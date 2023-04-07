"В Крым нельзя". Зеленскому сообщили о тайном заговоре против него
Экс-советник Кучмы Соскин: Запад запретит ВСУ наступать на Крым и навяжет Зеленскому мир
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Западные лидеры планируют навязать Украине мирный договор с Россией, если весеннее контрнаступление ВСУ не увенчается успехом, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
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"Уже понятно всем: и руководству европейских стран, и закулисью, и высшему банковскому истеблишменту, что надо заканчивать (конфликт. — Прим. ред.) на Украине. <…> (Президенту Владимиру) Зеленскому, украинской армии, (главнокомандующему ВСУ Валерию) Залужному, (командующему объединенными силами Сергею) Наеву, (командующему Сухопутными войсками Александру) Сырскому скажут: "У вас одна попытка на контрнаступление. Мы вам дали все, что могли. <…> Наступайте. Но только не в Крым. В Крым нельзя", — поделился мнением эксперт.
На этой неделе агентство Reuters сообщило, что Украина подготовила восемь штурмовых бригад для наступательных действий. Министр обороны республики Алексей Резников в интервью газете Wyborcza заявил, что атака может начаться, когда прекратится распутица. Украинские и западные военные эксперты называли одним из направлений удара Запорожскую область с целью выйти к побережью Азовского моря и перерезать сухопутный коридор в Крым.
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал киевские власти понять, что подобные действия ВСУ встретят неизбежное возмездие.