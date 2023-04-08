https://ria.ru/20230408/dezertirstvo-1864012726.html

В Ереване задержали мужчину, разыскиваемого в России за дезертирство

В Ереване задержали мужчину, разыскиваемого в России за дезертирство - РИА Новости, 08.04.2023

В Ереване задержали мужчину, разыскиваемого в России за дезертирство

Армянские полицейские задержали в Ереване мужчину, разыскиваемого в РФ по обвинению в дезертирстве, сообщили в МВД Армении. РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T22:46

2023-04-08T22:46

2023-04-08T22:46

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ЕРЕВАН, 8 апр - РИА Новости. Армянские полицейские задержали в Ереване мужчину, разыскиваемого в РФ по обвинению в дезертирстве, сообщили в МВД Армении. Отмечается, что обвиняемый задержан в пятницу. "Седьмого апреля на ереванской улице Нар-Доса был обнаружен и доставлен в полицейское отделение 23-летний Юрий Т., разыскиваемый московскими правоохранителями по обвинению в дезертирстве", - говорится на сайте министерства, Отмечается, что о задержании проинформированы прокуратура и инициатор розыска.

https://ria.ru/20230118/dezertir-1845780473.html

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в мире, ереван, россия, армения