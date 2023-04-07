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Чиновника воинской части на Украине заподозрили в вымогательстве - РИА Новости, 07.04.2023
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11:06 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/vymogatelstvo-1863682238.html
Чиновника воинской части на Украине заподозрили в вымогательстве
Чиновника воинской части на Украине заподозрили в вымогательстве - РИА Новости, 07.04.2023
Чиновника воинской части на Украине заподозрили в вымогательстве
В госбюро расследований Украины (ГБР) сообщили, что подозревают начальника материального обеспечения одной из воинских частей в Одесской области в... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T11:06
2023-04-07T11:06
одесская область
украина
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. В госбюро расследований Украины (ГБР) сообщили, что подозревают начальника материального обеспечения одной из воинских частей в Одесской области в вымогательстве у солдат их боевых доплат, который в случае их отказа, угрожал насилием. "Сотрудники ГБР сообщили о подозрении начальнику материального обеспечения одной из воинских частей Одесской области, который требовал от подчиненных военнослужащих отдавать ему часть средств из ежемесячных надбавок, установленных на период военного положения. В случае отказа он угрожал подчиненным физической расправой", - сообщает пресс-служба ГБР. По данным ведомства, установлены более 30 фактов вымогательства и получения чиновником денег на общую сумму более 600 тысяч гривен (более 16 тысяч долларов). Подозреваемому сообщено о подозрении по факту "вымогательства чужого имущества с угрозой насилия, получении неправомерной выгоды, умышленном неисполнении приказа, применении насилия к подчиненному". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога.
https://ria.ru/20230406/prestuplenie-1863365423.html
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одесская область, украина, в мире
Одесская область, Украина, В мире
Чиновника воинской части на Украине заподозрили в вымогательстве

Чиновника воинской части на Украине заподозрили в вымогательстве у солдат их доплат

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Государственного бюро расследований Украины
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. В госбюро расследований Украины (ГБР) сообщили, что подозревают начальника материального обеспечения одной из воинских частей в Одесской области в вымогательстве у солдат их боевых доплат, который в случае их отказа, угрожал насилием.
"Сотрудники ГБР сообщили о подозрении начальнику материального обеспечения одной из воинских частей Одесской области, который требовал от подчиненных военнослужащих отдавать ему часть средств из ежемесячных надбавок, установленных на период военного положения. В случае отказа он угрожал подчиненным физической расправой", - сообщает пресс-служба ГБР.
По данным ведомства, установлены более 30 фактов вымогательства и получения чиновником денег на общую сумму более 600 тысяч гривен (более 16 тысяч долларов). Подозреваемому сообщено о подозрении по факту "вымогательства чужого имущества с угрозой насилия, получении неправомерной выгоды, умышленном неисполнении приказа, применении насилия к подчиненному". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога.
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