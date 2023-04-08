Рейтинг@Mail.ru
Вооруженные силы Абхазии начали широкомасштабные учения - РИА Новости, 08.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:27 08.04.2023
https://ria.ru/20230408/abkhaziya-1863943762.html
Вооруженные силы Абхазии начали широкомасштабные учения
Вооруженные силы Абхазии начали широкомасштабные учения - РИА Новости, 08.04.2023
Вооруженные силы Абхазии начали широкомасштабные учения
Вооруженные силы Абхазии начали широкомасштабные учения, особое внимание во время учений будет уделено отработке вопросов комплексного поражения противника... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T11:27
2023-04-08T11:27
абхазия
россия
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792142129_0:251:3076:1981_1920x0_80_0_0_6a0a4e7024c8b71495540df2774a21bd.jpg
СУХУМ, 8 апр – РИА Новости. Вооруженные силы Абхазии начали широкомасштабные учения, особое внимание во время учений будет уделено отработке вопросов комплексного поражения противника современными силами и средствами, сообщает в субботу пресс-служба минобороны республики. Мероприятия подготовки штабов и войск проводятся в соответствии с планом совместной боевой подготовки Вооруженных сил Абхазии и России. "В Вооруженных силах Абхазии начались широкомасштабные учения", - говорится в сообщении. Основная цель учений – повысить готовность штабов и войск, уровень их слаженности при решении внезапно возникающих задач. Учения начались с проверки боевой готовности органов военного управления и войск с выходом их на полигоны и незнакомые участки местности. На всех этапах будут отработаны сложные учебные задачи, максимально приближенные к реальным, на постоянно развивающемся оперативном фоне. На различных этапах учений примут участие силы и средства силовых структур Абхазии, участвующие совместно с вооруженными силами в решении задач обеспечения военной безопасности.
https://ria.ru/20230405/ucheniya-1863177229.html
https://ria.ru/20230321/ucheniya-1859610405.html
абхазия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792142129_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_c0176a65f05b90ea358c0013ce895104.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
абхазия, россия, безопасность
Абхазия, Россия, Безопасность
Вооруженные силы Абхазии начали широкомасштабные учения

Вооруженные силы Абхазии начали широкомасштабные учения с целью повышения готовности войск

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкСухум
Сухум - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в медиабанк
Сухум. Архивное фото
Читать ria.ru в
СУХУМ, 8 апр – РИА Новости. Вооруженные силы Абхазии начали широкомасштабные учения, особое внимание во время учений будет уделено отработке вопросов комплексного поражения противника современными силами и средствами, сообщает в субботу пресс-служба минобороны республики.
Мероприятия подготовки штабов и войск проводятся в соответствии с планом совместной боевой подготовки Вооруженных сил Абхазии и России.
Белорусские военные - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Белоруссия проведет учения ВВС и ПВО у границ Польши
5 апреля, 13:14
"В Вооруженных силах Абхазии начались широкомасштабные учения", - говорится в сообщении.
Основная цель учений – повысить готовность штабов и войск, уровень их слаженности при решении внезапно возникающих задач. Учения начались с проверки боевой готовности органов военного управления и войск с выходом их на полигоны и незнакомые участки местности. На всех этапах будут отработаны сложные учебные задачи, максимально приближенные к реальным, на постоянно развивающемся оперативном фоне.
«
"Особое внимание будет уделено отработке вопросов комплексного поражения противника современными силами и средствами, организации и поддержания взаимодействия всех видов и родов войск Вооруженных Сил", - уточнили в ведомстве.
На различных этапах учений примут участие силы и средства силовых структур Абхазии, участвующие совместно с вооруженными силами в решении задач обеспечения военной безопасности.
Боевые корабли России, Ирана и Китая во время военно-морских учений CHIRU-2022 в Аравийском море - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Россия и Китай будут регулярно проводить совместные патрулирования и учения
21 марта, 20:10
 
АбхазияРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала