https://ria.ru/20230407/vymogatelstvo-1863682238.html

Чиновника воинской части на Украине заподозрили в вымогательстве

Чиновника воинской части на Украине заподозрили в вымогательстве - РИА Новости, 07.04.2023

Чиновника воинской части на Украине заподозрили в вымогательстве

В госбюро расследований Украины (ГБР) сообщили, что подозревают начальника материального обеспечения одной из воинских частей в Одесской области в... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T11:06

2023-04-07T11:06

2023-04-07T11:06

одесская область

украина

в мире

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. В госбюро расследований Украины (ГБР) сообщили, что подозревают начальника материального обеспечения одной из воинских частей в Одесской области в вымогательстве у солдат их боевых доплат, который в случае их отказа, угрожал насилием. "Сотрудники ГБР сообщили о подозрении начальнику материального обеспечения одной из воинских частей Одесской области, который требовал от подчиненных военнослужащих отдавать ему часть средств из ежемесячных надбавок, установленных на период военного положения. В случае отказа он угрожал подчиненным физической расправой", - сообщает пресс-служба ГБР. По данным ведомства, установлены более 30 фактов вымогательства и получения чиновником денег на общую сумму более 600 тысяч гривен (более 16 тысяч долларов). Подозреваемому сообщено о подозрении по факту "вымогательства чужого имущества с угрозой насилия, получении неправомерной выгоды, умышленном неисполнении приказа, применении насилия к подчиненному". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога.

https://ria.ru/20230406/prestuplenie-1863365423.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

одесская область, украина, в мире