https://ria.ru/20230407/zdorove-1863128205.html

Всемирный день здоровья

Всемирный день здоровья - РИА Новости, 07.04.2023

Всемирный день здоровья

Всемирный день здоровья отмечается 7 апреля в ознаменование годовщины основания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 1948 году. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T00:44

2023-04-07T00:44

2023-04-07T00:44

справки

всемирный день здоровья

в мире

воз

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Всемирный день здоровья отмечается 7 апреля в ознаменование годовщины основания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 1948 году. С 1950 года Всемирный день здоровья проводится ежегодно с целью привлечения внимания людей во всем мире к основным проблемам общественного здравоохранения, стоящим перед международным сообществом. В этот день начинается осуществление долгосрочных программ санитарного просвещения, которые продолжаются в течение длительного времени после 7 апреля. Каждый год выбирается какая-либо тема Всемирного дня здравоохранения, которая освещает одну из приоритетных областей деятельности ВОЗ.Тема Всемирного дня здоровья в 2023 году – "Здоровье для всех".7 апреля 2023 года, во Всемирный день здоровья, Всемирная организация здравоохранения отметит свое 75-летие.Семидесятипятилетняя годовщина ВОЗ – повод вспомнить о прошлых успехах в области общественного здравоохранения, которые за последние семь десятилетий позволили улучшить качество жизни людей. Это также возможность придать стимул действиям по решению актуальных проблем здоровья сегодняшнего и завтрашнего дня.Право на здоровье является одним из основных прав человека. Каждый человек должен иметь возможность в любое время и в любом месте получать необходимую ему медицинскую помощь, не испытывая при этом финансовых трудностей.В ВОЗ отмечают, что 30% жителей планеты не имеют доступа к основным услугам здравоохранения.Всеобщий охват услугами здравоохранения (ВОУЗ) – одна из задач, поставленных странами мира при принятии в 2015 году Целей в области устойчивого развития (ЦУР) на период до 2030 года.До начала пандемии COVID-19 в мире наблюдался общий прогресс в области обеспечения ВОУЗ. Индекс охвата услугами ВОУЗ вырос с 45 пунктов в 2000 году до 67 пунктов в 2019 году, причем наиболее активный рост индекса наблюдался в Африканском регионе. Тем не менее, почти два миллиарда человек сталкиваются с катастрофически высокими и разорительными расходами на медицинскую помощь в результате серьезного неравенства, от которого в первую очередь страдают самые уязвимые группы населения.По данным ВОЗ, пандемия COVID-19 внесла дополнительную дезорганизацию в работу основных медицинских служб в 92% стран. Порядка 25 миллионов детей младше пяти лет не было охвачено плановой иммунизацией. Наблюдались разительные проявления неравенства в доступе к вакцинам против COVID-19: в странах с низким уровнем дохода вакцинацию прошли в среднем 24% населения по сравнению с 72% населения в странах с высоким уровнем дохода. Увеличение сбоев также наблюдалось в принятии комплекса мер, потенциально относящихся к жизненно важным видам неотложной, экстренной и оперативной медицинской помощи.В ВОЗ отмечают, чтобы здоровье для всех стало реальностью, необходимо позаботиться о том, чтобы каждый человек и каждая группа населения, заботясь о своем здоровье и здоровье своих близких, могли получать высококачественную медицинскую помощь; чтобы квалифицированные работники здравоохранения оказывали эффективную помощь людям с учетом их нужд и интересов; а органы власти целенаправленно выделяли ресурсы на обеспечение всеобщего охвата услугами здравоохранения.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, всемирный день здоровья, в мире, воз