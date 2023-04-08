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В Ярославской области уделят повышенное внимание качеству ремонта дорог - РИА Новости, 08.04.2023
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Ярославская область
 
19:39 08.04.2023 (обновлено: 19:41 08.04.2023)
https://ria.ru/20230408/dorogi-1863998909.html
В Ярославской области уделят повышенное внимание качеству ремонта дорог
В Ярославской области уделят повышенное внимание качеству ремонта дорог - РИА Новости, 08.04.2023
В Ярославской области уделят повышенное внимание качеству ремонта дорог
Качеству ремонта дорог в Ярославской области будет уделено повышенное внимание, заявил губернатор региона Михаил Евраев. РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T19:39
2023-04-08T19:41
ярославская область
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Качеству ремонта дорог в Ярославской области будет уделено повышенное внимание, заявил губернатор региона Михаил Евраев. Областное правительство сообщает, что в ходе рабочей поездки в Даниловский район глава региона Михаил Евраев посетил местный филиал компании "Ярдормост", где на днях был запущен в работу завод ДС-158 по производству горячих асфальтобетонных смесей. "Дороги – большая, серьезная проблема на всей территории области. Нам нужно сделать в этом году большой качественной рывок. Регион получит 2 миллиарда 95 миллионов рублей за счет лимитов 2024 года. Поэтому значительно увеличиваем объемы работ по дорожному строительству с акцентом на муниципальных объектах. Сделаем самые проблемные", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. По словам губернатора, важно и областные дороги привести в порядок, но еще важнее - делать дороги в городах, районных центрах, отметил глава региона. "Губернатор подчеркнул, что качеству будет уделено повышенное внимание, и отметил, что при ремонте необходимо применять современные материалы и технологии для повышения долговечности дорог", - сообщает областное правительство. В ходе встречи с сотрудниками завода губернатор отметил, что от результатов их работы напрямую зависит качество ремонта дорог. При этом оплата труда должна быть соответствующей, подчеркнул Михаил Евраев. Он поручил директору регионального департамента дорожного хозяйства проработать с руководством филиала вопрос о доведении размера зарплаты до средней по региону. Губернатор сообщил, что в 2023 году в Даниловском районе будет отремонтировано 12 дорог. Отдельное внимание, по словам Евраева, правительство региона уделит контролю выполнения подрядчиками гарантийных обязательств. Директор департамента дорожного хозяйства области Роман Душко сообщил, что в регионе 144 гарантийных объекта. Многие подрядные организации, по его словам, уже начинают работы по устранению выявленных недостатков, до конца мая все они должны быть исправлены. В начале июня правительство области организует проверку исполнения гарантийных обязательств.
https://ria.ru/20230316/transport-1858279659.html
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михаил евраев
Ярославская область, Михаил Евраев
В Ярославской области уделят повышенное внимание качеству ремонта дорог

Евраев: в Ярославской области уделят повышенное внимание качеству ремонта дорог

© РИА Новости / Алексей МальгавкоРемонт дороги
Ремонт дороги - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Ремонт дороги. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Качеству ремонта дорог в Ярославской области будет уделено повышенное внимание, заявил губернатор региона Михаил Евраев.
Областное правительство сообщает, что в ходе рабочей поездки в Даниловский район глава региона Михаил Евраев посетил местный филиал компании "Ярдормост", где на днях был запущен в работу завод ДС-158 по производству горячих асфальтобетонных смесей.
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"Дороги – большая, серьезная проблема на всей территории области. Нам нужно сделать в этом году большой качественной рывок. Регион получит 2 миллиарда 95 миллионов рублей за счет лимитов 2024 года. Поэтому значительно увеличиваем объемы работ по дорожному строительству с акцентом на муниципальных объектах. Сделаем самые проблемные", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
По словам губернатора, важно и областные дороги привести в порядок, но еще важнее - делать дороги в городах, районных центрах, отметил глава региона. "Губернатор подчеркнул, что качеству будет уделено повышенное внимание, и отметил, что при ремонте необходимо применять современные материалы и технологии для повышения долговечности дорог", - сообщает областное правительство.
В ходе встречи с сотрудниками завода губернатор отметил, что от результатов их работы напрямую зависит качество ремонта дорог. При этом оплата труда должна быть соответствующей, подчеркнул Михаил Евраев. Он поручил директору регионального департамента дорожного хозяйства проработать с руководством филиала вопрос о доведении размера зарплаты до средней по региону.
Губернатор сообщил, что в 2023 году в Даниловском районе будет отремонтировано 12 дорог.
Отдельное внимание, по словам Евраева, правительство региона уделит контролю выполнения подрядчиками гарантийных обязательств. Директор департамента дорожного хозяйства области Роман Душко сообщил, что в регионе 144 гарантийных объекта. Многие подрядные организации, по его словам, уже начинают работы по устранению выявленных недостатков, до конца мая все они должны быть исправлены. В начале июня правительство области организует проверку исполнения гарантийных обязательств.
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