https://ria.ru/20230408/bezrabotnye-1863948448.html
В России снизилось число зарегистрированных безработных
В России снизилось число зарегистрированных безработных - РИА Новости, 08.04.2023
В России снизилось число зарегистрированных безработных
Число зарегистрированных в центрах занятости безработных с начала года сократилось в России на 23 тысячи человек, всего зарегистрировано 541 тысяча человек,... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T12:06
2023-04-08T12:06
2023-04-08T12:06
общество
россия
татьяна голикова
антон котяков
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Число зарегистрированных в центрах занятости безработных с начала года сократилось в России на 23 тысячи человек, всего зарегистрировано 541 тысяча человек, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. Голикова провела очередное заседание межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда. "Число зарегистрированных безработных в центрах занятости составляет 541 тысячу человек, что на 23 тысячи меньше, чем в начале года. При этом количество вакансий превышает 1,5 миллиона предложений соискателям", - сказала Голикова, слова которой приводятся в сообщении. Число работников в простое с начала года снизилось на 51 тысячу человек и составляет 32 тысячи человек, уточнили в секретариате вице-премьера. Кроме того, снизилось число работающих неполное время, оно составляет 39 тысяч человек, что на 37 тысяч меньше, чем в начале года, отметили в секретариате. "Продолжается реализация дополнительных мер, направленных на обеспечение занятости. По программе субсидирования найма уже трудоустроено около 9 тысяч человек. В рамках нацпроекта "Демография" приступили к обучению более 16 тысяч человек. Первые 382 человека уже завершили обучение, из них 164 уже работают", - цитируют в сообщении главу Минтруда РФ Антона Котякова. Кроме того, заключены договоры на участие 43 тысяч человек в оплачиваемых общественных и временных работах, из них около 29 тысяч уже к ним приступили, заключили в секретариате вице-премьера.
https://ria.ru/20230329/bezrabotitsa-1861680636.html
https://ria.ru/20230130/vakansii-1848294188.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, татьяна голикова, антон котяков
Общество, Россия, Татьяна Голикова, Антон Котяков
В России снизилось число зарегистрированных безработных
Голикова: число зарегистрированных безработных снизилось с начала года на 23 тысячи
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Число зарегистрированных в центрах занятости безработных с начала года сократилось в России на 23 тысячи человек, всего зарегистрировано 541 тысяча человек, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
Голикова провела очередное заседание межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда.
"Число зарегистрированных безработных в центрах занятости составляет 541 тысячу человек, что на 23 тысячи меньше, чем в начале года. При этом количество вакансий превышает 1,5 миллиона предложений соискателям", - сказала Голикова, слова которой приводятся в сообщении.
Число работников в простое с начала года снизилось на 51 тысячу человек и составляет 32 тысячи человек, уточнили в секретариате вице-премьера.
Безработица в России обновила исторический минимум
Кроме того, снизилось число работающих неполное время, оно составляет 39 тысяч человек, что на 37 тысяч меньше, чем в начале года, отметили в секретариате.
"Продолжается реализация дополнительных мер, направленных на обеспечение занятости. По программе субсидирования найма уже трудоустроено около 9 тысяч человек. В рамках нацпроекта "Демография" приступили к обучению более 16 тысяч человек. Первые 382 человека уже завершили обучение, из них 164 уже работают", - цитируют в сообщении главу Минтруда РФ Антона Котякова
.
Кроме того, заключены договоры на участие 43 тысяч человек в оплачиваемых общественных и временных работах, из них около 29 тысяч уже к ним приступили, заключили в секретариате вице-премьера.
В России выросло число вакансий для специалистов без опыта