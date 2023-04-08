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В Ереване задержали мужчину, разыскиваемого в России за дезертирство - РИА Новости, 08.04.2023
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22:46 08.04.2023
https://ria.ru/20230408/dezertirstvo-1864012726.html
В Ереване задержали мужчину, разыскиваемого в России за дезертирство
В Ереване задержали мужчину, разыскиваемого в России за дезертирство - РИА Новости, 08.04.2023
В Ереване задержали мужчину, разыскиваемого в России за дезертирство
Армянские полицейские задержали в Ереване мужчину, разыскиваемого в РФ по обвинению в дезертирстве, сообщили в МВД Армении. РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T22:46
2023-04-08T22:46
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россия
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ЕРЕВАН, 8 апр - РИА Новости. Армянские полицейские задержали в Ереване мужчину, разыскиваемого в РФ по обвинению в дезертирстве, сообщили в МВД Армении. Отмечается, что обвиняемый задержан в пятницу. "Седьмого апреля на ереванской улице Нар-Доса был обнаружен и доставлен в полицейское отделение 23-летний Юрий Т., разыскиваемый московскими правоохранителями по обвинению в дезертирстве", - говорится на сайте министерства, Отмечается, что о задержании проинформированы прокуратура и инициатор розыска.
https://ria.ru/20230118/dezertir-1845780473.html
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в мире, ереван, россия, армения
В мире, Ереван, Россия, Армения
В Ереване задержали мужчину, разыскиваемого в России за дезертирство

В Ереване полиция задержала мужчину, разыскиваемого в России за дезертирство

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов в Ереване, Армения
Сотрудники правоохранительных органов в Ереване, Армения - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Сотрудники правоохранительных органов в Ереване, Армения. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 8 апр - РИА Новости. Армянские полицейские задержали в Ереване мужчину, разыскиваемого в РФ по обвинению в дезертирстве, сообщили в МВД Армении.
Отмечается, что обвиняемый задержан в пятницу.
"Седьмого апреля на ереванской улице Нар-Доса был обнаружен и доставлен в полицейское отделение 23-летний Юрий Т., разыскиваемый московскими правоохранителями по обвинению в дезертирстве", - говорится на сайте министерства,
Отмечается, что о задержании проинформированы прокуратура и инициатор розыска.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
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