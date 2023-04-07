https://ria.ru/20230407/vto-1863860384.html

Франция и Китай поддержали необходимость реформирования ВТО

Франция и Китай поддержали необходимость реформирования ВТО - РИА Новости, 07.04.2023

Франция и Китай поддержали необходимость реформирования ВТО

Франция и Китай поддерживают необходимость реформирования Всемирной торговой организации (ВТО), говорится в заявлении Елисейского дворца по итогам переговоров... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T18:31

2023-04-07T18:31

2023-04-07T18:31

китай

франция

эммануэль макрон

си цзиньпин

еврокомиссия

всемирная торговая организация (вто)

урсула фон дер ляйен

в мире

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ПАРИЖ, 7 апр - РИА Новости. Франция и Китай поддерживают необходимость реформирования Всемирной торговой организации (ВТО), говорится в заявлении Елисейского дворца по итогам переговоров французского президента Эммануэля Макрона и китайского лидера Си Цзиньпина. Макрон прибыл в Китай с государственным визитом в среду вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для встречи с главой КНР Си Цзиньпином. "Франция и Китай подчеркивают свою поддержку многосторонней торговой системы, основанной на ВТО и на правилах, обязуются создать свободную, открытую, прозрачную, инклюзивную и недискриминационную торговую и инвестиционную среду, поддержать необходимую реформу ВТО", - говорится в заявлении, которое распространил Елисейский дворец в пятницу.

https://ria.ru/20221220/kitay-1840116341.html

китай

франция

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китай, франция, эммануэль макрон, си цзиньпин, еврокомиссия, всемирная торговая организация (вто), урсула фон дер ляйен, в мире, экономика