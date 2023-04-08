В Минске заявили о необходимости стопроцентных гарантий безопасности
Посол Крутой заявил о необходимости стопроцентных гарантий безопасности для Белоруссии
Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой. Архивное фото
МИНСК, 8 апр - РИА Новости. Белоруссия должна быть стопроцентные гарантии безопасности, заявил посол республики в России Дмитрий Крутой.
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"Невзирая на Будапештский меморандум, это все попранные, по сути, на сегодня соглашения и договоренности по обеспечению безопасности стран, отказавшихся от ядерного оружия, у Беларуси должны быть 100%-ные гарантии безопасности в случае нападения на нашу территорию", - сказал посол в эфире телеканала "Беларусь 1".
Крутой отметил, что советы безопасности двух стран должны в ближайшее время финализировать работу над проектом концепции безопасности Союзного государства, чтобы Минск имел четкие гарантии безопасности со стороны РФ в случае военного нападения на Белоруссию.
"Работа абсолютно синхронизирована. И такого уровня взаимодействия у нас не было никогда точно за последние годы. Но сейчас и время, и вызовы совершенно иные", - добавил посол.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает республике свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетия.