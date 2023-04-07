https://ria.ru/20230407/vsu-1863804918.html

Зеленский обсудил со ставкой верховного главнокомандующего утечки о ВСУ

Зеленский обсудил со ставкой верховного главнокомандующего утечки о ВСУ - РИА Новости, 07.04.2023

Зеленский обсудил со ставкой верховного главнокомандующего утечки о ВСУ

Владимир Зеленский на заседании ставки верховного главнокомандующего обсудил вопросы предотвращения утечек о планах украинских войск, сообщили в пятницу в офисе РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T16:21

2023-04-07T16:21

2023-04-07T16:23

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владимир зеленский

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский на заседании ставки верховного главнокомандующего обсудил вопросы предотвращения утечек о планах украинских войск, сообщили в пятницу в офисе Зеленского. Ранее американская газета New York Times сообщила, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планов США и НАТО по их укреплению. Издание отметило, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Отмечается, что участники заседания также обсудили ход боевых действий, формирование и укомплектование вооружением новых бригад и подготовку личного состава.

https://ria.ru/20230407/artemovsk-1863748157.html

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в мире, сша, владимир зеленский, украина, вооруженные силы украины