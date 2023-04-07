https://ria.ru/20230407/vykhodnye-1863828013.html

Москвичам рассказали о погоде на выходных

Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 07.04.2023

Москвичам рассказали о погоде на выходных

Выходные в Москве ожидаются по-весеннему погожими, в разгар дня воздух может прогреться до плюс 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T17:05

2023-04-07T17:05

2023-04-07T17:05

евгений тишковец

москва

погода

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Выходные в Москве ожидаются по-весеннему погожими, в разгар дня воздух может прогреться до плюс 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он отметил, что в Москве сейчас солнечно, около плюс 11. "В ночь на субботу, в условиях малооблачной погоды, посвежеет до околонулевых значений, в окрестностях столицы сохранится вероятность слабых заморозков. Выходные, благодаря юго-западной периферии антициклона, ожидаются по-весеннему погожими, в разгар дня воздух будет прогреваться до плюс 12 - плюс 14 градусов", - рассказал Тишковец.

https://ria.ru/20230403/pogoda-1862639938.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

евгений тишковец, москва, погода