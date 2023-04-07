https://ria.ru/20230407/velikobritaniya-1863824496.html
"Оставьте мертвых в покое!" Акция в поддержку Украины ужаснула британцев
"Оставьте мертвых в покое!" Акция в поддержку Украины ужаснула британцев - РИА Новости, 07.04.2023
"Оставьте мертвых в покое!" Акция в поддержку Украины ужаснула британцев
Пользователи Twitter пришли в ужас от того, что в центре Ливерпуля на статуи идущих вместе Пола Маккартни, Джорджа Харрисона, Ринго Старра и Джона Леннона... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T16:57
2023-04-07T16:57
2023-04-07T17:56
украина
ливерпуль
the beatles
пол маккартни
джордж харрисон
ринго старр (ричард старки)
в мире
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter пришли в ужас от того, что в центре Ливерпуля на статуи идущих вместе Пола Маккартни, Джорджа Харрисона, Ринго Старра и Джона Леннона надели украинские национальные рубашки — вышиванки.Комментаторам такая акция показалась кощунством, потому что музыканты The Beatles не имеют никакого отношения к происходящему на Украине."Разве это правильно — наносить политические символы на памятники людям, которых уже нет в живых?" — спросил один из пользователей."Да как вы смеете так уродовать памятник. Оставьте мертвых в покое!" — возмутился другой."The Beatles бы не согласились поддержать украинских нацистов!" — отметил Джон."А может, не стоит превращать конфликт в шутку? Там люди погибают, а вы здесь со своими костюмами", — написал комментатор.Многие из комментаторов также вспомнили, как в 2003 году Пол Маккартни встречался в Кремле с Владимиром Путиным.В мае в Ливерпуле состоится Евровидение-2023. Ранее Европейский вещательный союз (EBU) принял решение о переносе музыкального конкурса с территории Украины, которая победила в 2022-м, в другую страну из соображений безопасности. При этом представитель Украины в следующем году сразу пройдет в финал конкурса.
https://ria.ru/20230311/praga-1857270720.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, ливерпуль, the beatles, пол маккартни, джордж харрисон , ринго старр (ричард старки), в мире
Украина, Ливерпуль, The Beatles, Пол Маккартни, Джордж Харрисон , Ринго Старр (Ричард Старки), В мире
"Оставьте мертвых в покое!" Акция в поддержку Украины ужаснула британцев
Пользователи Twitter осудили украинское надругательство над The Beatles
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости.
Пользователи Twitter
пришли в ужас от того, что в центре Ливерпуля на статуи идущих вместе Пола Маккартни, Джорджа Харрисона, Ринго Старра и Джона Леннона надели украинские национальные рубашки — вышиванки.
Комментаторам такая акция показалась кощунством, потому что музыканты The Beatles
не имеют никакого отношения к происходящему на Украине.
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"Разве это правильно — наносить политические символы на памятники людям, которых уже нет в живых?" — спросил один из пользователей.
"Да как вы смеете так уродовать памятник. Оставьте мертвых в покое!" — возмутился другой.
"The Beatles бы не согласились поддержать украинских нацистов!" — отметил Джон.
«
"Зачем делать из песенного конкурса площадку для пропаганды?" — спросил Пол Томпсон.
"А может, не стоит превращать конфликт в шутку? Там люди погибают, а вы здесь со своими костюмами", — написал комментатор.
Многие из комментаторов также вспомнили, как в 2003 году Пол Маккартни встречался в Кремле с Владимиром Путиным
.
В мае в Ливерпуле состоится Евровидение-2023. Ранее Европейский вещательный союз (EBU) принял решение о переносе музыкального конкурса с территории Украины, которая победила в 2022-м, в другую страну из соображений безопасности. При этом представитель Украины в следующем году сразу пройдет в финал конкурса.
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