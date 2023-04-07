https://ria.ru/20230407/ukraina-1863768720.html

От Германии не стоит ожидать мирных инициатив по Украине, считает эксперт

От Германии не стоит ожидать мирных инициатив по Украине, считает эксперт - РИА Новости, 07.04.2023

От Германии не стоит ожидать мирных инициатив по Украине, считает эксперт

От Германии не следует ожидать мирных инициатив по Украине, но страна могла бы поддержать предложения представителей глобального Юга - Китая, Индонезии, Индии,... РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T14:38

2023-04-07T14:38

2023-04-07T14:38

специальная военная операция на украине

в мире

германия

китай

украина

олаф шольц

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БЕРЛИН, 7 апр - РИА Новости. От Германии не следует ожидать мирных инициатив по Украине, но страна могла бы поддержать предложения представителей глобального Юга - Китая, Индонезии, Индии, а также Турции и Израиля, заявил РИА Новости сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун. "Для начала немецкие власти могли бы хоть иногда упоминать и использовать слово "дипломатия". Начать рассматривать ее как рабочий инструмент. Меж тем министерство иностранных дел в этом мной замечено не было, а, наоборот, фактически стало военным ведомством. Мы уже не ожидаем от них собственных инициатив, а призываем хотя бы поддержать инициативы других стран", - заявил Браун. На международном уровне это означает, что необходимо сделать все для поддержки мирных инициатив и развивающейся "коалиции мира" вокруг таких стран, как Бразилия и Китай, а также Индонезии и Индии, считает эксперт. Не последнюю роль в данном вопросе он отводит также Израилю с Турцией. "Если глобальный Юг добьется успехов в намерениях создать мирную коалицию и окажет давление на так называемый "первый мир", то в историческом смысле это будет чем-то совершенно новым - выражением смещения констелляции сил", - отметил Браун. Также, по его мнению, необходимо консолидироваться на гражданском уровне. Собеседник агентства упомянул предстоящие на выходных "пасхальные марши", в рамках которых поддерживающие разные мирные инициативы граждане в более чем 120 городах Германии примут участие в демонстрациях против поставок оружия Киеву и за дипломатическое решение конфликта на Украине. "Я исхожу из того, что и после пасхальных маршей будут крупные мирные акции в Германии. Мы постараемся также кооперироваться и на международном уровне. Вчера, к примеру, была большая zoom-конференция с американским коллегами. Это направление, в котором мы будем двигаться далее", - сообщил сопредседатель Международного бюро мира. Браун подчеркнул, что германская мирная инициатива и далее будет стремиться к тому, чтобы настрой и атмосфера на Западе становились более мирными, а милитаристский авантюризм был изолирован. "Необходимо просвещать население, сообщать о реальном положении дел, выступая против массивной пропаганды и кампаний одурачивания, которые не в последнюю очередь инициируются именно в СМИ", - добавил он. Что же касается России, то Браун уверен в том, что русские люди всегда проявляли глубокую привязанность к понятию мира во всем мире, особенно исходя из собственной истории. "Мы должны снова суметь вернуться к конструктивным отношениям. Мир в Европе невозможен без России, в этом я твердо убежден. То, что я даю это интервью русскому СМИ, наверняка не увеличит число моих доброжелателей. Но без общения и контактов с Россией и русскими мы не вернем эти отношения и не сможем пойти путем мира", - подчеркнул он. Райнер Браун - ветеран немецкого мирного движения, специализирующийся на критике ядерного оружия. Браун - сопредседатель Международного бюро мира (International Peacebureau) и соинициатор недавнего призыва к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, который подписало свыше 200 сопартийцев главы немецкого правительства: в открытом письме Берлин совместно с Парижем призывают поддержать мирную инициативу по Украине с посредниками в лице Бразилии, Китая, Индии и Индонезии.

https://ria.ru/20230329/ukraina-1861586646.html

https://ria.ru/20230328/razdel-1861113621.html

https://ria.ru/20230406/ukraina-1863422774.html

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html

германия

китай

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в мире, германия, китай, украина, олаф шольц