить Нетребко компенсацию