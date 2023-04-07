https://ria.ru/20230407/veterany-1863883015.html

Путин поручил привлекать ветеранов к воспитательной работе со школьниками

Путин поручил привлекать ветеранов к воспитательной работе со школьниками - РИА Новости, 07.04.2023

Путин поручил привлекать ветеранов к воспитательной работе со школьниками

Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по привлечению ветеранов к воспитательной работе со школьниками, доложить до 31 августа,... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T20:12

2023-04-07T20:12

2023-04-07T20:12

владимир путин

михаил мишустин

образование - общество

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по привлечению ветеранов к воспитательной работе со школьниками, доложить до 31 августа, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации подготовить совместно с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи "Движение первых" и представить предложения по привлечению ветеранов, в том числе бывших педагогических работников, к воспитательной работе с лицами, обучающимися по образовательным программам основного общего, среднего общего образования и основным профессиональным образовательным программам... Срок - 31 августа 2023 года", - говорится в поручении. Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель правления движения Григорий Гуров.

https://ria.ru/20230404/vyplaty-1862870915.html

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владимир путин, михаил мишустин, образование - общество