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Украинская армия потеряла около 260 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 07.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:19 07.04.2023 (обновлено: 15:21 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/voennye-1863762287.html
Украинская армия потеряла около 260 военных на Донецком направлении
Украинская армия потеряла около 260 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 07.04.2023
Украинская армия потеряла около 260 военных на Донецком направлении
Российские военнослужащие на донецком направлении за сутки уничтожили около 260 украинских военных и три танка, заявили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T14:19
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специальная военная операция на украине
россия
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Российские военнослужащие на донецком направлении за сутки уничтожили около 260 украинских военных и три танка, заявили в Минобороны РФ."На донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск и огня артиллерии за сутки уничтожено три танка, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубицы "МСТА-Б" и Д-20, а также около 260 украинских военнослужащих", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Минобороны РФ о потерях ВСУ на Донецком направлении
Киевский режим намеренно уничтожает своих военнослужащих, чтобы предотвратить попытки отступления с занимаемых позиций, заявило Минобороны. Так, 5 апреля под Авдеевкой подразделения Южной группировки российских войск вели активные действия по захвату опорного пункта противника.
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россия, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинская армия потеряла около 260 военных на Донецком направлении

Минобороны: ВС России уничтожили около 260 украинских военных на Донецком направлении

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Российские военнослужащие на донецком направлении за сутки уничтожили около 260 украинских военных и три танка, заявили в Минобороны РФ.
"На донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск и огня артиллерии за сутки уничтожено три танка, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубицы "МСТА-Б" и Д-20, а также около 260 украинских военнослужащих", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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