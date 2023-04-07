https://ria.ru/20230407/zakhoroneniya-1863887102.html
СК займется поиском захоронений жертв преступлений украинских неонацистов
СК займется поиском захоронений жертв преступлений украинских неонацистов - РИА Новости, 07.04.2023
СК займется поиском захоронений жертв преступлений украинских неонацистов
Президент России Владимир Путин поручил Следственному комитету России с привлечением общественных объединений организовать поиск захоронений жертв преступлений... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T20:35
2023-04-07T20:35
2023-04-07T20:35
россия
украина
владимир путин
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Следственному комитету России с привлечением общественных объединений организовать поиск захоронений жертв преступлений украинских неонацистов после госпереворота на Украине в 2014 году, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Следственному комитету РФ организовать с привлечением общественных объединений, осуществляющих поисковую работу, проведение на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей мероприятий по установлению мест захоронения бойцов Красной Армии и уничтоженных нацистами и их пособниками мирных жителей в годы Великой Отечественной войны, а также мест захоронения жертв преступлений, совершенных украинскими неонацистами после антиконституционного государственного вооруженного переворота 2014 года", - говорится в сообщении. Срок предоставления доклада - до 30 июля 2023 года, далее – один раз в год. Ответственным назначен глава СК РФ Александр Бастрыкин.
https://ria.ru/20230109/neonatsisty-1843637131.html
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украина
донецкая народная республика
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россия, украина, владимир путин, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область
Россия, Украина, Владимир Путин, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область , Специальная военная операция на Украине
СК займется поиском захоронений жертв преступлений украинских неонацистов
СК займется поиском захоронений жертв неонацистов после госпереворота на Украине