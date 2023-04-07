https://ria.ru/20230407/ukraina-1863844365.html

Американское СМИ усомнилось в том, что ВСУ смогут провести наступление

Американское СМИ усомнилось в том, что ВСУ смогут провести наступление - РИА Новости, 07.04.2023

Американское СМИ усомнилось в том, что ВСУ смогут провести наступление

Проведение Киевом возможного наступления ставится под сомнение на фоне больших потерь среди опытных солдат ВСУ, передает американский телеканал NBC News. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T17:49

2023-04-07T17:49

2023-04-07T19:00

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

в мире

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Проведение Киевом возможного наступления ставится под сомнение на фоне больших потерь среди опытных солдат ВСУ, передает американский телеканал NBC News."Число опытных украинских солдат уменьшается, что ставит под сомнение жизнеспособность наступательной операции, которая должна начаться в ближайшие несколько месяцев", — говорится в публикации.По данным СМИ, Киев надеется провести весной наступление из-за беспокойства о том, что поддержка Запада может ослабнуть, если страна не покажет "четкий путь к победе".Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал ситуацию телеканалу. По его словам, в начале конфликта почти все солдаты ВСУ были опытными военнослужащими, проходившими подготовку в течение нескольких лет. "К сожалению, люди умирают, украинцы умирают. Люди на передовой измотаны. Поэтому мы должны их сменять", — рассказал он.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230327/vsu-1861031918.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, вооруженные силы украины, в мире, ситуация в днр и лнр