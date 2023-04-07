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В Госдуму внесли проект об ужесточении правил оборота вейпов
В Госдуму внесли проект об ужесточении правил оборота вейпов - РИА Новости, 07.04.2023
В Госдуму внесли проект об ужесточении правил оборота вейпов
Депутаты Госдумы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным внесли в Госдуму проект об ограничении продажи вейпов в России, они предусматривают запрет... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T21:30
2023-04-07T21:30
2023-04-07T22:43
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Депутаты Госдумы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным внесли в Госдуму проект об ограничении продажи вейпов в России, они предусматривают запрет продажи такой продукции на ярмарках и дистанционным способом, соответствующий документ размещен в думской электронной базе."Законопроектом предлагается установить: запрет розничной торговли устройствами для потребления никотинсодержащей продукции (УПНП) и составными частями для них на ярмарках, выставках, путем развозной и разносной торговли, дистанционным способом продажи, а также с использованием автоматов в целях устранить возможность заказать и собрать устройство УПНП из составных компонентов", — сообщается в пояснительных материалах к проекту.Проектом также предлагается запретить продажу вейпов с ароматизаторами и добавками, "усиливающими никотиновую зависимость", и установить минимальную цену на никотиновую продукцию.Кроме того, депутатами вносятся поправки в отдельные законы. Например, в закон "Об основных гарантиях прав ребенка", "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", "О рекламе" и другие отраслевые законы.Так, к не допускаемой к обороту информационной продукции для детей до 12 лет будут отнесены изображение, описание или эпизодическое упоминание устройств для потребления никотинсодержащей продукции.Как отмечал Володин, Дума может принять закон о запрете вейпов для несовершеннолетних уже 11 апреля.
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вячеслав володин, госдума рф, россия, общество
Вячеслав Володин, Госдума РФ, Россия, Общество
В Госдуму внесли проект об ужесточении правил оборота вейпов
В Госдуму внесли законопроект об ужесточении правил оборота вейпов в России
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости.
Депутаты Госдумы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным внесли в Госдуму проект об ограничении продажи вейпов в России, они предусматривают запрет продажи такой продукции на ярмарках и дистанционным способом, соответствующий документ
размещен в думской электронной базе.
"Законопроектом предлагается установить: запрет розничной торговли устройствами для потребления никотинсодержащей продукции (УПНП) и составными частями для них на ярмарках, выставках, путем развозной и разносной торговли, дистанционным способом продажи, а также с использованием автоматов в целях устранить возможность заказать и собрать устройство УПНП из составных компонентов", — сообщается в пояснительных материалах к проекту.
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Проектом также предлагается запретить продажу вейпов с ароматизаторами и добавками, "усиливающими никотиновую зависимость", и установить минимальную цену на никотиновую продукцию.
Кроме того, депутатами вносятся поправки в отдельные законы. Например, в закон "Об основных гарантиях прав ребенка", "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", "О рекламе" и другие отраслевые законы.
Так, к не допускаемой к обороту информационной продукции для детей до 12 лет будут отнесены изображение, описание или эпизодическое упоминание устройств для потребления никотинсодержащей продукции.
Как отмечал Володин, Дума может принять закон о запрете вейпов для несовершеннолетних уже 11 апреля.
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