Американское СМИ усомнилось в том, что ВСУ смогут провести наступление
NBC News: Украина может не суметь провести наступление из-за потерь среди опытных военных
© AP Photo / LibkosУкраинские военные переносят раненого в Артемовске
© AP Photo / Libkos
Украинские военные переносят раненого в Артемовске. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Проведение Киевом возможного наступления ставится под сомнение на фоне больших потерь среди опытных солдат ВСУ, передает американский телеканал NBC News.
"Число опытных украинских солдат уменьшается, что ставит под сомнение жизнеспособность наступательной операции, которая должна начаться в ближайшие несколько месяцев", — говорится в публикации.
По данным СМИ, Киев надеется провести весной наступление из-за беспокойства о том, что поддержка Запада может ослабнуть, если страна не покажет "четкий путь к победе".
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал ситуацию телеканалу. По его словам, в начале конфликта почти все солдаты ВСУ были опытными военнослужащими, проходившими подготовку в течение нескольких лет.
"К сожалению, люди умирают, украинцы умирают. Люди на передовой измотаны. Поэтому мы должны их сменять", — рассказал он.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.