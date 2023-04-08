https://ria.ru/20230408/donetsk-1863972614.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 08.04.2023

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка в Донецкой Народной Республике, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T15:45

2023-04-08T15:45

2023-04-08T15:47

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка в Донецкой Народной Республике, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230408/yasinovataya-1863971859.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, нато