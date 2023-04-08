Рейтинг@Mail.ru
В Минске заявили о необходимости стопроцентных гарантий безопасности - РИА Новости, 08.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
 
21:11 08.04.2023 (обновлено: 21:30 08.04.2023)
https://ria.ru/20230408/belorussiya-1864006087.html
В Минске заявили о необходимости стопроцентных гарантий безопасности
В Минске заявили о необходимости стопроцентных гарантий безопасности - РИА Новости, 08.04.2023
В Минске заявили о необходимости стопроцентных гарантий безопасности
Белоруссия должна быть стопроцентные гарантии безопасности, заявил посол республики в России Дмитрий Крутой. РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T21:11
2023-04-08T21:30
белоруссия
россия
в мире
союзное государство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806510839_0:142:3232:1960_1920x0_80_0_0_f3ca5d51eda98ac82f74db485578bfbf.jpg
МИНСК, 8 апр - РИА Новости. Белоруссия должна быть стопроцентные гарантии безопасности, заявил посол республики в России Дмитрий Крутой. Крутой отметил, что советы безопасности двух стран должны в ближайшее время финализировать работу над проектом концепции безопасности Союзного государства, чтобы Минск имел четкие гарантии безопасности со стороны РФ в случае военного нападения на Белоруссию. "Работа абсолютно синхронизирована. И такого уровня взаимодействия у нас не было никогда точно за последние годы. Но сейчас и время, и вызовы совершенно иные", - добавил посол. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает республике свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетия.
https://ria.ru/20230406/kontseptsiya-1863555818.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806510839_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_98041ca174f55daf3c0e2464eb69e824.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, россия, в мире
Белоруссия, Россия, В мире, Союзное государство
В Минске заявили о необходимости стопроцентных гарантий безопасности

Посол Крутой заявил о необходимости стопроцентных гарантий безопасности для Белоруссии

© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкПосол Белоруссии в России Дмитрий Крутой
Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости / БелТА
Перейти в медиабанк
Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 8 апр - РИА Новости. Белоруссия должна быть стопроцентные гарантии безопасности, заявил посол республики в России Дмитрий Крутой.
«
"Невзирая на Будапештский меморандум, это все попранные, по сути, на сегодня соглашения и договоренности по обеспечению безопасности стран, отказавшихся от ядерного оружия, у Беларуси должны быть 100%-ные гарантии безопасности в случае нападения на нашу территорию", - сказал посол в эфире телеканала "Беларусь 1".
Крутой отметил, что советы безопасности двух стран должны в ближайшее время финализировать работу над проектом концепции безопасности Союзного государства, чтобы Минск имел четкие гарантии безопасности со стороны РФ в случае военного нападения на Белоруссию.
"Работа абсолютно синхронизирована. И такого уровня взаимодействия у нас не было никогда точно за последние годы. Но сейчас и время, и вызовы совершенно иные", - добавил посол.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает республике свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетия.
Вертолеты Ка-52 во время совместных стратегических учений вооруженных сил Республики Белоруссия и Российской Федерации Запад-2017. 20 сентября 2017 - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Совбезы России и Белоруссии начнут работу над концепцией безопасности СГ
6 апреля, 18:01
 
Союзное государствоБелоруссияРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала