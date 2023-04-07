https://ria.ru/20230407/zorge-1863634438.html

Во Владивостоке суд оштрафовал женщину, облившую краской памятник Зорге

Во Владивостоке суд оштрафовал женщину, облившую краской памятник Зорге - РИА Новости, 07.04.2023

Во Владивостоке суд оштрафовал женщину, облившую краской памятник Зорге

Мировой суд признал виновной жительницу Владивостока, облившую краской памятник разведчику Герою Советского Союза Рихарду Зорге во Владивостоке, и назначил ей... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T03:04

2023-04-07T03:04

2023-04-07T04:31

происшествия

владивосток

япония

рихард зорге

ссср

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156087/42/1560874269_0:38:2666:1538_1920x0_80_0_0_78c5f9b503330d450b0570c469af0ead.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 7 апр - РИА Новости. Мировой суд признал виновной жительницу Владивостока, облившую краской памятник разведчику Герою Советского Союза Рихарду Зорге во Владивостоке, и назначил ей наказание в виде штрафа в 5 тысяч рублей, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда. "Признать виновной... в совершении преступления по... части 1 статьи 214 УК РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей", - огласил приговор судья. Как уточнил РИА Новости представитель СУСК РФ по Приморскому краю, собранные следственными органами доказательства "признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора". Адвокат осужденной заявил агентству, что "приговор обжаловать не будем".Постамент памятника Зорге во Владивостоке был облит красной краской утром 9 мая прошлого года. Монумент очистили, а по подозрению в вандализме была задержана 39-летняя местная жительница. Суд заключил ее под стражу. В июле представитель прокуратуры Приморья сообщил РИА Новости, что суд смягчил меру пресечения на домашний арест. Ранее старший помощник прокурора Приморского края по взаимодействию со СМИ Дарья Каштанова сообщила РИА Новости, что жительницу Владивостока, облившую краской памятник Зорге, будут судить за вандализм (часть 1 статьи 214 УК РФ). Обвиняемой может грозить штраф до 40 тысяч рублей, или до 360 часов обязательных работ, или исправительные работы на срок до одного года. Стоимость работ по восстановлению памятника, как ранее информировал СУСК региона, составила не менее 13,5 тысячи рублей. Ведомство сообщало, что женщина облила монумент краской "с целью причинения ущерба историко-культурному значению памятника". Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что женщина "была в шоке, что ее так быстро нашли". Собеседник агентства уточнял, что фигурантка выбрала "первый попавшийся памятник, она вообще не знает, кто такой Зорге". Зорге - резидент советской разведки в Японии времен Второй мировой войны, герой Советского Союза. Памятник ему во Владивостоке открыли в ноябре 2019 года в сквере, носящем его имя. Автор скульптуры - Илья Топчий. Зорге был связан с Владивостоком, дважды он посещал город (в 1926 и 1935 годах), сюда шли его шифровки из Японии. Во Владивостоке жил его радист Борис Якубович, а в доме на улице Пушкинская - связник Анатолий Черняков. Перед началом войны Зорге смог получить точную информацию о нападении нацистской Германии на СССР и о силах немецкой армии, которые планировалось в нем задействовать, а осенью 1941 года сообщил, что Япония не будет нападать на СССР, что позволило перебросить сибирские дивизии на оборону Москвы. Группа Зорге была схвачена 18 октября 1941 года, 7 ноября 1944 года советский разведчик был казнен. Спустя 20 лет, в 1964 году, Рихарду Зорге присвоили звание Героя Советского Союза посмертно.

https://ria.ru/20230329/pamyatnik-1861696607.html

https://ria.ru/20230401/bolgariya-1862328407.html

владивосток

япония

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, владивосток, япония, рихард зорге, ссср