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Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра
Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра - РИА Новости, 08.04.2023
Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра
Украинские войска в 19.20 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T20:12
2023-04-08T20:12
2023-04-08T20:12
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Украинские войска в 19.20 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 19.20 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230408/spetsoperatsiya-1863693504.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина
Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра
В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра