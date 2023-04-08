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В МЧС рассказали, что нельзя делать с электросамокатами - РИА Новости, 08.04.2023
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03:19 08.04.2023 (обновлено: 06:14 08.04.2023)
https://ria.ru/20230408/elektrosamokaty-1863911011.html
В МЧС рассказали, что нельзя делать с электросамокатами
В МЧС рассказали, что нельзя делать с электросамокатами - РИА Новости, 08.04.2023
В МЧС рассказали, что нельзя делать с электросамокатами
Езда на электросамокатах в дождь очень опасна для жизни и запрещается, на самокатах также нельзя возить детей без установки детского сиденья или подножки,... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T03:19
2023-04-08T06:14
общество
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Езда на электросамокатах в дождь очень опасна для жизни и запрещается, на самокатах также нельзя возить детей без установки детского сиденья или подножки, предупреждает МЧС России.При езде на самокате спасатели рекомендуют обязательно надевать защитный шлем. Нужно также следить за исправностью самоката во избежание короткого замыкания.МЧС напоминает, что в прошлом году из-за нарушения правил эксплуатации самокатов, неисправности зарядных устройств и самой техники произошло почти два десятка возгораний."Правило "один самокат – один человек" закрепили в законе. За нарушение предусмотрен штраф", - резюмировали спасатели.
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общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС рассказали, что нельзя делать с электросамокатами

МЧС России: езда на электросамокатах в дождь очень опасна для жизни и запрещается

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкДевушка катается на электросамокате в Москве
Девушка катается на электросамокате в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Девушка катается на электросамокате в Москве . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Езда на электросамокатах в дождь очень опасна для жизни и запрещается, на самокатах также нельзя возить детей без установки детского сиденья или подножки, предупреждает МЧС России.
«

"Запрещено: нарушать режим зарядки, установленный заводом-производителем; самостоятельно передвигаться детям до 14 лет; брать с собой пассажиров и кататься с детьми без установки детского сиденья или подножки; разбирать и модернизировать самокат самостоятельно; ездить в дождь", - говорится в памятке в Telegram-канале министерства.

При езде на самокате спасатели рекомендуют обязательно надевать защитный шлем. Нужно также следить за исправностью самоката во избежание короткого замыкания.
МЧС напоминает, что в прошлом году из-за нарушения правил эксплуатации самокатов, неисправности зарядных устройств и самой техники произошло почти два десятка возгораний.
"Правило "один самокат – один человек" закрепили в законе. За нарушение предусмотрен штраф", - резюмировали спасатели.
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ОбществоРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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