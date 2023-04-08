https://ria.ru/20230408/bronetransportery-1864007819.html

Польша передаст Украине 200 бронетранспортеров Rosomak, заявил Зеленский

Польша передаст Украине 200 бронетранспортеров Rosomak, заявил Зеленский - РИА Новости, 08.04.2023

Польша передаст Украине 200 бронетранспортеров Rosomak, заявил Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Украина получит 200 бронетранспортеров Rosomak от Польши. РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T21:36

2023-04-08T21:36

2023-04-08T21:36

специальная военная операция на украине

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нато

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина получит 200 бронетранспортеров Rosomak от Польши. Ранее пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявлял, что Украина увеличила объем заказа в Польше бронетранспортеров Rosomak со 100 до 150. "Есть новые договоренности по поводу БМП, больше сотни машин. По поводу бронетранспортеров Rosomak, 200 машин, сейчас 100 (машин получит Украина - ред.) и 100 впоследствии. Также самоходные минометы, дополнительные ракеты, МиГи", - заявил он в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале, комментируя свой визит в Польшу. В среду Варшаву с официальным визитом посетил Зеленский, который подписал несколько польско-украинских документов. Польский БТР Rosomak – колесный бронетранспортер, выпускаемый на основе лицензионной базовой версии машины AMV XC-360p конструкции финской фирмы Patria. В базовой версии он вооружен пушкой калибра 30 миллиметров. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230407/ukraina-1863871738.html

https://ria.ru/20230406/snaryady-1863447015.html

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в мире, украина, польша, владимир зеленский, нато