https://ria.ru/20230407/zakhoroneniya-1863887102.html

СК займется поиском захоронений жертв преступлений украинских неонацистов

СК займется поиском захоронений жертв преступлений украинских неонацистов - РИА Новости, 07.04.2023

СК займется поиском захоронений жертв преступлений украинских неонацистов

Президент России Владимир Путин поручил Следственному комитету России с привлечением общественных объединений организовать поиск захоронений жертв преступлений... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T20:35

2023-04-07T20:35

2023-04-07T20:35

россия

украина

владимир путин

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Следственному комитету России с привлечением общественных объединений организовать поиск захоронений жертв преступлений украинских неонацистов после госпереворота на Украине в 2014 году, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Следственному комитету РФ организовать с привлечением общественных объединений, осуществляющих поисковую работу, проведение на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей мероприятий по установлению мест захоронения бойцов Красной Армии и уничтоженных нацистами и их пособниками мирных жителей в годы Великой Отечественной войны, а также мест захоронения жертв преступлений, совершенных украинскими неонацистами после антиконституционного государственного вооруженного переворота 2014 года", - говорится в сообщении. Срок предоставления доклада - до 30 июля 2023 года, далее – один раз в год. Ответственным назначен глава СК РФ Александр Бастрыкин.

https://ria.ru/20230109/neonatsisty-1843637131.html

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украина

донецкая народная республика

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