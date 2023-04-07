https://ria.ru/20230407/velikobritaniya-1863824496.html

"Оставьте мертвых в покое!" Акция в поддержку Украины ужаснула британцев

"Оставьте мертвых в покое!" Акция в поддержку Украины ужаснула британцев - РИА Новости, 07.04.2023

"Оставьте мертвых в покое!" Акция в поддержку Украины ужаснула британцев

Пользователи Twitter пришли в ужас от того, что в центре Ливерпуля на статуи идущих вместе Пола Маккартни, Джорджа Харрисона, Ринго Старра и Джона Леннона... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T16:57

2023-04-07T16:57

2023-04-07T17:56

украина

ливерпуль

the beatles

пол маккартни

джордж харрисон

ринго старр (ричард старки)

в мире

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter пришли в ужас от того, что в центре Ливерпуля на статуи идущих вместе Пола Маккартни, Джорджа Харрисона, Ринго Старра и Джона Леннона надели украинские национальные рубашки — вышиванки.Комментаторам такая акция показалась кощунством, потому что музыканты The Beatles не имеют никакого отношения к происходящему на Украине."Разве это правильно — наносить политические символы на памятники людям, которых уже нет в живых?" — спросил один из пользователей."Да как вы смеете так уродовать памятник. Оставьте мертвых в покое!" — возмутился другой."The Beatles бы не согласились поддержать украинских нацистов!" — отметил Джон."А может, не стоит превращать конфликт в шутку? Там люди погибают, а вы здесь со своими костюмами", — написал комментатор.Многие из комментаторов также вспомнили, как в 2003 году Пол Маккартни встречался в Кремле с Владимиром Путиным.В мае в Ливерпуле состоится Евровидение-2023. Ранее Европейский вещательный союз (EBU) принял решение о переносе музыкального конкурса с территории Украины, которая победила в 2022-м, в другую страну из соображений безопасности. При этом представитель Украины в следующем году сразу пройдет в финал конкурса.

https://ria.ru/20230311/praga-1857270720.html

https://ria.ru/20230223/flag-1854022061.html

украина

ливерпуль

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

украина, ливерпуль, the beatles, пол маккартни, джордж харрисон , ринго старр (ричард старки), в мире