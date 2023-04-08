https://ria.ru/20230408/belorussiya-1864005454.html

Белоруссия хочет получить доступ к госзакупкам в России, заявил посол

Белоруссия хочет получить доступ к госзакупкам в России, заявил посол - РИА Новости, 08.04.2023

Белоруссия хочет получить доступ к госзакупкам в России, заявил посол

Белоруссия рассчитывает в скорейшем времени получить доступ к закупкам госкорпораций России – стороны договорились синхронизировать законодательство в этой... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T21:30

2023-04-08T21:30

2023-04-08T21:30

союзное государство

россия

белоруссия

экономика

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МИНСК, 8 апр - РИА Новости. Белоруссия рассчитывает в скорейшем времени получить доступ к закупкам госкорпораций России – стороны договорились синхронизировать законодательство в этой сфере до конца года, рассказал посол республики в РФ Дмитрий Крутой. "Что касается доступа к госзакупкам, то стороны договорились в этом году полностью закончить синхронизацию законодательства. Нам очень важно получить доступ к закупкам крупнейших российских госкорпораций", - подчеркнул посол в субботнем эфире телеканала "Беларусь 1". "Здесь, по большому счету, один ключ к решению проблемы - электронно-цифровая подпись, ее признание и вообще признание электронных документов. И мы договорились, что все-таки где-то уже к середине года попробуем выйти на решение этой проблемы, чтобы к концу года доложить нашим президентам", - добавил Крутой. Кроме того, в том же интервью дипломат рассказал, что Белоруссия и Россия уже реализовали восемь из 28 принятых ранее союзных программ. По его словам, из всех мероприятий, предусмотренных 28 программами, уже выполнено порядка 80%. При этом остающиеся 20%, по словам Крутого, не означают наличие каких-либо сложностей: ряд вопросов в рамках программ отнесен на более дальнюю перспективу.

https://ria.ru/20230406/integratsiya-1863599767.html

https://ria.ru/20230406/bezopasnost-1863515610.html

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белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, белоруссия, экономика