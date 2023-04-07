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Официальный курс доллара на выходные составил 82,4 рубля
Официальный курс доллара на выходные составил 82,4 рубля - РИА Новости, 07.04.2023
Официальный курс доллара на выходные составил 82,4 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 1,7275 рубля, до 82,3988 рубля, курс юаня - на 25,43 копейки, до... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T16:19
2023-04-07T16:19
2023-04-07T16:19
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 1,7275 рубля, до 82,3988 рубля, курс юаня - на 25,43 копейки, до 11,9582 рубля, курс евро - на 2,1598 рубля, до 90,2892 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
Официальный курс доллара на выходные составил 82,4 рубля
Официальный курс доллара на выходные составил 82,4 рубля, юаня — 11,96 рубля