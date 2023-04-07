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В Тульской области усилят меры безопасности для защиты от беспилотников

В Тульской области усилят меры безопасности для защиты от беспилотников - РИА Новости, 07.04.2023

В Тульской области усилят меры безопасности для защиты от беспилотников

Меры безопасности для защиты от беспилотников усилят в Тульской области по решению губернатора Алексея Дюмина, сообщается в телеграм-канале правительства... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T13:13

2023-04-07T13:13

2023-04-07T13:38

тульская область

россия

киев

алексей дюмин

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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Меры безопасности для защиты от беспилотников усилят в Тульской области по решению губернатора Алексея Дюмина, сообщается в телеграм-канале правительства региона. Губернатор провел заседание оперативного штаба Тульской области. "Глава региона подчеркнул, что возможные атаки беспилотников представляют угрозу для жизни и здоровья людей, а также для работы критически важных объектов в Тульской области... Алексей Дюмин поручил принять дополнительные меры повышения безопасности в регионе", - говорится в сообщении. На заседании первый заместитель руководителя СУСК России по Тульской области Никита Севастьянов доложил о расследовании фактов террористической деятельности украинской стороны с применением беспилотников. Начальник УФСБ России по Тульской области Дмитрий Гурдин сообщил о том, как критически важные объекты региона защищены от БПЛА. В Тульской области за последнее время было несколько инцидентов с беспилотниками. Последний был 26 марта. По данным Минобороны России, Киев предпринял попытку атаковать беспилотником Ту-141 "Стриж" в ударном исполнении, его система навигации была выведена из строя комплексом РЭБ "Поле-21", дислоцированном в Тульской области, аппарат упал в районе Киреевска. Минздрав Тульской области сообщил о трех пострадавших жителях. По уточненным данным правительства региона, в результате инцидента повреждены десять частных домов, в шести многоквартирных домах выбиты стекла.

https://ria.ru/20230405/bespilotnik-1863203981.html

тульская область

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тульская область, россия, киев, алексей дюмин