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Путин поручил привлекать ветеранов к воспитательной работе со школьниками - РИА Новости, 07.04.2023
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20:12 07.04.2023
https://ria.ru/20230407/veterany-1863883015.html
Путин поручил привлекать ветеранов к воспитательной работе со школьниками
Путин поручил привлекать ветеранов к воспитательной работе со школьниками - РИА Новости, 07.04.2023
Путин поручил привлекать ветеранов к воспитательной работе со школьниками
Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по привлечению ветеранов к воспитательной работе со школьниками, доложить до 31 августа,... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T20:12
2023-04-07T20:12
владимир путин
михаил мишустин
образование - общество
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по привлечению ветеранов к воспитательной работе со школьниками, доложить до 31 августа, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации подготовить совместно с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи "Движение первых" и представить предложения по привлечению ветеранов, в том числе бывших педагогических работников, к воспитательной работе с лицами, обучающимися по образовательным программам основного общего, среднего общего образования и основным профессиональным образовательным программам... Срок - 31 августа 2023 года", - говорится в поручении. Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель правления движения Григорий Гуров.
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владимир путин, михаил мишустин, образование - общество
Владимир Путин, Михаил Мишустин, Образование - Общество
Путин поручил привлекать ветеранов к воспитательной работе со школьниками

Путин поручил правительству привлекать ветеранов к воспитательной работе со школьниками

© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по привлечению ветеранов к воспитательной работе со школьниками, доложить до 31 августа, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации подготовить совместно с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи "Движение первых" и представить предложения по привлечению ветеранов, в том числе бывших педагогических работников, к воспитательной работе с лицами, обучающимися по образовательным программам основного общего, среднего общего образования и основным профессиональным образовательным программам... Срок - 31 августа 2023 года", - говорится в поручении.
Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель правления движения Григорий Гуров.
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Владимир ПутинМихаил МишустинОбразование - Общество
 
 
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