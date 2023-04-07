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Путин поручил установить места захоронения красноармейцев в новых регионах - РИА Новости, 07.04.2023
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19:56 07.04.2023 (обновлено: 20:02 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/zakhoroneniya-1863877157.html
Путин поручил установить места захоронения красноармейцев в новых регионах
Путин поручил установить места захоронения красноармейцев в новых регионах - РИА Новости, 07.04.2023
Путин поручил установить места захоронения красноармейцев в новых регионах
Президент России Владимир Путин поручил Следственному комитету РФ установить места захоронения бойцов Красной Армии и мирных жителей в годы Великой... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T19:56
2023-04-07T20:02
россия
следственный комитет россии (ск рф)
общество
донецкая народная республика
луганская народная республика
александр бастрыкин
владимир путин
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Следственному комитету РФ установить места захоронения бойцов Красной Армии и мирных жителей в годы Великой Отечественной войны в новых регионах РФ, сообщается на сайте Кремля."Следственному комитету Российской Федерации организовать с привлечением общественных объединений, осуществляющих поисковую работу, проведение на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей мероприятий по установлению мест захоронения бойцов Красной Армии и уничтоженных нацистами и их пособниками мирных жителей в годы Великой Отечественной войны, а также мест захоронения жертв преступлений, совершенных украинскими неонацистами после антиконституционного государственного вооруженного переворота 2014 года", - говорится в сообщении.Уточняется, что доклад необходимо предоставить до 30 июля 2023 года, а далее – один раз в год. Ответственным назначен председатель ведомства Александр Бастрыкин.
https://ria.ru/20220722/ukraina-1804161392.html
россия
донецкая народная республика
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россия, следственный комитет россии (ск рф), общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, александр бастрыкин, владимир путин
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Общество, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Александр Бастрыкин, Владимир Путин
Путин поручил установить места захоронения красноармейцев в новых регионах

Путин поручил СК установить места захоронения красноармейцев в годы ВОВ в новых регионах

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Следственному комитету РФ установить места захоронения бойцов Красной Армии и мирных жителей в годы Великой Отечественной войны в новых регионах РФ, сообщается на сайте Кремля.
"Следственному комитету Российской Федерации организовать с привлечением общественных объединений, осуществляющих поисковую работу, проведение на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей мероприятий по установлению мест захоронения бойцов Красной Армии и уничтоженных нацистами и их пособниками мирных жителей в годы Великой Отечественной войны, а также мест захоронения жертв преступлений, совершенных украинскими неонацистами после антиконституционного государственного вооруженного переворота 2014 года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что доклад необходимо предоставить до 30 июля 2023 года, а далее – один раз в год. Ответственным назначен председатель ведомства Александр Бастрыкин.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)ОбществоДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаАлександр БастрыкинВладимир Путин
 
 
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