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Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 07.04.2023
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17:05 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/vykhodnye-1863828013.html
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 07.04.2023
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Выходные в Москве ожидаются по-весеннему погожими, в разгар дня воздух может прогреться до плюс 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T17:05
2023-04-07T17:05
евгений тишковец
москва
погода
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Выходные в Москве ожидаются по-весеннему погожими, в разгар дня воздух может прогреться до плюс 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он отметил, что в Москве сейчас солнечно, около плюс 11. "В ночь на субботу, в условиях малооблачной погоды, посвежеет до околонулевых значений, в окрестностях столицы сохранится вероятность слабых заморозков. Выходные, благодаря юго-западной периферии антициклона, ожидаются по-весеннему погожими, в разгар дня воздух будет прогреваться до плюс 12 - плюс 14 градусов", - рассказал Тишковец.
https://ria.ru/20230403/pogoda-1862639938.html
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евгений тишковец, москва, погода
Евгений Тишковец, Москва, Погода
Москвичам рассказали о погоде на выходных

Синоптик Тишковец: воздух в Москве в выходные может прогреться до плюс 14 градусов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Выходные в Москве ожидаются по-весеннему погожими, в разгар дня воздух может прогреться до плюс 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Он отметил, что в Москве сейчас солнечно, около плюс 11.
"В ночь на субботу, в условиях малооблачной погоды, посвежеет до околонулевых значений, в окрестностях столицы сохранится вероятность слабых заморозков. Выходные, благодаря юго-западной периферии антициклона, ожидаются по-весеннему погожими, в разгар дня воздух будет прогреваться до плюс 12 - плюс 14 градусов", - рассказал Тишковец.
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Понедельник стал самым теплым днем в Москве с начала года
3 апреля, 13:45
 
Евгений ТишковецМоскваПогода
 
 
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