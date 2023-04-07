https://ria.ru/20230407/voennye-1863762287.html
Украинская армия потеряла около 260 военных на Донецком направлении
Украинская армия потеряла около 260 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 07.04.2023
Украинская армия потеряла около 260 военных на Донецком направлении
Российские военнослужащие на донецком направлении за сутки уничтожили около 260 украинских военных и три танка, заявили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T14:19
2023-04-07T14:19
2023-04-07T15:21
специальная военная операция на украине
россия
в мире
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863774711_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8241464c6250dc9340174ff79d3980e4.jpg
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Российские военнослужащие на донецком направлении за сутки уничтожили около 260 украинских военных и три танка, заявили в Минобороны РФ."На донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск и огня артиллерии за сутки уничтожено три танка, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубицы "МСТА-Б" и Д-20, а также около 260 украинских военнослужащих", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863774711_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_556f651c32c3cf2f863953e4df0a6b7b.jpg
Минобороны РФ о потерях ВСУ на Донецком направлении
Киевский режим намеренно уничтожает своих военнослужащих, чтобы предотвратить попытки отступления с занимаемых позиций, заявило Минобороны. Так, 5 апреля под Авдеевкой подразделения Южной группировки российских войск вели активные действия по захвату опорного пункта противника.
2023-04-07T14:19
true
PT3M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинская армия потеряла около 260 военных на Донецком направлении
Минобороны: ВС России уничтожили около 260 украинских военных на Донецком направлении