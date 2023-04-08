https://ria.ru/20230408/belorussiya-1864006087.html

В Минске заявили о необходимости стопроцентных гарантий безопасности

В Минске заявили о необходимости стопроцентных гарантий безопасности - РИА Новости, 08.04.2023

В Минске заявили о необходимости стопроцентных гарантий безопасности

Белоруссия должна быть стопроцентные гарантии безопасности, заявил посол республики в России Дмитрий Крутой. РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T21:11

2023-04-08T21:11

2023-04-08T21:30

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МИНСК, 8 апр - РИА Новости. Белоруссия должна быть стопроцентные гарантии безопасности, заявил посол республики в России Дмитрий Крутой. Крутой отметил, что советы безопасности двух стран должны в ближайшее время финализировать работу над проектом концепции безопасности Союзного государства, чтобы Минск имел четкие гарантии безопасности со стороны РФ в случае военного нападения на Белоруссию. "Работа абсолютно синхронизирована. И такого уровня взаимодействия у нас не было никогда точно за последние годы. Но сейчас и время, и вызовы совершенно иные", - добавил посол. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает республике свое ядерное оружие, а делает то, что США делали десятилетия.

https://ria.ru/20230406/kontseptsiya-1863555818.html

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