https://ria.ru/20230408/abkhaziya-1863943762.html

Вооруженные силы Абхазии начали широкомасштабные учения

Вооруженные силы Абхазии начали широкомасштабные учения - РИА Новости, 08.04.2023

Вооруженные силы Абхазии начали широкомасштабные учения

Вооруженные силы Абхазии начали широкомасштабные учения, особое внимание во время учений будет уделено отработке вопросов комплексного поражения противника... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T11:27

2023-04-08T11:27

2023-04-08T11:27

абхазия

россия

безопасность

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СУХУМ, 8 апр – РИА Новости. Вооруженные силы Абхазии начали широкомасштабные учения, особое внимание во время учений будет уделено отработке вопросов комплексного поражения противника современными силами и средствами, сообщает в субботу пресс-служба минобороны республики. Мероприятия подготовки штабов и войск проводятся в соответствии с планом совместной боевой подготовки Вооруженных сил Абхазии и России. "В Вооруженных силах Абхазии начались широкомасштабные учения", - говорится в сообщении. Основная цель учений – повысить готовность штабов и войск, уровень их слаженности при решении внезапно возникающих задач. Учения начались с проверки боевой готовности органов военного управления и войск с выходом их на полигоны и незнакомые участки местности. На всех этапах будут отработаны сложные учебные задачи, максимально приближенные к реальным, на постоянно развивающемся оперативном фоне. На различных этапах учений примут участие силы и средства силовых структур Абхазии, участвующие совместно с вооруженными силами в решении задач обеспечения военной безопасности.

https://ria.ru/20230405/ucheniya-1863177229.html

https://ria.ru/20230321/ucheniya-1859610405.html

абхазия

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

абхазия, россия, безопасность