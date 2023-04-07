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Си Цзиньпин отметил общие взгляды с Макроном по международным вопросам

Си Цзиньпин отметил общие взгляды с Макроном по международным вопросам - РИА Новости, 07.04.2023

Си Цзиньпин отметил общие взгляды с Макроном по международным вопросам

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе неформальной беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Гуанчжоу отметил наличие у них общих взглядов по многим... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T19:29

2023-04-07T19:29

2023-04-07T19:29

в мире

китай

франция

си цзиньпин

эммануэль макрон

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

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ПЕКИН, 7 апр – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе неформальной беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Гуанчжоу отметил наличие у них общих взглядов по многим международным вопросам. По словам Си Цзиньпина, в течение двух дней лидеры Китая и Франции проводили углубленный обмен мнениями в Пекине и Гуанчжоу, продвинувшись в понимании друг друга и взаимном доверии, а также прояснили будущее направление отношений Китая и Франции на двустороннем и международном уровне. Президент Франции прибыл в Китай с государственным визитом в среду вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для встречи с главой КНР Си Цзиньпином. Ситуация на Украине стала одной из главных тем переговоров политиков.

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китай

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в мире, китай, франция, си цзиньпин, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз