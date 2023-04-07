https://ria.ru/20230407/vymogatelstvo-1863849223.html
В Уфе пятерых охранников супермаркетов заподозрили в похищении людей
В Уфе пятерых охранников супермаркетов заподозрили в похищении людей - РИА Новости, 07.04.2023
В Уфе пятерых охранников супермаркетов заподозрили в похищении людей
Следственные органы заподозрили пятерых охранников супермаркетов в Уфе в похищении двух человек и вымогательстве у них денег, сообщили в СУСК РФ по Башкирии. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T18:02
2023-04-07T18:02
2023-04-07T18:02
происшествия
уфа
россия
кировский район
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УФА, 7 апр - РИА Новости. Следственные органы заподозрили пятерых охранников супермаркетов в Уфе в похищении двух человек и вымогательстве у них денег, сообщили в СУСК РФ по Башкирии. "Следственным отделом по Кировскому району Уфы предъявлено обвинение пятерым жителям города в возрасте от 32 до 41 года. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в похищение человека и вымогательстве", - говорится в сообщении. По данным следствия, некоторые из обвиняемых являлись сотрудниками службы безопасности или контролерами сети супермаркетов. Вместе со знакомыми они объединились в преступную группу. "В феврале 2023 года двое злоумышленников, применяя насилие и используя наручники, похитили бывшую сотрудницу супермаркета вместе с ее знакомым, подкараулив их около дома, после чего стали требовать у нее 60 тысяч рублей за якобы совершенную кражу в магазине. Когда девушка отказалась, мужчины похитили у них паспорта, мобильные телефоны, часы и наушники", - говорится в релизе. Кроме того, в марте четверо фигурантов дела в одном из супермаркетов представились сотрудниками службы безопасности и заперли одного покупателя в служебном помещении магазина. Его били, принуждая признаться в противоправных действиях, а затем поместили его в автомобиль и привезли к другому служебному помещению сети магазинов, требуя сообщить пароль его мобильного телефона, угрожая убийством. Когда парень передал требуемую информацию, они отпустили его. "В последующем потерпевшие обратились в правоохранительные органы. Деятельность преступной группы была пресечена, а все ее фигуранты задержаны. Двое обвиняемых частично признали вину, остальные причастность к совершенным преступлениям отрицают", - рассказали в СУСК РФ по Башкирии. Один из подозреваемых арестован, в ближайшее время меру пресечения изберут другим фигурантам дела.
https://ria.ru/20230307/sud-1856292438.html
https://ria.ru/20230116/vymogatelstvo-1845120035.html
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происшествия, уфа, россия, кировский район
Происшествия, Уфа, Россия, Кировский район
В Уфе пятерых охранников супермаркетов заподозрили в похищении людей
В Уфе пятерых охранников супермаркетов заподозрили в похищении людей и вымогательстве
УФА, 7 апр - РИА Новости.
Следственные органы заподозрили пятерых охранников супермаркетов в Уфе в похищении двух человек и вымогательстве у них денег, сообщили
в СУСК РФ по Башкирии.
"Следственным отделом по Кировскому району
Уфы предъявлено обвинение пятерым жителям города в возрасте от 32 до 41 года. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в похищение человека и вымогательстве", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, некоторые из обвиняемых являлись сотрудниками службы безопасности или контролерами сети супермаркетов. Вместе со знакомыми они объединились в преступную группу.
"В феврале 2023 года двое злоумышленников, применяя насилие и используя наручники, похитили бывшую сотрудницу супермаркета вместе с ее знакомым, подкараулив их около дома, после чего стали требовать у нее 60 тысяч рублей за якобы совершенную кражу в магазине. Когда девушка отказалась, мужчины похитили у них паспорта, мобильные телефоны, часы и наушники", - говорится в релизе.
Кроме того, в марте четверо фигурантов дела в одном из супермаркетов представились сотрудниками службы безопасности и заперли одного покупателя в служебном помещении магазина. Его били, принуждая признаться в противоправных действиях, а затем поместили его в автомобиль и привезли к другому служебному помещению сети магазинов, требуя сообщить пароль его мобильного телефона, угрожая убийством. Когда парень передал требуемую информацию, они отпустили его.
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"В последующем потерпевшие обратились в правоохранительные органы. Деятельность преступной группы была пресечена, а все ее фигуранты задержаны. Двое обвиняемых частично признали вину, остальные причастность к совершенным преступлениям отрицают", - рассказали в СУСК РФ по Башкирии.
Один из подозреваемых арестован, в ближайшее время меру пресечения изберут другим фигурантам дела.
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