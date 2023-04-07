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Зеленский обсудил со ставкой верховного главнокомандующего утечки о ВСУ - РИА Новости, 07.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:21 07.04.2023 (обновлено: 16:23 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/vsu-1863804918.html
Зеленский обсудил со ставкой верховного главнокомандующего утечки о ВСУ
Зеленский обсудил со ставкой верховного главнокомандующего утечки о ВСУ - РИА Новости, 07.04.2023
Зеленский обсудил со ставкой верховного главнокомандующего утечки о ВСУ
Владимир Зеленский на заседании ставки верховного главнокомандующего обсудил вопросы предотвращения утечек о планах украинских войск, сообщили в пятницу в офисе РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T16:21
2023-04-07T16:23
специальная военная операция на украине
в мире
сша
владимир зеленский
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский на заседании ставки верховного главнокомандующего обсудил вопросы предотвращения утечек о планах украинских войск, сообщили в пятницу в офисе Зеленского. Ранее американская газета New York Times сообщила, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планов США и НАТО по их укреплению. Издание отметило, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Отмечается, что участники заседания также обсудили ход боевых действий, формирование и укомплектование вооружением новых бригад и подготовку личного состава.
https://ria.ru/20230407/artemovsk-1863748157.html
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в мире, сша, владимир зеленский, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Владимир Зеленский, Украина, Вооруженные силы Украины
Зеленский обсудил со ставкой верховного главнокомандующего утечки о ВСУ

Зеленский обсудил со ставкой верховного главнокомандующего утечки о планах ВСУ

© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© Фото : офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский на заседании ставки верховного главнокомандующего обсудил вопросы предотвращения утечек о планах украинских войск, сообщили в пятницу в офисе Зеленского.
Ранее американская газета New York Times сообщила, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планов США и НАТО по их укреплению. Издание отметило, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах".
«
"Отдельно участники заседания остановились на мероприятиях по предупреждению утечки информации касательно планов сил обороны Украины", - говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского.
Отмечается, что участники заседания также обсудили ход боевых действий, формирование и укомплектование вооружением новых бригад и подготовку личного состава.
Артемовск - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
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