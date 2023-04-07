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Чернышенко поручил подумать над созданием российского вуза во Вьетнаме

Чернышенко поручил подумать над созданием российского вуза во Вьетнаме - РИА Новости, 07.04.2023

Чернышенко поручил подумать над созданием российского вуза во Вьетнаме

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минобрнауки России проработать вопрос создания российского университета во Вьетнаме, сообщили в аппарате... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T09:57

2023-04-07T09:57

2023-04-07T12:26

россия

вьетнам

дмитрий чернышенко

аэс руппур

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

политика

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минобрнауки России проработать вопрос создания российского университета во Вьетнаме, сообщили в аппарате вице-премьера. "Вице-премьер поручил Минобрнауки России проработать вопрос создания российского университета на базе вьетнамского для подготовки специалистов, которые будут работать на атомной электростанции", - говорится в сообщении. Добавляется, что эта задача будет включена в План 2030, который был подписан в рамках состоявшейся российско-вьетнамской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В аппарате отметили, что сегодня в российских вузах по атомным и смежным специальностям продолжают обучение вьетнамские граждане за счет средств федерального бюджета по квотам Минобрнауки России. Всего для абитуриентов из Вьетнама выделяется порядка тысячи мест в год по квоте для обучения иностранных граждан. "Ведется работа по трудоустройству выпускников. Например, в настоящее время вьетнамские инженеры работают на АЭС "Руппур" в Бангладеш, которая сооружается Госкорпорацией "Росатом", - заключили в аппарате. Чернышенко ранее заявлял, что Россия готова участвовать в строительстве во Вьетнаме атомных электростанций как большой, так и малой мощности при соответствующем запросе вьетнамской стороны. По его словам, принятие такого решения позволит Вьетнаму вплотную приблизиться к достижению цели климатической нейтральности.

https://ria.ru/20230406/vetnam-1863505168.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, вьетнам, дмитрий чернышенко, аэс руппур, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", политика