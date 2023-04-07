https://ria.ru/20230407/valyuta-1863803827.html

Официальный курс доллара на выходные составил 82,4 рубля

Официальный курс доллара на выходные составил 82,4 рубля - РИА Новости, 07.04.2023

Официальный курс доллара на выходные составил 82,4 рубля

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 1,7275 рубля, до 82,3988 рубля, курс юаня - на 25,43 копейки, до... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T16:19

2023-04-07T16:19

2023-04-07T16:19

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 1,7275 рубля, до 82,3988 рубля, курс юаня - на 25,43 копейки, до 11,9582 рубля, курс евро - на 2,1598 рубля, до 90,2892 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа