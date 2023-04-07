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В 101 год умер оператор хоррора "Челюсти" - РИА Новости, 07.04.2023
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Культура
 
13:27 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/znamenitosti-1863673770.html
В 101 год умер оператор хоррора "Челюсти"
В 101 год умер оператор хоррора "Челюсти" - РИА Новости, 07.04.2023
В 101 год умер оператор хоррора "Челюсти"
В 101 год умер номинированный на "Оскар" оператор Билл Батлер, пишет Deadline со ссылкой на Американское общество кинооператоров (ASC). РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T13:27
2023-04-07T13:27
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В 101 год умер номинированный на "Оскар" оператор Билл Батлер, пишет Deadline со ссылкой на Американское общество кинооператоров (ASC). По информации издания, Батлер был самым высокопоставленным членом ASC. Он сотрудничал с такими культовыми режиссерами, как Филип Кауфман, Фрэнсис Форд Коппола, Уильям Фридкин, Стивен Спилберг, Ричард Доннер и многими другими. Ленты, над которыми работал Билл Батлер, вошли в историю мирового кино. Например, "Челюсти" Стивена Спилберга или "Народ против Пола Крампа" Уильяма Фридкина.В полнометражном художественном кино Батлер дебютировал в 1967 году — снял "Бесстрашного Фрэнка" Филипа Кауфмана. Через пару лет Фридкин познакомил оператора с Фрэнсисом Фордом Копполой. С ним Батлер работал над картинами "Люди дождя" и "Разговор". Он мог бы снять и "Апокалипсис сегодня". Но отказался ради своего режиссерского проекта, который так и не состоялся. Батлер также был добавочным оператором на съемках драмы Милоша Формана "Пролетая над гнездом кукушки". И вместе с коллегой Хэскеллом Уэкслером был номинирован за эту картину на "Оскар".
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новости культуры, знаменитости, уильям фридкин, фрэнсис форд коппола, стивен спилберг, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Знаменитости, Уильям Фридкин, Фрэнсис Форд Коппола, Стивен Спилберг, Кино и сериалы
В 101 год умер оператор хоррора "Челюсти"

Оператор хоррора "Челюсти" Билл Батлер умер в 101 год

© Фото : The American Society of Cinematographers Американский кинооператор Билл Батлер на съемках фильма "Челюсти". 1975
Американский кинооператор Билл Батлер на съемках фильма Челюсти. 1975 - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© Фото : The American Society of Cinematographers
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В 101 год умер номинированный на "Оскар" оператор Билл Батлер, пишет Deadline со ссылкой на Американское общество кинооператоров (ASC).
По информации издания, Батлер был самым высокопоставленным членом ASC. Он сотрудничал с такими культовыми режиссерами, как Филип Кауфман, Фрэнсис Форд Коппола, Уильям Фридкин, Стивен Спилберг, Ричард Доннер и многими другими.
Ленты, над которыми работал Билл Батлер, вошли в историю мирового кино. Например, "Челюсти" Стивена Спилберга или "Народ против Пола Крампа" Уильяма Фридкина.
В полнометражном художественном кино Батлер дебютировал в 1967 году — снял "Бесстрашного Фрэнка" Филипа Кауфмана.
Через пару лет Фридкин познакомил оператора с Фрэнсисом Фордом Копполой. С ним Батлер работал над картинами "Люди дождя" и "Разговор". Он мог бы снять и "Апокалипсис сегодня". Но отказался ради своего режиссерского проекта, который так и не состоялся.
Батлер также был добавочным оператором на съемках драмы Милоша Формана "Пролетая над гнездом кукушки". И вместе с коллегой Хэскеллом Уэкслером был номинирован за эту картину на "Оскар".
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КультураНовости культурыЗнаменитостиУильям ФридкинФрэнсис Форд КопполаСтивен СпилбергКино и сериалы
 
 
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