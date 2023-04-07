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Глава Мордовии встретился с представителями землячества в Крыму - РИА Новости, 07.04.2023
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Республика Мордовия
Республика Мордовия
 
18:19 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/zemlyachestvo-1863856261.html
Глава Мордовии встретился с представителями землячества в Крыму
Глава Мордовии встретился с представителями землячества в Крыму - РИА Новости, 07.04.2023
Глава Мордовии встретился с представителями землячества в Крыму
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с представителями землячества республики в Крыму и поблагодарил за помощь участникам спецоперации, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T18:19
2023-04-07T18:19
республика мордовия
россия
керчь
запорожская область
артем здунов
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 апр - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов встретился с представителями землячества республики в Крыму и поблагодарил за помощь участникам спецоперации, сообщает пресс-служба главы региона. Представители мордовской диаспоры рассказали, чем и как живет местное сообщество, как налаживается взаимодействие с молодежью, как ведется работа по сохранению памяти о героических земляках. "Здунов подчеркнул, что благодарен представителям мордовской диаспоры за связь, которую они помогают держать с участниками СВО. Он рассказал, что бойцы, прибывающие в отпуск в республику, единогласно говорят, что любые их просьбы выполняются землячеством в Крыму практически мгновенно", - говорится в сообщении. В ходе встречи заместитель председателя совета министров Крыма Михаил Назаров, ранее возглавлявший Следственный комитет Мордовии, предложил присвоить звание Героя РФ полковнику Павлу Максимовичу Ягунову – уроженцу мордовского села Чеберчино, погибшему при обороне Керчи в годы Великой Отечественной войны. Еще одно предложение касалось создания в Крыму постоянно действующей Ассоциации мордовского землячества. С 2007 года здесь действует мордовское общество, которое занимается сохранением национальной мордовской культуры, объединяет земляков, привлекает молодое поколение, помогая не терять связь с историческими корнями. Руководитель республики предложил рассмотреть возможность интеграции Крымского и Московского землячеств, как в культурном, так и в экономическом плане. Министр культуры, спорта и туризма военно-гражданской администрации Запорожской области Радик Исякаев – бывший депутат Лямбирского района Мордовии – высказал инициативу о строительстве в Мелитополе часовни Феодора Ушакова. Прозвучала инициатива о создании на территории полуострова оздоровительного центра для жителей Мордовии, а также о помощи детям новых территорий с художественной литературой – для этого в Мордовии было предложено провести акцию "Подари книгу детям Донбасса". Представители местного бизнес-сообщества отметили важность взаимодействия с предпринимателями Мордовии, выразив готовность реализовывать совместные проекты в Крыму. "Работа с мордовской диаспорой Крыма, безусловно, важна, и она продолжится. Уроженцы Мордовии должны знать, что они всегда получат здесь поддержку и помощь. Люди, когда-то уехавшие из республики, должны оставаться душой и сердцем с родной Мордовией", - приводятся в сообщении слова Здунова.
https://ria.ru/20230331/terakt-1862222443.html
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россия, керчь, запорожская область, артем здунов, республика мордовия
Республика Мордовия, Россия, Керчь, Запорожская область, Артем Здунов, Республика Мордовия
Глава Мордовии встретился с представителями землячества в Крыму

Глава Мордовии Здунов встретился с представителями землячества в Крыму

© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на Саранск
Вид на Саранск - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Вид на Саранск. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 апр - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов встретился с представителями землячества республики в Крыму и поблагодарил за помощь участникам спецоперации, сообщает пресс-служба главы региона.
Представители мордовской диаспоры рассказали, чем и как живет местное сообщество, как налаживается взаимодействие с молодежью, как ведется работа по сохранению памяти о героических земляках.
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"Здунов подчеркнул, что благодарен представителям мордовской диаспоры за связь, которую они помогают держать с участниками СВО. Он рассказал, что бойцы, прибывающие в отпуск в республику, единогласно говорят, что любые их просьбы выполняются землячеством в Крыму практически мгновенно", - говорится в сообщении.
В ходе встречи заместитель председателя совета министров Крыма Михаил Назаров, ранее возглавлявший Следственный комитет Мордовии, предложил присвоить звание Героя РФ полковнику Павлу Максимовичу Ягунову – уроженцу мордовского села Чеберчино, погибшему при обороне Керчи в годы Великой Отечественной войны.
Еще одно предложение касалось создания в Крыму постоянно действующей Ассоциации мордовского землячества. С 2007 года здесь действует мордовское общество, которое занимается сохранением национальной мордовской культуры, объединяет земляков, привлекает молодое поколение, помогая не терять связь с историческими корнями. Руководитель республики предложил рассмотреть возможность интеграции Крымского и Московского землячеств, как в культурном, так и в экономическом плане.
Министр культуры, спорта и туризма военно-гражданской администрации Запорожской области Радик Исякаев – бывший депутат Лямбирского района Мордовии – высказал инициативу о строительстве в Мелитополе часовни Феодора Ушакова. Прозвучала инициатива о создании на территории полуострова оздоровительного центра для жителей Мордовии, а также о помощи детям новых территорий с художественной литературой – для этого в Мордовии было предложено провести акцию "Подари книгу детям Донбасса".
Представители местного бизнес-сообщества отметили важность взаимодействия с предпринимателями Мордовии, выразив готовность реализовывать совместные проекты в Крыму.
"Работа с мордовской диаспорой Крыма, безусловно, важна, и она продолжится. Уроженцы Мордовии должны знать, что они всегда получат здесь поддержку и помощь. Люди, когда-то уехавшие из республики, должны оставаться душой и сердцем с родной Мордовией", - приводятся в сообщении слова Здунова.
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Республика МордовияРоссияКерчьЗапорожская областьАртем ЗдуновРеспублика Мордовия
 
 
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