https://ria.ru/20230408/estoniya-1863983505.html

Новое правительство Эстонии увеличит расходы на оборону

Новое правительство Эстонии увеличит расходы на оборону - РИА Новости, 08.04.2023

Новое правительство Эстонии увеличит расходы на оборону

Входящие в правящую коалицию Эстонии Реформистская партия под руководством премьера Каи Каллас, Социал-демократическая партия и партия "Эстония 200" в субботу... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T17:38

2023-04-08T17:38

2023-04-08T17:38

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ХЕЛЬСИНКИ, 8 апр - РИА Новости. Входящие в правящую коалицию Эстонии Реформистская партия под руководством премьера Каи Каллас, Социал-демократическая партия и партия "Эстония 200" в субботу утвердили коалиционный договор, в котором предусмотрено увеличение расходов на оборону до 3% от ВВП, сообщил портал государственного телерадиовещания ERR. В тексте договора, на котором будет основываться политика нового правительства, отмечается, что страна в ближайшие годы окажется "в самой сложной ситуации в сфере безопасности со времен Второй мировой войны". "На долгосрочные расходы на гособорону будет выделяться 3% национального ВВП в течение четырех лет, к которым добавятся расходы на размещение союзников. Основными направлениями развития Сил обороны станет развитие средств многоуровневой противовоздушной обороны (включая защиту от беспилотников), ракетных систем дальнего радиуса действия и увеличение запасов боеприпасов", - приводит ERR фрагмент документа. Кроме того, планируется предпринять меры поддержки эстонской оборонной промышленности и создать промышленный парк для производства боеприпасов, оружия и беспилотников. Также будут созданы подразделение киберобороны и подразделение быстрого реагирования для действий в информационном пространстве на базе резерва Сил обороны и военизированного ополчения "Кайтселиит" ("Союз обороны"). Эстония намерена призвать к увеличению военных расходов стран НАТО до 2,5% ВВП, работать над тем, чтобы союзники по НАТО развернули в Эстонии современные системы вооружений и увеличили количество размещенного военного снаряжения и боеприпасов. Обустройство границы Эстонии с Россией планируется завершить к концу 2025 года.

https://ria.ru/20230407/nato-1863762475.html

https://ria.ru/20230328/estonia-1861283699.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, эстония, россия, кая каллас, нато