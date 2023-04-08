https://ria.ru/20230408/dorogi-1863966182.html
Стартовала первая в этом году промывка московских дорог с шампунем
Стартовала первая в этом году промывка московских дорог с шампунем - РИА Новости, 08.04.2023
Стартовала первая в этом году промывка московских дорог с шампунем
В Москве стартовала первая в этом году промывка дорог с шампунем, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T12:45
2023-04-08T12:45
2023-04-08T14:48
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. В Москве стартовала первая в этом году промывка дорог с шампунем, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Стартовала первая в этом году промывка дорог с шампунем. Моющее средство помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой", - говорится в сообщении. Отмечается, что во время промывки магистралей спецтехника движется так же, как и при уборке снега: уступом, начиная с крайней левой полосы. Это позволяет удалить загрязнения на всей ширине проезжей части, не оставляя неочищенных зазоров. "Просим автомобилистов с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - указывается в публикации.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Городское хозяйство Москвы
Стартовала первая в этом году промывка московских дорог с шампунем
В Москве стартовала первая в этом году промывка дорог с шампунем
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости.
В Москве стартовала первая в этом году промывка дорог с шампунем, сообщили в телеграм-канале
столичного комплекса городского хозяйства.
"Стартовала первая в этом году промывка дорог с шампунем. Моющее средство помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время промывки магистралей спецтехника движется так же, как и при уборке снега: уступом, начиная с крайней левой полосы. Это позволяет удалить загрязнения на всей ширине проезжей части, не оставляя неочищенных зазоров.
"Просим автомобилистов с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники", - указывается в публикации.
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