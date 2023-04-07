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"В Крым нельзя". Зеленскому сообщили о тайном заговоре против него - РИА Новости, 07.04.2023
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17:42 07.04.2023 (обновлено: 18:31 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/ukraina-1863839974.html
"В Крым нельзя". Зеленскому сообщили о тайном заговоре против него
"В Крым нельзя". Зеленскому сообщили о тайном заговоре против него - РИА Новости, 07.04.2023
"В Крым нельзя". Зеленскому сообщили о тайном заговоре против него
Западные лидеры планируют навязать Украине мирный договор с Россией, если весеннее контрнаступление ВСУ не увенчается успехом, заявил бывший советник Леонида... РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T17:42
2023-04-07T18:31
политика
украина
россия
запорожская область
леонид кучма
олег соскин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Западные лидеры планируют навязать Украине мирный договор с Россией, если весеннее контрнаступление ВСУ не увенчается успехом, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.На этой неделе агентство Reuters сообщило, что Украина подготовила восемь штурмовых бригад для наступательных действий. Министр обороны республики Алексей Резников в интервью газете Wyborcza заявил, что атака может начаться, когда прекратится распутица. Украинские и западные военные эксперты называли одним из направлений удара Запорожскую область с целью выйти к побережью Азовского моря и перерезать сухопутный коридор в Крым.Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал киевские власти понять, что подобные действия ВСУ встретят неизбежное возмездие.
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политика, украина, россия, запорожская область, леонид кучма, олег соскин, вооруженные силы украины
Политика, Украина, Россия, Запорожская область, Леонид Кучма, Олег Соскин, Вооруженные силы Украины
"В Крым нельзя". Зеленскому сообщили о тайном заговоре против него

Экс-советник Кучмы Соскин: Запад запретит ВСУ наступать на Крым и навяжет Зеленскому мир

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Западные лидеры планируют навязать Украине мирный договор с Россией, если весеннее контрнаступление ВСУ не увенчается успехом, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«

"Уже понятно всем: и руководству европейских стран, и закулисью, и высшему банковскому истеблишменту, что надо заканчивать (конфликт. — Прим. ред.) на Украине. <…> (Президенту Владимиру) Зеленскому, украинской армии, (главнокомандующему ВСУ Валерию) Залужному, (командующему объединенными силами Сергею) Наеву, (командующему Сухопутными войсками Александру) Сырскому скажут: "У вас одна попытка на контрнаступление. Мы вам дали все, что могли. <…> Наступайте. Но только не в Крым. В Крым нельзя", — поделился мнением эксперт.

На этой неделе агентство Reuters сообщило, что Украина подготовила восемь штурмовых бригад для наступательных действий. Министр обороны республики Алексей Резников в интервью газете Wyborcza заявил, что атака может начаться, когда прекратится распутица. Украинские и западные военные эксперты называли одним из направлений удара Запорожскую область с целью выйти к побережью Азовского моря и перерезать сухопутный коридор в Крым.
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал киевские власти понять, что подобные действия ВСУ встретят неизбежное возмездие.
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ПолитикаУкраинаРоссияЗапорожская областьЛеонид КучмаОлег СоскинВооруженные силы Украины
 
 
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