Си Цзиньпин отметил общие взгляды с Макроном по международным вопросам
Си Цзиньпин отметил наличие общих взглядов с Макроном по международным вопросам
© AP Photo / Jacques WittПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Jacques Witt
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон
ПЕКИН, 7 апр – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе неформальной беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Гуанчжоу отметил наличие у них общих взглядов по многим международным вопросам.
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"Очень рад тому, что у нас много похожих взглядов на то, что касается отношений Китая и Франции, Китая и ЕС, а также множества международных и региональных вопросов. Это отражает высокий уровень и стратегический характер китайско-французских отношений", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
По словам Си Цзиньпина, в течение двух дней лидеры Китая и Франции проводили углубленный обмен мнениями в Пекине и Гуанчжоу, продвинувшись в понимании друг друга и взаимном доверии, а также прояснили будущее направление отношений Китая и Франции на двустороннем и международном уровне.
Президент Франции прибыл в Китай с государственным визитом в среду вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для встречи с главой КНР Си Цзиньпином. Ситуация на Украине стала одной из главных тем переговоров политиков.