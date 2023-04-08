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В Ереване задержали мужчину, разыскиваемого в России за дезертирство
В Ереване задержали мужчину, разыскиваемого в России за дезертирство - РИА Новости, 08.04.2023
В Ереване задержали мужчину, разыскиваемого в России за дезертирство
Армянские полицейские задержали в Ереване мужчину, разыскиваемого в РФ по обвинению в дезертирстве, сообщили в МВД Армении. РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T22:46
2023-04-08T22:46
2023-04-08T22:46
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ЕРЕВАН, 8 апр - РИА Новости. Армянские полицейские задержали в Ереване мужчину, разыскиваемого в РФ по обвинению в дезертирстве, сообщили в МВД Армении. Отмечается, что обвиняемый задержан в пятницу. "Седьмого апреля на ереванской улице Нар-Доса был обнаружен и доставлен в полицейское отделение 23-летний Юрий Т., разыскиваемый московскими правоохранителями по обвинению в дезертирстве", - говорится на сайте министерства, Отмечается, что о задержании проинформированы прокуратура и инициатор розыска.
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в мире, ереван, россия, армения
В мире, Ереван, Россия, Армения
В Ереване задержали мужчину, разыскиваемого в России за дезертирство
В Ереване полиция задержала мужчину, разыскиваемого в России за дезертирство
ЕРЕВАН, 8 апр - РИА Новости. Армянские полицейские задержали в Ереване мужчину, разыскиваемого в РФ по обвинению в дезертирстве, сообщили в МВД Армении.
Отмечается, что обвиняемый задержан в пятницу.
"Седьмого апреля на ереванской улице Нар-Доса был обнаружен и доставлен в полицейское отделение 23-летний Юрий Т., разыскиваемый московскими правоохранителями по обвинению в дезертирстве", - говорится на сайте министерства,
Отмечается, что о задержании проинформированы прокуратура и инициатор розыска.
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