https://ria.ru/20230407/zakrytie-1863604102.html

Эксперты: закрытие "Карусели" - логичное решение Х5 Group

Эксперты: закрытие "Карусели" - логичное решение Х5 Group - РИА Новости, 07.04.2023

Эксперты: закрытие "Карусели" - логичное решение Х5 Group

Прекращение работы сети гипермаркетов "Карусель" - абсолютно логичное решение со стороны Х5 Group, поскольку во всем мире давно сложился тренд отказа от больших РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T09:00

2023-04-07T09:00

2023-04-07T09:00

x5 retail group

экономика

торговля

онлайн-торговля

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Прекращение работы сети гипермаркетов "Карусель" - абсолютно логичное решение со стороны Х5 Group, поскольку во всем мире давно сложился тренд отказа от больших коробок гипермаркетов, считают опрошенные РИА Новости эксперты рынка торговли.Как сообщила в четверг Х5 Group, торговая сеть "Карусель", работавшая 19 лет, окончательно прекратила свое существование - последний гипермаркет этого бренда был закрыт в конце февраля. На конец сентября 2019 года X5 управляла 91 гипермаркетом "Карусель". В результате процесса трансформации более 40 гипермаркетов были переданы под управление сети "Перекресток" и в настоящее время работают как супермаркеты. Также ряд объектов был задействован внутри компании, например, в качестве дарксторов, остальные были проданы или закрыты."В России формат гипермаркета терял свою актуальность в пользу магазинов меньшего формата с 2014 года. С начала-середины 2000-х годов, когда гипермаркеты активно развивались, рынок торговли сильно поменялся. Сегодня гипермаркеты не предлагают покупателям уникального ценового предложения, их конкурентная особенность - увеличенный ассортимент, но этот фактор уходит на второй план на фоне желания покупателей экономить время и средства. У нас появилось много "магазинов у дома", активно развиваются онлайн-каналы торговли, с помощью которых можно купить и получить любой желаемый товар удобным способом", - сказал председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР) Андрей Карпов.Такого же мнения придерживается генеральный директор агентства "INFOLine-Аналитика" Михаил Бурмистров, отметивший, что гипермаркеты стали наиболее пострадавшим форматом торговли на рынке FMCG в 2022 году, когда произошли изменения на рынке ритейла, торговой недвижимости и в потребительском поведении. При этом ухудшение позиций формата стало следствием ряда фундаментальных факторов, которые начали формироваться задолго до прошлого года. Эти факторы связаны с потерей гипермаркетами конкурентных преимуществ по сравнению с "магазинами у дома", дискаунтерами, супермаркетами, специализированными сетями и маркетплейсами."До 2018 года гипермаркеты активно развивались с опорой на следующие сильные стороны: низкие цены, расширенный и во многом уникальный ассортимент, с фокусом на новинки, продукцию локальных поставщиков, непродовольственные товары и алкогольную продукцию, а также кулинарию. Что мы видим сейчас? Непродовольственные товары переместились преимущественно на маркетплейсы. Уникальный ассортимент – его покупатели ищут также на маркетплейсах или в специализированных сетях. Кулинарная продукция – и здесь гипермаркеты не являются безоговорочными лидерами: малые форматы, например, "Вкусвилл", и супермаркеты – те же "Перекрёсток" и SPAR – предлагают доступные и качественные товары. Аналогичная ситуация с алкоголем: сильное предложение уже есть как в дискаунтерах, так и специализированных сетях", - пояснил Бурмистров.По прогнозам Андрея Карпова, закрытие "Карусели" заметным образом не скажется на рынке ритейла."Во-первых, компания провела трансформацию части магазинов, изменив формат и передав их "Перекрёстку". Они по-прежнему открыты, работая как супермаркеты. Во-вторых, X5 активно развивает другие форматы, открывая новые "магазины у дома" и дискаунтеры. Кроме того, существует онлайн-доставка. Поэтому охват потребителей магазинами, которые находятся близко к местам проживания, работы и отдыха, сохранится и останется широким", - заключил он.

https://ria.ru/20230406/magazin-1863383787.html

https://ria.ru/20230210/magazin-1851223797.html

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

x5 retail group, экономика, торговля, онлайн-торговля