https://ria.ru/20230407/zaderzhanie-1863766847.html

Одного из участников нападения на силовиков в Ингушетии задержали

Одного из участников нападения на силовиков в Ингушетии задержали - РИА Новости, 07.04.2023

Одного из участников нападения на силовиков в Ингушетии задержали

Один из разыскиваемых за нападения на силовиков в Ингушетии участник бандгруппы задержан, с ним проводятся следственные действия, сообщил оперативный штаб... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T14:33

2023-04-07T14:33

2023-04-07T14:46

происшествия

республика ингушетия

малгобек

малгобекский район

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НАЛЬЧИК, 7 апр – РИА Новости. Один из разыскиваемых за нападения на силовиков в Ингушетии участник бандгруппы задержан, с ним проводятся следственные действия, сообщил оперативный штаб региона.Вечером в среду в селении Зязиков-Юрт в Малгобекском районе в ходе проведения контртеррористической операции (КТО) силовики обнаружили группу боевиков. При попытке задержания они оказали сопротивление и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического оружия, сообщал оперативный штаб региона. Три сотрудника полиции погибли, еще восемь получили ранения различной степени тяжести. Боевикам удалось скрыться. МВД Ингушетии объявило о вознаграждении в размере 3 миллионов рублей за информацию о четырех разыскиваемых. В пятницу источник сообщил РИА Новости, что один из разыскиваемых, Амир Боков, сдался сотрудникам полиции."Оперативным штабом в Республике Ингушетия в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в рамках контртеррористической операции задержан житель Малгобека Боков А.Б., 2001 года рождения", - говорится в сообщении.По данным оперштаба, задержанный является членом бандгруппы, причастной к нападению на сотрудников правоохранительных органов."В настоящее время в отношения Бокова проводятся необходимые следственные действия", - отметили в ведомстве.Неизвестные из автоматического оружия 27 марта обстреляли пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии. В результате два сотрудника полиции получили ранения. На следующий день в городе Карабулак было обнаружено тело одного из предполагаемых участников нападения с огнестрельными ранениями.Вскоре после этого региональное УФСБ сообщило о розыске пяти жителей республики, которых подозревают в планировании совершения преступлений террористической направленности.Днем 3 апреля в Малгобекском районе произошла перестрелка между группой неизвестных и сотрудниками полиции, в результате один из силовиков получил легкое ранение. С 20.00 мск понедельника на территории Малгобекского района был введен режим КТО. В среду в одном из сел района обнаружено тело одного из разыскиваемых за нападение на сотрудников полиции. При нем нашли автомат, подствольный гранатомет и четыре гранаты.

https://ria.ru/20230406/delo-1863577853.html

https://ria.ru/20230406/draki-1863568530.html

республика ингушетия

малгобек

малгобекский район

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, республика ингушетия, малгобек, малгобекский район