https://ria.ru/20230407/zakhoroneniya-1863877157.html

Путин поручил установить места захоронения красноармейцев в новых регионах

Путин поручил установить места захоронения красноармейцев в новых регионах - РИА Новости, 07.04.2023

Путин поручил установить места захоронения красноармейцев в новых регионах

Президент России Владимир Путин поручил Следственному комитету РФ установить места захоронения бойцов Красной Армии и мирных жителей в годы Великой... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T19:56

2023-04-07T19:56

2023-04-07T20:02

россия

следственный комитет россии (ск рф)

общество

донецкая народная республика

луганская народная республика

александр бастрыкин

владимир путин

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Следственному комитету РФ установить места захоронения бойцов Красной Армии и мирных жителей в годы Великой Отечественной войны в новых регионах РФ, сообщается на сайте Кремля."Следственному комитету Российской Федерации организовать с привлечением общественных объединений, осуществляющих поисковую работу, проведение на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей мероприятий по установлению мест захоронения бойцов Красной Армии и уничтоженных нацистами и их пособниками мирных жителей в годы Великой Отечественной войны, а также мест захоронения жертв преступлений, совершенных украинскими неонацистами после антиконституционного государственного вооруженного переворота 2014 года", - говорится в сообщении.Уточняется, что доклад необходимо предоставить до 30 июля 2023 года, а далее – один раз в год. Ответственным назначен председатель ведомства Александр Бастрыкин.

https://ria.ru/20220722/ukraina-1804161392.html

россия

донецкая народная республика

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россия, следственный комитет россии (ск рф), общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, александр бастрыкин, владимир путин