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В Тульской области усилят меры безопасности для защиты от беспилотников - РИА Новости, 07.04.2023
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13:13 07.04.2023 (обновлено: 13:38 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/zaschita-1863738694.html
В Тульской области усилят меры безопасности для защиты от беспилотников
В Тульской области усилят меры безопасности для защиты от беспилотников - РИА Новости, 07.04.2023
В Тульской области усилят меры безопасности для защиты от беспилотников
Меры безопасности для защиты от беспилотников усилят в Тульской области по решению губернатора Алексея Дюмина, сообщается в телеграм-канале правительства... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T13:13
2023-04-07T13:38
тульская область
россия
киев
алексей дюмин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Меры безопасности для защиты от беспилотников усилят в Тульской области по решению губернатора Алексея Дюмина, сообщается в телеграм-канале правительства региона. Губернатор провел заседание оперативного штаба Тульской области. "Глава региона подчеркнул, что возможные атаки беспилотников представляют угрозу для жизни и здоровья людей, а также для работы критически важных объектов в Тульской области... Алексей Дюмин поручил принять дополнительные меры повышения безопасности в регионе", - говорится в сообщении. На заседании первый заместитель руководителя СУСК России по Тульской области Никита Севастьянов доложил о расследовании фактов террористической деятельности украинской стороны с применением беспилотников. Начальник УФСБ России по Тульской области Дмитрий Гурдин сообщил о том, как критически важные объекты региона защищены от БПЛА. В Тульской области за последнее время было несколько инцидентов с беспилотниками. Последний был 26 марта. По данным Минобороны России, Киев предпринял попытку атаковать беспилотником Ту-141 "Стриж" в ударном исполнении, его система навигации была выведена из строя комплексом РЭБ "Поле-21", дислоцированном в Тульской области, аппарат упал в районе Киреевска. Минздрав Тульской области сообщил о трех пострадавших жителях. По уточненным данным правительства региона, в результате инцидента повреждены десять частных домов, в шести многоквартирных домах выбиты стекла.
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тульская область, россия, киев, алексей дюмин
Тульская область, Россия, Киев, Алексей Дюмин
В Тульской области усилят меры безопасности для защиты от беспилотников

Губернатор Тульской области Дюмин поручил усилить меры безопасности для защиты от дронов

© фото очевидцаВоронка от взрыва в Киреевске Тульской области
Воронка от взрыва в Киреевске Тульской области
© фото очевидца
Воронка от взрыва в Киреевске Тульской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Меры безопасности для защиты от беспилотников усилят в Тульской области по решению губернатора Алексея Дюмина, сообщается в телеграм-канале правительства региона.
Губернатор провел заседание оперативного штаба Тульской области.
"Глава региона подчеркнул, что возможные атаки беспилотников представляют угрозу для жизни и здоровья людей, а также для работы критически важных объектов в Тульской области... Алексей Дюмин поручил принять дополнительные меры повышения безопасности в регионе", - говорится в сообщении.
На заседании первый заместитель руководителя СУСК России по Тульской области Никита Севастьянов доложил о расследовании фактов террористической деятельности украинской стороны с применением беспилотников. Начальник УФСБ России по Тульской области Дмитрий Гурдин сообщил о том, как критически важные объекты региона защищены от БПЛА.
В Тульской области за последнее время было несколько инцидентов с беспилотниками. Последний был 26 марта. По данным Минобороны России, Киев предпринял попытку атаковать беспилотником Ту-141 "Стриж" в ударном исполнении, его система навигации была выведена из строя комплексом РЭБ "Поле-21", дислоцированном в Тульской области, аппарат упал в районе Киреевска. Минздрав Тульской области сообщил о трех пострадавших жителях. По уточненным данным правительства региона, в результате инцидента повреждены десять частных домов, в шести многоквартирных домах выбиты стекла.
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