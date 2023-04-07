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Си Цзиньпин отметил общие взгляды с Макроном по международным вопросам - РИА Новости, 07.04.2023
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19:29 07.04.2023
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Си Цзиньпин отметил общие взгляды с Макроном по международным вопросам
Си Цзиньпин отметил общие взгляды с Макроном по международным вопросам - РИА Новости, 07.04.2023
Си Цзиньпин отметил общие взгляды с Макроном по международным вопросам
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе неформальной беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Гуанчжоу отметил наличие у них общих взглядов по многим... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T19:29
2023-04-07T19:29
в мире
китай
франция
си цзиньпин
эммануэль макрон
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
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ПЕКИН, 7 апр – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе неформальной беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Гуанчжоу отметил наличие у них общих взглядов по многим международным вопросам. По словам Си Цзиньпина, в течение двух дней лидеры Китая и Франции проводили углубленный обмен мнениями в Пекине и Гуанчжоу, продвинувшись в понимании друг друга и взаимном доверии, а также прояснили будущее направление отношений Китая и Франции на двустороннем и международном уровне. Президент Франции прибыл в Китай с государственным визитом в среду вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для встречи с главой КНР Си Цзиньпином. Ситуация на Украине стала одной из главных тем переговоров политиков.
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в мире, китай, франция, си цзиньпин, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Китай, Франция, Си Цзиньпин, Эммануэль Макрон, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз
Си Цзиньпин отметил общие взгляды с Макроном по международным вопросам

Си Цзиньпин отметил наличие общих взглядов с Макроном по международным вопросам

© AP Photo / Jacques WittПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© AP Photo / Jacques Witt
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 7 апр – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе неформальной беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Гуанчжоу отметил наличие у них общих взглядов по многим международным вопросам.
«
"Очень рад тому, что у нас много похожих взглядов на то, что касается отношений Китая и Франции, Китая и ЕС, а также множества международных и региональных вопросов. Это отражает высокий уровень и стратегический характер китайско-французских отношений", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
По словам Си Цзиньпина, в течение двух дней лидеры Китая и Франции проводили углубленный обмен мнениями в Пекине и Гуанчжоу, продвинувшись в понимании друг друга и взаимном доверии, а также прояснили будущее направление отношений Китая и Франции на двустороннем и международном уровне.
Президент Франции прибыл в Китай с государственным визитом в среду вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для встречи с главой КНР Си Цзиньпином. Ситуация на Украине стала одной из главных тем переговоров политиков.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
КНР и Франция подтвердили поддержку идей о предотвращении ядерной войны
Вчера, 16:26
 
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