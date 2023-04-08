https://ria.ru/20230408/abkhaziya-1863943762.html
Вооруженные силы Абхазии начали широкомасштабные учения
Вооруженные силы Абхазии начали широкомасштабные учения - РИА Новости, 08.04.2023
Вооруженные силы Абхазии начали широкомасштабные учения
Вооруженные силы Абхазии начали широкомасштабные учения, особое внимание во время учений будет уделено отработке вопросов комплексного поражения противника... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T11:27
2023-04-08T11:27
2023-04-08T11:27
абхазия
россия
безопасность
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СУХУМ, 8 апр – РИА Новости. Вооруженные силы Абхазии начали широкомасштабные учения, особое внимание во время учений будет уделено отработке вопросов комплексного поражения противника современными силами и средствами, сообщает в субботу пресс-служба минобороны республики. Мероприятия подготовки штабов и войск проводятся в соответствии с планом совместной боевой подготовки Вооруженных сил Абхазии и России. "В Вооруженных силах Абхазии начались широкомасштабные учения", - говорится в сообщении. Основная цель учений – повысить готовность штабов и войск, уровень их слаженности при решении внезапно возникающих задач. Учения начались с проверки боевой готовности органов военного управления и войск с выходом их на полигоны и незнакомые участки местности. На всех этапах будут отработаны сложные учебные задачи, максимально приближенные к реальным, на постоянно развивающемся оперативном фоне. На различных этапах учений примут участие силы и средства силовых структур Абхазии, участвующие совместно с вооруженными силами в решении задач обеспечения военной безопасности.
https://ria.ru/20230405/ucheniya-1863177229.html
https://ria.ru/20230321/ucheniya-1859610405.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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абхазия, россия, безопасность
Абхазия, Россия, Безопасность
Вооруженные силы Абхазии начали широкомасштабные учения
Вооруженные силы Абхазии начали широкомасштабные учения с целью повышения готовности войск
СУХУМ, 8 апр – РИА Новости. Вооруженные силы Абхазии начали широкомасштабные учения, особое внимание во время учений будет уделено отработке вопросов комплексного поражения противника современными силами и средствами, сообщает в субботу пресс-служба минобороны республики.
Мероприятия подготовки штабов и войск проводятся в соответствии с планом совместной боевой подготовки Вооруженных сил Абхазии и России
.
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"В Вооруженных силах Абхазии начались широкомасштабные учения", - говорится в сообщении.
Основная цель учений – повысить готовность штабов и войск, уровень их слаженности при решении внезапно возникающих задач. Учения начались с проверки боевой готовности органов военного управления и войск с выходом их на полигоны и незнакомые участки местности. На всех этапах будут отработаны сложные учебные задачи, максимально приближенные к реальным, на постоянно развивающемся оперативном фоне.
«
"Особое внимание будет уделено отработке вопросов комплексного поражения противника современными силами и средствами, организации и поддержания взаимодействия всех видов и родов войск Вооруженных Сил", - уточнили в ведомстве.
На различных этапах учений примут участие силы и средства силовых структур Абхазии, участвующие совместно с вооруженными силами в решении задач обеспечения военной безопасности.
Россия и Китай будут регулярно проводить совместные патрулирования и учения