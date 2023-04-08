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Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 08.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:45 08.04.2023 (обновлено: 15:47 08.04.2023)
https://ria.ru/20230408/donetsk-1863972614.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 08.04.2023
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка в Донецкой Народной Республике, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T15:45
2023-04-08T15:47
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка в Донецкой Народной Республике, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230408/yasinovataya-1863971859.html
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
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в мире, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли Донецк

В ДНР заявили. что украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкРазрушенная стена дома в Донецке
Разрушенная стена дома в Донецке - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Разрушенная стена дома в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка в Донецкой Народной Республике, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Указатель на въезде в город Ясиноватая в ДНР - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
Украинские войска выпустили еще четыре снаряда по Ясиноватой
Вчера, 15:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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