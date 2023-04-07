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Чернышенко поручил подумать над созданием российского вуза во Вьетнаме
Чернышенко поручил подумать над созданием российского вуза во Вьетнаме - РИА Новости, 07.04.2023
Чернышенко поручил подумать над созданием российского вуза во Вьетнаме
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минобрнауки России проработать вопрос создания российского университета во Вьетнаме, сообщили в аппарате... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T09:57
2023-04-07T09:57
2023-04-07T12:26
россия
вьетнам
дмитрий чернышенко
аэс руппур
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
политика
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минобрнауки России проработать вопрос создания российского университета во Вьетнаме, сообщили в аппарате вице-премьера. "Вице-премьер поручил Минобрнауки России проработать вопрос создания российского университета на базе вьетнамского для подготовки специалистов, которые будут работать на атомной электростанции", - говорится в сообщении. Добавляется, что эта задача будет включена в План 2030, который был подписан в рамках состоявшейся российско-вьетнамской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В аппарате отметили, что сегодня в российских вузах по атомным и смежным специальностям продолжают обучение вьетнамские граждане за счет средств федерального бюджета по квотам Минобрнауки России. Всего для абитуриентов из Вьетнама выделяется порядка тысячи мест в год по квоте для обучения иностранных граждан. "Ведется работа по трудоустройству выпускников. Например, в настоящее время вьетнамские инженеры работают на АЭС "Руппур" в Бангладеш, которая сооружается Госкорпорацией "Росатом", - заключили в аппарате. Чернышенко ранее заявлял, что Россия готова участвовать в строительстве во Вьетнаме атомных электростанций как большой, так и малой мощности при соответствующем запросе вьетнамской стороны. По его словам, принятие такого решения позволит Вьетнаму вплотную приблизиться к достижению цели климатической нейтральности.
https://ria.ru/20230406/vetnam-1863505168.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вьетнам, дмитрий чернышенко, аэс руппур, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", политика
Россия, Вьетнам, Дмитрий Чернышенко, АЭС Руппур, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Политика
Чернышенко поручил подумать над созданием российского вуза во Вьетнаме
Чернышенко поручил Минобрнауки подумать над созданием российского вуза во Вьетнаме
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минобрнауки России проработать вопрос создания российского университета во Вьетнаме, сообщили в аппарате вице-премьера.
"Вице-премьер поручил Минобрнауки России проработать вопрос создания российского университета на базе вьетнамского для подготовки специалистов, которые будут работать на атомной электростанции", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что эта задача будет включена в План 2030, который был подписан в рамках состоявшейся российско-вьетнамской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
В аппарате отметили, что сегодня в российских вузах по атомным и смежным специальностям продолжают обучение вьетнамские граждане за счет средств федерального бюджета по квотам Минобрнауки России. Всего для абитуриентов из Вьетнама выделяется порядка тысячи мест в год по квоте для обучения иностранных граждан.
"Ведется работа по трудоустройству выпускников. Например, в настоящее время вьетнамские инженеры работают на АЭС "Руппур
" в Бангладеш
, которая сооружается Госкорпорацией "Росатом
", - заключили в аппарате.
Чернышенко ранее заявлял, что Россия готова участвовать в строительстве во Вьетнаме атомных электростанций как большой, так и малой мощности при соответствующем запросе вьетнамской стороны. По его словам, принятие такого решения позволит Вьетнаму вплотную приблизиться к достижению цели климатической нейтральности.
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