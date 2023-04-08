https://ria.ru/20230408/bezrabotnye-1863948448.html

В России снизилось число зарегистрированных безработных

В России снизилось число зарегистрированных безработных - РИА Новости, 08.04.2023

В России снизилось число зарегистрированных безработных

Число зарегистрированных в центрах занятости безработных с начала года сократилось в России на 23 тысячи человек, всего зарегистрировано 541 тысяча человек,... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T12:06

2023-04-08T12:06

2023-04-08T12:06

общество

россия

татьяна голикова

антон котяков

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Число зарегистрированных в центрах занятости безработных с начала года сократилось в России на 23 тысячи человек, всего зарегистрировано 541 тысяча человек, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. Голикова провела очередное заседание межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда. "Число зарегистрированных безработных в центрах занятости составляет 541 тысячу человек, что на 23 тысячи меньше, чем в начале года. При этом количество вакансий превышает 1,5 миллиона предложений соискателям", - сказала Голикова, слова которой приводятся в сообщении. Число работников в простое с начала года снизилось на 51 тысячу человек и составляет 32 тысячи человек, уточнили в секретариате вице-премьера. Кроме того, снизилось число работающих неполное время, оно составляет 39 тысяч человек, что на 37 тысяч меньше, чем в начале года, отметили в секретариате. "Продолжается реализация дополнительных мер, направленных на обеспечение занятости. По программе субсидирования найма уже трудоустроено около 9 тысяч человек. В рамках нацпроекта "Демография" приступили к обучению более 16 тысяч человек. Первые 382 человека уже завершили обучение, из них 164 уже работают", - цитируют в сообщении главу Минтруда РФ Антона Котякова. Кроме того, заключены договоры на участие 43 тысяч человек в оплачиваемых общественных и временных работах, из них около 29 тысяч уже к ним приступили, заключили в секретариате вице-премьера.

https://ria.ru/20230329/bezrabotitsa-1861680636.html

https://ria.ru/20230130/vakansii-1848294188.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия, татьяна голикова, антон котяков