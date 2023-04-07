https://ria.ru/20230407/vykhodnye-1863828013.html
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 07.04.2023
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Выходные в Москве ожидаются по-весеннему погожими, в разгар дня воздух может прогреться до плюс 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T17:05
2023-04-07T17:05
2023-04-07T17:05
евгений тишковец
москва
погода
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Выходные в Москве ожидаются по-весеннему погожими, в разгар дня воздух может прогреться до плюс 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он отметил, что в Москве сейчас солнечно, около плюс 11. "В ночь на субботу, в условиях малооблачной погоды, посвежеет до околонулевых значений, в окрестностях столицы сохранится вероятность слабых заморозков. Выходные, благодаря юго-западной периферии антициклона, ожидаются по-весеннему погожими, в разгар дня воздух будет прогреваться до плюс 12 - плюс 14 градусов", - рассказал Тишковец.
https://ria.ru/20230403/pogoda-1862639938.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений тишковец, москва, погода
Евгений Тишковец, Москва, Погода
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Синоптик Тишковец: воздух в Москве в выходные может прогреться до плюс 14 градусов
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости.
Выходные в Москве ожидаются по-весеннему погожими, в разгар дня воздух может прогреться до плюс 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос
" Евгений Тишковец.
Он отметил, что в Москве сейчас солнечно, около плюс 11.
"В ночь на субботу, в условиях малооблачной погоды, посвежеет до околонулевых значений, в окрестностях столицы сохранится вероятность слабых заморозков. Выходные, благодаря юго-западной периферии антициклона, ожидаются по-весеннему погожими, в разгар дня воздух будет прогреваться до плюс 12 - плюс 14 градусов", - рассказал Тишковец.
Понедельник стал самым теплым днем в Москве с начала года