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Белоруссия хочет получить доступ к госзакупкам в России, заявил посол - РИА Новости, 08.04.2023
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21:30 08.04.2023
https://ria.ru/20230408/belorussiya-1864005454.html
Белоруссия хочет получить доступ к госзакупкам в России, заявил посол
Белоруссия хочет получить доступ к госзакупкам в России, заявил посол - РИА Новости, 08.04.2023
Белоруссия хочет получить доступ к госзакупкам в России, заявил посол
Белоруссия рассчитывает в скорейшем времени получить доступ к закупкам госкорпораций России – стороны договорились синхронизировать законодательство в этой... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T21:30
2023-04-08T21:30
союзное государство
россия
белоруссия
экономика
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МИНСК, 8 апр - РИА Новости. Белоруссия рассчитывает в скорейшем времени получить доступ к закупкам госкорпораций России – стороны договорились синхронизировать законодательство в этой сфере до конца года, рассказал посол республики в РФ Дмитрий Крутой. "Что касается доступа к госзакупкам, то стороны договорились в этом году полностью закончить синхронизацию законодательства. Нам очень важно получить доступ к закупкам крупнейших российских госкорпораций", - подчеркнул посол в субботнем эфире телеканала "Беларусь 1". "Здесь, по большому счету, один ключ к решению проблемы - электронно-цифровая подпись, ее признание и вообще признание электронных документов. И мы договорились, что все-таки где-то уже к середине года попробуем выйти на решение этой проблемы, чтобы к концу года доложить нашим президентам", - добавил Крутой. Кроме того, в том же интервью дипломат рассказал, что Белоруссия и Россия уже реализовали восемь из 28 принятых ранее союзных программ. По его словам, из всех мероприятий, предусмотренных 28 программами, уже выполнено порядка 80%. При этом остающиеся 20%, по словам Крутого, не означают наличие каких-либо сложностей: ряд вопросов в рамках программ отнесен на более дальнюю перспективу.
https://ria.ru/20230406/integratsiya-1863599767.html
https://ria.ru/20230406/bezopasnost-1863515610.html
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россия, белоруссия, экономика
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Экономика
Белоруссия хочет получить доступ к госзакупкам в России, заявил посол

Посол Белоруссии Крутой: Минск хочет получить доступ к госзакупкам в России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПосол Белоруссии в России Дмитрий Крутой
Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой. Архивное фото
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МИНСК, 8 апр - РИА Новости. Белоруссия рассчитывает в скорейшем времени получить доступ к закупкам госкорпораций России – стороны договорились синхронизировать законодательство в этой сфере до конца года, рассказал посол республики в РФ Дмитрий Крутой.
"Что касается доступа к госзакупкам, то стороны договорились в этом году полностью закончить синхронизацию законодательства. Нам очень важно получить доступ к закупкам крупнейших российских госкорпораций", - подчеркнул посол в субботнем эфире телеканала "Беларусь 1".
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"Здесь, по большому счету, один ключ к решению проблемы - электронно-цифровая подпись, ее признание и вообще признание электронных документов. И мы договорились, что все-таки где-то уже к середине года попробуем выйти на решение этой проблемы, чтобы к концу года доложить нашим президентам", - добавил Крутой.
Кроме того, в том же интервью дипломат рассказал, что Белоруссия и Россия уже реализовали восемь из 28 принятых ранее союзных программ. По его словам, из всех мероприятий, предусмотренных 28 программами, уже выполнено порядка 80%. При этом остающиеся 20%, по словам Крутого, не означают наличие каких-либо сложностей: ряд вопросов в рамках программ отнесен на более дальнюю перспективу.
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