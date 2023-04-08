https://ria.ru/20230408/elektrosamokaty-1863911011.html

В МЧС рассказали, что нельзя делать с электросамокатами

В МЧС рассказали, что нельзя делать с электросамокатами - РИА Новости, 08.04.2023

В МЧС рассказали, что нельзя делать с электросамокатами

Езда на электросамокатах в дождь очень опасна для жизни и запрещается, на самокатах также нельзя возить детей без установки детского сиденья или подножки,... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T03:19

2023-04-08T03:19

2023-04-08T06:14

общество

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Езда на электросамокатах в дождь очень опасна для жизни и запрещается, на самокатах также нельзя возить детей без установки детского сиденья или подножки, предупреждает МЧС России.При езде на самокате спасатели рекомендуют обязательно надевать защитный шлем. Нужно также следить за исправностью самоката во избежание короткого замыкания.МЧС напоминает, что в прошлом году из-за нарушения правил эксплуатации самокатов, неисправности зарядных устройств и самой техники произошло почти два десятка возгораний."Правило "один самокат – один человек" закрепили в законе. За нарушение предусмотрен штраф", - резюмировали спасатели.

https://ria.ru/20230330/dtp-1861864828.html

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общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)