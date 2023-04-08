https://ria.ru/20230408/berluskoni-1863987659.html

Врач рассказал о состоянии Берлускони

Врач рассказал о состоянии Берлускони - РИА Новости, 08.04.2023

Врач рассказал о состоянии Берлускони

Госпитализированный в среду бывший премьер Италии Сильвио Берлускони хорошо реагирует на терапию "в тяжелой ситуации", его состояние стабильно, сообщил его... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T18:20

2023-04-08T18:20

2023-04-08T18:20

в мире

италия

сильвио берлускони

антонио таяни

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РИМ, 8 апр - РИА Новости. Госпитализированный в среду бывший премьер Италии Сильвио Берлускони хорошо реагирует на терапию "в тяжелой ситуации", его состояние стабильно, сообщил его лечащий врач Альберти Дзангрилло. "Даже перед лицом серьезной патологии, в действительно сложной ситуации он хорошо реагирует на терапию", - заявил он журналистам у миланской клиники San Raffaele. Говоря о стратегии лечения 86-летнего политика, Дзангрилло заявил, что у ней нет "ни оптимизма, ни пессимизма", поскольку они не отвечают критериям серьёзного медика. Его слова приводит газета la Repubblica. Берлускони провёл в отделении интенсивной терапии миланской больницы San Raffaele третью ночь. Глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни после разговора с ним заявил, что бывший премьер чувствует себя хорошо. В среду 86-летний политик вновь попал в миланскую больницу San Raffaele, откуда он выписался 30 марта после четырёхдневного пребывания в клинике. Первоначально СМИ сообщили о том, что патриарх итальянской политики госпитализирован из-за проблем с дыханием. Однако в четверг профессор Дзангрилло распространил медицинский бюллетень, в котором сообщалось, что Берлускони проходит лечение от легочной инфекции на фоне хронической лейкемии. По словам врача, стратегия лечения направлена на "ограничение негативных последствий патологического гиперлейкоцитоза (крайне высокого содержания в крови лейкоцитов – ред.)". По данным информагентства Adnkronos, диагноз лейкоз был поставлен экс-премьеру около двух лет назад, а сейчас заболевание обострилось. СМИ сообщили также, что Берлускони проводится химиотерапия, а инфекцию лечат антибиотиками. Врачи характеризуют состояние пациента как "серьезное, но стабильное". В субботу местные источники сообщили, что патриарх итальянской политики хочет вернуться домой. В больнице San Raffaele рядом с Берлускони постоянно находится его 33-летняя подруга Марта Фашина, с которой в марте прошлого года он сыграл "символическую свадьбу". Каждый день в клинику также приезжают младший брат Паоло и пятеро его детей.

https://ria.ru/20230407/berluskoni-1863679054.html

https://ria.ru/20230406/berluskoni-1863455132.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, италия, сильвио берлускони, антонио таяни