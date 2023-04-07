https://ria.ru/20230407/yamal-1863751804.html
Первый "Фермерский островок" открыли на Ямале при поддержке КМСП
Первый "Фермерский островок" открыли на Ямале при поддержке КМСП - РИА Новости, 07.04.2023
Первый "Фермерский островок" открыли на Ямале при поддержке КМСП
Первый в Ямало-Ненецком автономном округе "Фермерский островок", продвигающий продукцию местных сельхозпроизводителей, открылся в Ноябрьске при поддержке... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T13:46
2023-04-07T13:46
2023-04-07T13:46
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
корпорация мсп
экономика
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Первый в Ямало-Ненецком автономном округе "Фермерский островок", продвигающий продукцию местных сельхозпроизводителей, открылся в Ноябрьске при поддержке Корпорации МСП, сообщает пресс-служба института развития."Формат "Фермерского островка" предлагает простое решение по представлению продукции местных товаропроизводителей на полках в магазинах крупнейших ритейлеров. При этом фермерам не нужно выполнять требования и условия поставки для ритейлеров. Обязательным является лишь наличие сертификата качества и сопроводительной документации", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.Инициатором открытия "Фермерского островка" в Ноябрьске стал местный предприниматель, объединивший для участия в проекте 15 локальных сельхозтоваропроизводителей, которые представили рыбную и мясную продукцию, а также полуфабрикаты, варенья и деликатесы ямальской кухни. В свою очередь, Корпорация МСП оказывала сопровождение оператору на всех этапах реализации проекта - от подбора локации с наибольшим трафиком и до открытия магазина, отмечается в сообщении.Заместитель директора департамента АПК ЯНАО Александр Земских отметил, что в ближайшее время к открытию запланированы еще несколько локаций в восточной части округа."В дальнейшем проект будет масштабирован на весь Ямал. Его основная цель – это не только поддержка местных фермеров и небольших производителей в части расширения рынков сбыта, но и обеспечение северян качественной продукцией", – сказал Земских.При поддержке Корпорации МСП уже организовано 38 "Фермерских островков" в 22 регионах Российской Федерации. Развитие сети происходит в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
https://ria.ru/20230331/kmsp-1862170138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ямало-ненецкий автономный округ (янао), корпорация мсп, экономика
Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Корпорация МСП, Экономика
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Первый в Ямало-Ненецком автономном округе "Фермерский островок", продвигающий продукцию местных сельхозпроизводителей, открылся в Ноябрьске при поддержке Корпорации МСП, сообщает пресс-служба института развития.
"Формат "Фермерского островка" предлагает простое решение по представлению продукции местных товаропроизводителей на полках в магазинах крупнейших ритейлеров. При этом фермерам не нужно выполнять требования и условия поставки для ритейлеров. Обязательным является лишь наличие сертификата качества и сопроводительной документации", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич
, слова которого приводятся в сообщении.
Республика Крым лидирует в открытии "Фермерских островков"
Инициатором открытия "Фермерского островка" в Ноябрьске стал местный предприниматель, объединивший для участия в проекте 15 локальных сельхозтоваропроизводителей, которые представили рыбную и мясную продукцию, а также полуфабрикаты, варенья и деликатесы ямальской кухни. В свою очередь, Корпорация МСП оказывала сопровождение оператору на всех этапах реализации проекта - от подбора локации с наибольшим трафиком и до открытия магазина, отмечается в сообщении.
Заместитель директора департамента АПК ЯНАО Александр Земских отметил, что в ближайшее время к открытию запланированы еще несколько локаций в восточной части округа.
"В дальнейшем проект будет масштабирован на весь Ямал. Его основная цель – это не только поддержка местных фермеров и небольших производителей в части расширения рынков сбыта, но и обеспечение северян качественной продукцией", – сказал Земских.
При поддержке Корпорации МСП уже организовано 38 "Фермерских островков" в 22 регионах Российской Федерации. Развитие сети происходит в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов
.