Рейтинг@Mail.ru
Киев создаст военные администрации неподконтрольных районов Запорожья - РИА Новости, 07.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:14 07.04.2023 (обновлено: 15:15 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/zaporozhe-1863780624.html
Киев создаст военные администрации неподконтрольных районов Запорожья
Киев создаст военные администрации неподконтрольных районов Запорожья - РИА Новости, 07.04.2023
Киев создаст военные администрации неподконтрольных районов Запорожья
Владимир Зеленский подписал указ о создании еще 19 военных администраций в Запорожской области, соответствующий указ опубликован в пятницу на сайте Зеленского. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T15:14
2023-04-07T15:15
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
запорожская область
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/04/1855847252_0:0:3081:1733_1920x0_80_0_0_6af4ccd69fc6215674d4a9e41885068b.jpg
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о создании еще 19 военных администраций в Запорожской области, соответствующий указ опубликован в пятницу на сайте Зеленского. "Генеральному штабу вооруженных сил Украины, Запорожской областной государственной администрации осуществить в соответствии с законом Украины "О правовом режиме военного положения" меры, связанные с образованием военных администраций", - говорится в тексте документа, который вступает в силу со дня публикации. Отмечается, что в регионе будет создано 19 городских, поселковых и сельских военных администраций, в том числе в городе Энергодаре и ряде населенных пунктов Бердянского, Мелитопольского и Пологовского районов. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, одной из конечных целей операции является создание условий, гарантирующих безопасность России. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации 30 сентября 2022 года по итогам референдума, который проводился также в ДНР, ЛНР и Херсонской области. Результаты голосования Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию новых регионов РФ. В настоящее время под контролем России находится более 70% территории Запорожской области, Украина контролирует оставшиеся 30%, в том числе областной центр, город Запорожье.
https://ria.ru/20230405/nastuplenie-1863142239.html
россия
украина
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/04/1855847252_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_092aef03f165aecaad5ae79b76215d75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, запорожская область, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Запорожская область, Владимир Зеленский, Ситуация в ДНР и ЛНР
Киев создаст военные администрации неподконтрольных районов Запорожья

Зеленский подписал указ о создании еще 19 военных администраций в Запорожской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАллея Героев Советского Союза в Мелитополе
Аллея Героев Советского Союза в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Аллея Героев Советского Союза в Мелитополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указ о создании еще 19 военных администраций в Запорожской области, соответствующий указ опубликован в пятницу на сайте Зеленского.
"Генеральному штабу вооруженных сил Украины, Запорожской областной государственной администрации осуществить в соответствии с законом Украины "О правовом режиме военного положения" меры, связанные с образованием военных администраций", - говорится в тексте документа, который вступает в силу со дня публикации. Отмечается, что в регионе будет создано 19 городских, поселковых и сельских военных администраций, в том числе в городе Энергодаре и ряде населенных пунктов Бердянского, Мелитопольского и Пологовского районов.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, одной из конечных целей операции является создание условий, гарантирующих безопасность России.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации 30 сентября 2022 года по итогам референдума, который проводился также в ДНР, ЛНР и Херсонской области. Результаты голосования Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию новых регионов РФ. В настоящее время под контролем России находится более 70% территории Запорожской области, Украина контролирует оставшиеся 30%, в том числе областной центр, город Запорожье.
Украинские военные перевозят технику - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Рогов описал примерный сценарий контрнаступления ВСУ на Запорожском фронте
5 апреля, 11:59
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЗапорожская областьВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала