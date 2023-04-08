https://ria.ru/20230408/dorogi-1863966182.html

Стартовала первая в этом году промывка московских дорог с шампунем

Стартовала первая в этом году промывка московских дорог с шампунем - РИА Новости, 08.04.2023

Стартовала первая в этом году промывка московских дорог с шампунем

В Москве стартовала первая в этом году промывка дорог с шампунем, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T12:45

2023-04-08T12:45

2023-04-08T14:48

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. В Москве стартовала первая в этом году промывка дорог с шампунем, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Стартовала первая в этом году промывка дорог с шампунем. Моющее средство помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой", - говорится в сообщении. Отмечается, что во время промывки магистралей спецтехника движется так же, как и при уборке снега: уступом, начиная с крайней левой полосы. Это позволяет удалить загрязнения на всей ширине проезжей части, не оставляя неочищенных зазоров. "Просим автомобилистов с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - указывается в публикации.

https://ria.ru/20230408/moskva-1863961567.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, городское хозяйство москвы