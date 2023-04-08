Рейтинг@Mail.ru
Польша передаст Украине 200 бронетранспортеров Rosomak, заявил Зеленский - РИА Новости, 08.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:36 08.04.2023
https://ria.ru/20230408/bronetransportery-1864007819.html
Польша передаст Украине 200 бронетранспортеров Rosomak, заявил Зеленский
Польша передаст Украине 200 бронетранспортеров Rosomak, заявил Зеленский - РИА Новости, 08.04.2023
Польша передаст Украине 200 бронетранспортеров Rosomak, заявил Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что Украина получит 200 бронетранспортеров Rosomak от Польши. РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T21:36
2023-04-08T21:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
владимир зеленский
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/01/1862356928_0:59:1218:744_1920x0_80_0_0_d866d62025b69196d407907c54b500fb.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина получит 200 бронетранспортеров Rosomak от Польши. Ранее пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявлял, что Украина увеличила объем заказа в Польше бронетранспортеров Rosomak со 100 до 150. "Есть новые договоренности по поводу БМП, больше сотни машин. По поводу бронетранспортеров Rosomak, 200 машин, сейчас 100 (машин получит Украина - ред.) и 100 впоследствии. Также самоходные минометы, дополнительные ракеты, МиГи", - заявил он в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале, комментируя свой визит в Польшу. В среду Варшаву с официальным визитом посетил Зеленский, который подписал несколько польско-украинских документов. Польский БТР Rosomak – колесный бронетранспортер, выпускаемый на основе лицензионной базовой версии машины AMV XC-360p конструкции финской фирмы Patria. В базовой версии он вооружен пушкой калибра 30 миллиметров. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230407/ukraina-1863871738.html
https://ria.ru/20230406/snaryady-1863447015.html
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/01/1862356928_35:0:1027:744_1920x0_80_0_0_a3603e0b26f15e9161c577268b8d8968.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша, владимир зеленский, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Владимир Зеленский, НАТО
Польша передаст Украине 200 бронетранспортеров Rosomak, заявил Зеленский

Зеленский заявил, что Польша передаст Украине 200 бронетранспортеров Rosomak

© Фото : Michigan Army National Guard photo by Spc. Robert DouglasБронетранспортер Rosomak
Бронетранспортер Rosomak - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© Фото : Michigan Army National Guard photo by Spc. Robert Douglas
Бронетранспортер Rosomak. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина получит 200 бронетранспортеров Rosomak от Польши.
Ранее пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявлял, что Украина увеличила объем заказа в Польше бронетранспортеров Rosomak со 100 до 150.
Замковая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
В Польше раскрыли новый план скорого раздела Украины
7 апреля, 19:17
"Есть новые договоренности по поводу БМП, больше сотни машин. По поводу бронетранспортеров Rosomak, 200 машин, сейчас 100 (машин получит Украина - ред.) и 100 впоследствии. Также самоходные минометы, дополнительные ракеты, МиГи", - заявил он в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале, комментируя свой визит в Польшу.
В среду Варшаву с официальным визитом посетил Зеленский, который подписал несколько польско-украинских документов.
Польский БТР Rosomak – колесный бронетранспортер, выпускаемый на основе лицензионной базовой версии машины AMV XC-360p конструкции финской фирмы Patria. В базовой версии он вооружен пушкой калибра 30 миллиметров.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Украинские военнослужащие на танке - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Украина и Польша договорились о совместном производстве танковых снарядов
6 апреля, 13:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПольшаВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала