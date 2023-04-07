https://ria.ru/20230407/vymogatelstvo-1863849223.html

В Уфе пятерых охранников супермаркетов заподозрили в похищении людей

В Уфе пятерых охранников супермаркетов заподозрили в похищении людей - РИА Новости, 07.04.2023

В Уфе пятерых охранников супермаркетов заподозрили в похищении людей

Следственные органы заподозрили пятерых охранников супермаркетов в Уфе в похищении двух человек и вымогательстве у них денег, сообщили в СУСК РФ по Башкирии. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T18:02

2023-04-07T18:02

2023-04-07T18:02

происшествия

уфа

россия

кировский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccca7adfabcc951057cf1ffe559596fe.jpg

УФА, 7 апр - РИА Новости. Следственные органы заподозрили пятерых охранников супермаркетов в Уфе в похищении двух человек и вымогательстве у них денег, сообщили в СУСК РФ по Башкирии. "Следственным отделом по Кировскому району Уфы предъявлено обвинение пятерым жителям города в возрасте от 32 до 41 года. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в похищение человека и вымогательстве", - говорится в сообщении. По данным следствия, некоторые из обвиняемых являлись сотрудниками службы безопасности или контролерами сети супермаркетов. Вместе со знакомыми они объединились в преступную группу. "В феврале 2023 года двое злоумышленников, применяя насилие и используя наручники, похитили бывшую сотрудницу супермаркета вместе с ее знакомым, подкараулив их около дома, после чего стали требовать у нее 60 тысяч рублей за якобы совершенную кражу в магазине. Когда девушка отказалась, мужчины похитили у них паспорта, мобильные телефоны, часы и наушники", - говорится в релизе. Кроме того, в марте четверо фигурантов дела в одном из супермаркетов представились сотрудниками службы безопасности и заперли одного покупателя в служебном помещении магазина. Его били, принуждая признаться в противоправных действиях, а затем поместили его в автомобиль и привезли к другому служебному помещению сети магазинов, требуя сообщить пароль его мобильного телефона, угрожая убийством. Когда парень передал требуемую информацию, они отпустили его. "В последующем потерпевшие обратились в правоохранительные органы. Деятельность преступной группы была пресечена, а все ее фигуранты задержаны. Двое обвиняемых частично признали вину, остальные причастность к совершенным преступлениям отрицают", - рассказали в СУСК РФ по Башкирии. Один из подозреваемых арестован, в ближайшее время меру пресечения изберут другим фигурантам дела.

https://ria.ru/20230307/sud-1856292438.html

https://ria.ru/20230116/vymogatelstvo-1845120035.html

https://ria.ru/20230310/chinovnik-1857103637.html

уфа

россия

кировский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, уфа, россия, кировский район