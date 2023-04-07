https://ria.ru/20230407/zaderzhanie-1863766847.html
Одного из участников нападения на силовиков в Ингушетии задержали
Одного из участников нападения на силовиков в Ингушетии задержали - РИА Новости, 07.04.2023
Одного из участников нападения на силовиков в Ингушетии задержали
Один из разыскиваемых за нападения на силовиков в Ингушетии участник бандгруппы задержан, с ним проводятся следственные действия, сообщил оперативный штаб... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T14:33
2023-04-07T14:33
2023-04-07T14:46
происшествия
республика ингушетия
малгобек
малгобекский район
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НАЛЬЧИК, 7 апр – РИА Новости. Один из разыскиваемых за нападения на силовиков в Ингушетии участник бандгруппы задержан, с ним проводятся следственные действия, сообщил оперативный штаб региона.Вечером в среду в селении Зязиков-Юрт в Малгобекском районе в ходе проведения контртеррористической операции (КТО) силовики обнаружили группу боевиков. При попытке задержания они оказали сопротивление и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического оружия, сообщал оперативный штаб региона. Три сотрудника полиции погибли, еще восемь получили ранения различной степени тяжести. Боевикам удалось скрыться. МВД Ингушетии объявило о вознаграждении в размере 3 миллионов рублей за информацию о четырех разыскиваемых. В пятницу источник сообщил РИА Новости, что один из разыскиваемых, Амир Боков, сдался сотрудникам полиции."Оперативным штабом в Республике Ингушетия в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в рамках контртеррористической операции задержан житель Малгобека Боков А.Б., 2001 года рождения", - говорится в сообщении.По данным оперштаба, задержанный является членом бандгруппы, причастной к нападению на сотрудников правоохранительных органов."В настоящее время в отношения Бокова проводятся необходимые следственные действия", - отметили в ведомстве.Неизвестные из автоматического оружия 27 марта обстреляли пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии. В результате два сотрудника полиции получили ранения. На следующий день в городе Карабулак было обнаружено тело одного из предполагаемых участников нападения с огнестрельными ранениями.Вскоре после этого региональное УФСБ сообщило о розыске пяти жителей республики, которых подозревают в планировании совершения преступлений террористической направленности.Днем 3 апреля в Малгобекском районе произошла перестрелка между группой неизвестных и сотрудниками полиции, в результате один из силовиков получил легкое ранение. С 20.00 мск понедельника на территории Малгобекского района был введен режим КТО. В среду в одном из сел района обнаружено тело одного из разыскиваемых за нападение на сотрудников полиции. При нем нашли автомат, подствольный гранатомет и четыре гранаты.
https://ria.ru/20230406/delo-1863577853.html
https://ria.ru/20230406/draki-1863568530.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика ингушетия, малгобек, малгобекский район
Происшествия, Республика Ингушетия, Малгобек, Малгобекский район
Одного из участников нападения на силовиков в Ингушетии задержали
Оперштаб сообщил о задержании одного из участников нападения на полицию в Ингушетии
НАЛЬЧИК, 7 апр – РИА Новости. Один из разыскиваемых за нападения на силовиков в Ингушетии участник бандгруппы задержан, с ним проводятся следственные действия, сообщил оперативный штаб региона.
Вечером в среду в селении Зязиков-Юрт в Малгобекском районе в ходе проведения контртеррористической операции (КТО) силовики обнаружили группу боевиков. При попытке задержания они оказали сопротивление и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов из автоматического оружия, сообщал оперативный штаб региона. Три сотрудника полиции погибли, еще восемь получили ранения различной степени тяжести. Боевикам удалось скрыться. МВД Ингушетии объявило о вознаграждении в размере 3 миллионов рублей за информацию о четырех разыскиваемых. В пятницу источник сообщил РИА Новости, что один из разыскиваемых, Амир Боков, сдался сотрудникам полиции.
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"Оперативным штабом в Республике Ингушетия
в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в рамках контртеррористической операции задержан житель Малгобека
Боков А.Б., 2001 года рождения", - говорится в сообщении.
По данным оперштаба, задержанный является членом бандгруппы, причастной к нападению на сотрудников правоохранительных органов.
"В настоящее время в отношения Бокова проводятся необходимые следственные действия", - отметили в ведомстве.
Неизвестные из автоматического оружия 27 марта обстреляли пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии. В результате два сотрудника полиции получили ранения. На следующий день в городе Карабулак было обнаружено тело одного из предполагаемых участников нападения с огнестрельными ранениями.
Вскоре после этого региональное УФСБ сообщило о розыске пяти жителей республики, которых подозревают в планировании совершения преступлений террористической направленности.
Днем 3 апреля в Малгобекском районе
произошла перестрелка между группой неизвестных и сотрудниками полиции, в результате один из силовиков получил легкое ранение. С 20.00 мск понедельника на территории Малгобекского района был введен режим КТО. В среду в одном из сел района обнаружено тело одного из разыскиваемых за нападение на сотрудников полиции. При нем нашли автомат, подствольный гранатомет и четыре гранаты.
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