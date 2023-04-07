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Франция и Китай поддержали необходимость реформирования ВТО - РИА Новости, 07.04.2023
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18:31 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/vto-1863860384.html
Франция и Китай поддержали необходимость реформирования ВТО
Франция и Китай поддержали необходимость реформирования ВТО - РИА Новости, 07.04.2023
Франция и Китай поддержали необходимость реформирования ВТО
Франция и Китай поддерживают необходимость реформирования Всемирной торговой организации (ВТО), говорится в заявлении Елисейского дворца по итогам переговоров... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T18:31
2023-04-07T18:31
китай
франция
эммануэль макрон
си цзиньпин
еврокомиссия
всемирная торговая организация (вто)
урсула фон дер ляйен
в мире
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ПАРИЖ, 7 апр - РИА Новости. Франция и Китай поддерживают необходимость реформирования Всемирной торговой организации (ВТО), говорится в заявлении Елисейского дворца по итогам переговоров французского президента Эммануэля Макрона и китайского лидера Си Цзиньпина. Макрон прибыл в Китай с государственным визитом в среду вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для встречи с главой КНР Си Цзиньпином. "Франция и Китай подчеркивают свою поддержку многосторонней торговой системы, основанной на ВТО и на правилах, обязуются создать свободную, открытую, прозрачную, инклюзивную и недискриминационную торговую и инвестиционную среду, поддержать необходимую реформу ВТО", - говорится в заявлении, которое распространил Елисейский дворец в пятницу.
https://ria.ru/20221220/kitay-1840116341.html
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китай, франция, эммануэль макрон, си цзиньпин, еврокомиссия, всемирная торговая организация (вто), урсула фон дер ляйен, в мире, экономика
Китай, Франция, Эммануэль Макрон, Си Цзиньпин, Еврокомиссия, Всемирная торговая организация (ВТО), Урсула фон дер Ляйен, В мире, Экономика
Франция и Китай поддержали необходимость реформирования ВТО

Глава Франции Макрон и лидер КНР Си Цзиньпин поддержали необходимость реформирования ВТО

© AP Photo / Jacques WittПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© AP Photo / Jacques Witt
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон
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ПАРИЖ, 7 апр - РИА Новости. Франция и Китай поддерживают необходимость реформирования Всемирной торговой организации (ВТО), говорится в заявлении Елисейского дворца по итогам переговоров французского президента Эммануэля Макрона и китайского лидера Си Цзиньпина.
Макрон прибыл в Китай с государственным визитом в среду вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для встречи с главой КНР Си Цзиньпином.
"Франция и Китай подчеркивают свою поддержку многосторонней торговой системы, основанной на ВТО и на правилах, обязуются создать свободную, открытую, прозрачную, инклюзивную и недискриминационную торговую и инвестиционную среду, поддержать необходимую реформу ВТО", - говорится в заявлении, которое распространил Елисейский дворец в пятницу.
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КитайФранцияЭммануэль МакронСи ЦзиньпинЕврокомиссияВсемирная торговая организация (ВТО)Урсула фон дер ЛяйенВ миреЭкономика
 
 
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