В Тульской области усилят меры безопасности для защиты от беспилотников
Губернатор Тульской области Дюмин поручил усилить меры безопасности для защиты от дронов
© фото очевидцаВоронка от взрыва в Киреевске Тульской области
© фото очевидца
Воронка от взрыва в Киреевске Тульской области. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Меры безопасности для защиты от беспилотников усилят в Тульской области по решению губернатора Алексея Дюмина, сообщается в телеграм-канале правительства региона.
Губернатор провел заседание оперативного штаба Тульской области.
"Глава региона подчеркнул, что возможные атаки беспилотников представляют угрозу для жизни и здоровья людей, а также для работы критически важных объектов в Тульской области... Алексей Дюмин поручил принять дополнительные меры повышения безопасности в регионе", - говорится в сообщении.
На заседании первый заместитель руководителя СУСК России по Тульской области Никита Севастьянов доложил о расследовании фактов террористической деятельности украинской стороны с применением беспилотников. Начальник УФСБ России по Тульской области Дмитрий Гурдин сообщил о том, как критически важные объекты региона защищены от БПЛА.
В Тульской области за последнее время было несколько инцидентов с беспилотниками. Последний был 26 марта. По данным Минобороны России, Киев предпринял попытку атаковать беспилотником Ту-141 "Стриж" в ударном исполнении, его система навигации была выведена из строя комплексом РЭБ "Поле-21", дислоцированном в Тульской области, аппарат упал в районе Киреевска. Минздрав Тульской области сообщил о трех пострадавших жителях. По уточненным данным правительства региона, в результате инцидента повреждены десять частных домов, в шести многоквартирных домах выбиты стекла.