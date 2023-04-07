https://ria.ru/20230407/zaporozhe-1863780624.html

Киев создаст военные администрации неподконтрольных районов Запорожья

Киев создаст военные администрации неподконтрольных районов Запорожья - РИА Новости, 07.04.2023

Киев создаст военные администрации неподконтрольных районов Запорожья

Владимир Зеленский подписал указ о создании еще 19 военных администраций в Запорожской области, соответствующий указ опубликован в пятницу на сайте Зеленского. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T15:14

2023-04-07T15:14

2023-04-07T15:15

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

запорожская область

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о создании еще 19 военных администраций в Запорожской области, соответствующий указ опубликован в пятницу на сайте Зеленского. "Генеральному штабу вооруженных сил Украины, Запорожской областной государственной администрации осуществить в соответствии с законом Украины "О правовом режиме военного положения" меры, связанные с образованием военных администраций", - говорится в тексте документа, который вступает в силу со дня публикации. Отмечается, что в регионе будет создано 19 городских, поселковых и сельских военных администраций, в том числе в городе Энергодаре и ряде населенных пунктов Бердянского, Мелитопольского и Пологовского районов. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, одной из конечных целей операции является создание условий, гарантирующих безопасность России. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации 30 сентября 2022 года по итогам референдума, который проводился также в ДНР, ЛНР и Херсонской области. Результаты голосования Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию новых регионов РФ. В настоящее время под контролем России находится более 70% территории Запорожской области, Украина контролирует оставшиеся 30%, в том числе областной центр, город Запорожье.

https://ria.ru/20230405/nastuplenie-1863142239.html

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украина

запорожская область

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, запорожская область, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр