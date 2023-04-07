https://ria.ru/20230407/vsu-1863804918.html
Зеленский обсудил со ставкой верховного главнокомандующего утечки о ВСУ
Зеленский обсудил со ставкой верховного главнокомандующего утечки о ВСУ - РИА Новости, 07.04.2023
Зеленский обсудил со ставкой верховного главнокомандующего утечки о ВСУ
Владимир Зеленский на заседании ставки верховного главнокомандующего обсудил вопросы предотвращения утечек о планах украинских войск, сообщили в пятницу в офисе РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T16:21
2023-04-07T16:21
2023-04-07T16:23
специальная военная операция на украине
в мире
сша
владимир зеленский
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857104505_0:108:1043:695_1920x0_80_0_0_0bb8efb5dd277c43feba810fcd6b0f63.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский на заседании ставки верховного главнокомандующего обсудил вопросы предотвращения утечек о планах украинских войск, сообщили в пятницу в офисе Зеленского. Ранее американская газета New York Times сообщила, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планов США и НАТО по их укреплению. Издание отметило, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Отмечается, что участники заседания также обсудили ход боевых действий, формирование и укомплектование вооружением новых бригад и подготовку личного состава.
https://ria.ru/20230407/artemovsk-1863748157.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857104505_73:0:1000:695_1920x0_80_0_0_c106fc883734d70c8976774c5871db6e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, владимир зеленский, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Владимир Зеленский, Украина, Вооруженные силы Украины
Зеленский обсудил со ставкой верховного главнокомандующего утечки о ВСУ
Зеленский обсудил со ставкой верховного главнокомандующего утечки о планах ВСУ