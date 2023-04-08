https://ria.ru/20230408/covid-19-1863939873.html
В России за сутки госпитализировали более 1,2 тысячи пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали более 1,2 тысячи пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 08.04.2023
В России за сутки госпитализировали более 1,2 тысячи пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализированы более 1,2 тысячи пациентов с COVID-19, выздоровели почти 10 тысяч человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T11:05
2023-04-08T11:05
2023-04-08T11:05
общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. В России за сутки госпитализированы более 1,2 тысячи пациентов с COVID-19, выздоровели почти 10 тысяч человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 8 апреля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1221 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 4,6%... Выздоровели за сутки 9956 человек, или на 6,8% меньше в сравнении с 7 апреля 2023 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что увеличение числа госпитализаций произошло в 45 регионах, снижение - в 31, в девяти регионах ситуация не изменилась.Всего в России за сутки выявлено 8 955 новых случаев COVID-19, скончались 37 человек. "Выявлено 8 955 новых случая COVID-19. Умерли за сутки 37 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230403/covid-19-1862658455.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, коронавирус covid-19
Общество, Россия, Коронавирус COVID-19
В России за сутки госпитализировали более 1,2 тысячи пациентов с COVID-19
В России за сутки выявили 8955 новых случаев COVID-19
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости.
В России за сутки госпитализированы более 1,2 тысячи пациентов с COVID-19, выздоровели почти 10 тысяч человек, сообщили
журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 8 апреля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1221 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 4,6%... Выздоровели за сутки 9956 человек, или на 6,8% меньше в сравнении с 7 апреля 2023 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что увеличение числа госпитализаций произошло в 45 регионах, снижение - в 31, в девяти регионах ситуация не изменилась.
Всего в России за сутки выявлено 8 955 новых случаев COVID-19, скончались 37 человек.
"Выявлено 8 955 новых случая COVID-19
. Умерли за сутки 37 человек", - говорится в сообщении.
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