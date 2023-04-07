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Украинская армия потеряла около 260 военных на Донецком направлении

Украинская армия потеряла около 260 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 07.04.2023

Украинская армия потеряла около 260 военных на Донецком направлении

Российские военнослужащие на донецком направлении за сутки уничтожили около 260 украинских военных и три танка, заявили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T14:19

2023-04-07T14:19

2023-04-07T15:21

специальная военная операция на украине

россия

в мире

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Российские военнослужащие на донецком направлении за сутки уничтожили около 260 украинских военных и три танка, заявили в Минобороны РФ."На донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск и огня артиллерии за сутки уничтожено три танка, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубицы "МСТА-Б" и Д-20, а также около 260 украинских военнослужащих", - говорится в сводке российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Минобороны РФ о потерях ВСУ на Донецком направлении Киевский режим намеренно уничтожает своих военнослужащих, чтобы предотвратить попытки отступления с занимаемых позиций, заявило Минобороны. Так, 5 апреля под Авдеевкой подразделения Южной группировки российских войск вели активные действия по захвату опорного пункта противника. 2023-04-07T14:19 true PT3M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, в мире, ситуация в днр и лнр