https://ria.ru/20230408/covid-19-1863939873.html

В России за сутки госпитализировали более 1,2 тысячи пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализировали более 1,2 тысячи пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 08.04.2023

В России за сутки госпитализировали более 1,2 тысячи пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализированы более 1,2 тысячи пациентов с COVID-19, выздоровели почти 10 тысяч человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T11:05

2023-04-08T11:05

2023-04-08T11:05

общество

россия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771840565_44:0:3685:2048_1920x0_80_0_0_1b4d532e4699f843d4756af211bb2c16.jpg

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. В России за сутки госпитализированы более 1,2 тысячи пациентов с COVID-19, выздоровели почти 10 тысяч человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 8 апреля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1221 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 4,6%... Выздоровели за сутки 9956 человек, или на 6,8% меньше в сравнении с 7 апреля 2023 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что увеличение числа госпитализаций произошло в 45 регионах, снижение - в 31, в девяти регионах ситуация не изменилась.Всего в России за сутки выявлено 8 955 новых случаев COVID-19, скончались 37 человек. "Выявлено 8 955 новых случая COVID-19. Умерли за сутки 37 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230403/covid-19-1862658455.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, коронавирус covid-19