https://ria.ru/20230407/ukraina-1863839974.html

"В Крым нельзя". Зеленскому сообщили о тайном заговоре против него

"В Крым нельзя". Зеленскому сообщили о тайном заговоре против него - РИА Новости, 07.04.2023

"В Крым нельзя". Зеленскому сообщили о тайном заговоре против него

Западные лидеры планируют навязать Украине мирный договор с Россией, если весеннее контрнаступление ВСУ не увенчается успехом, заявил бывший советник Леонида... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T17:42

2023-04-07T17:42

2023-04-07T18:31

политика

украина

россия

запорожская область

леонид кучма

олег соскин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Западные лидеры планируют навязать Украине мирный договор с Россией, если весеннее контрнаступление ВСУ не увенчается успехом, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.На этой неделе агентство Reuters сообщило, что Украина подготовила восемь штурмовых бригад для наступательных действий. Министр обороны республики Алексей Резников в интервью газете Wyborcza заявил, что атака может начаться, когда прекратится распутица. Украинские и западные военные эксперты называли одним из направлений удара Запорожскую область с целью выйти к побережью Азовского моря и перерезать сухопутный коридор в Крым.Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал киевские власти понять, что подобные действия ВСУ встретят неизбежное возмездие.

https://ria.ru/20230407/nato-1863797572.html

украина

россия

запорожская область

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политика, украина, россия, запорожская область, леонид кучма, олег соскин, вооруженные силы украины